Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42) bis Montag, 19. November 2018 (Woche 47)

23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 545



Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight: Mit Hella von Sinnen

und Musik von Bosse



Sie ist eine wahre TV-Legende: Hella von Sinnen ist zu Gast in der

"Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight"! Vor 30 Jahren ging sie

zusammen mit Hugo Egon Balder mit der ebenso legendären

Trash-Spiel-Show "Alles Nichts Oder?!" auf Sendung. Der Beginn einer

einzigartigen Karriere, noch heute sind die beiden Show-Größen in der

erfolgreichen Sendung "Genial daneben" gemeinsam auf dem Schirm.

Grund genug, dieses Jubiläum gebührend zu feiern, es werden

ausgewählte "Alles Nichts Oder?!"-Spiele-Klassiker nachgespielt und

Hella von Sinnen gewährt Moderator Pierre M. Krause Einblick in ihre

jahrzehntelange Show-Erfahrung.



Unterstützt werden die beiden von Bosse, der natürlich auch Musik

macht: Axel "Aki" Bosse ist einer der erfolgreichsten und auch

sympathischsten deutschen Singer/Songwriter. Jetzt ist er mit einem

brandneuen Album am Start und präsentiert seine aktuelle Single

"Augen zu Musik an" - natürlich wie immer in der "Pierre M. Krause

Show" live.



Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43)/16.10.2018



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Einsatz in luftiger Höhe Die Lebensretter der Bergwacht Rotenfels



Die "SWR Reportage" begleitet die Bergwacht bei einem

spektakulären Trainingseinsatz. Es gibt einen Unfall auf der

Burgruine Rheingrafenstein bei Bad Münster am Stein: Ein

Spaziergänger ist eine 15 Meter hohe Mauer hinuntergestürzt und liegt

verletzt am Fuß der Ruine. Für einen solchen Ernstfall trainiert die

Bergwacht Rotenfels in einer groß angelegten Übung. Auch wenn bei der

gestürzten Person nur Kunstblut fließt: Thomas Meffert, Leiter der

Bergwacht, will sein Team auf solche Situationen perfekt vorbereiten

- denn im Ernstfall zählt jede Minute. Jeder Handgriff muss sitzen,

vom Aufbau der Seilkonstruktion, die den Verletzten über die Mauer

zieht, bis zum schweißtreibenden Transport in felsigem Gelände. Sind

Thomas Meffert und sein zwölfköpfiges Team fit für den Ernstfall?



Mittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/16.10.2018



20.15 h: Den Titelzusatz "Kritisch reisen" bitte streichen!



Tagestipp



20.15 betrifft: Von Mallorca bis Ibiza - Inseln vor dem Kollaps



Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/16.10.2018



02.00 h: Den Titelzusatz "Kritisch reisen" bitte streichen!



02.00 betrifft: Von Mallorca bis Ibiza - Inseln vor dem Kollaps

(WH von MI) Erstsendung: 24.10.2018 in SWR/SR



Sonntag, 04. November 2018 (Woche 45)/16.10.2018



13.00 Tiere auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten



Der Hofhund als Aufpasser, das Pferd als Arbeitstier, dazu Kühe,

Schweine, Gänse, Hühner und mehr Mäuse, als der Bäuerin lieb war: Das

Zusammenleben von Mensch und Tier auf engstem Raum, in schlechten wie

in guten Jahren, prägten die Generationen noch im vergangenen

Jahrhundert. Katze und Kaninchen galten als Nutztiere, außerdem waren

sie Spielgefährten für die Kinder und eine Möglichkeit zum Kuscheln.

So eng die Bindung an die Tiere auch war, so normal war ihr Tod: Das

Schlachten gehörte immer selbstverständlich zum bäuerlichen

Lebenszyklus dazu.



Zeitzeugen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erzählen aus

ihrem Leben. Ihre Erinnerungen, Schwarz-Weiß-Aufnahmen und

historisches Archivmaterial dokumentieren das Leben auf dem Land der

vergangenen Jahrzehnte. Ein Film von Elmar Babst, Nicola Haenchen und

Holger Wienpahl.



Dienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/16.10.2018



23.00 Binger Comedy Nights 2018



Maxi Gstettenbauer und Bodo Wartke



Maxi Gstettenbauer bringt die junge Generation Comedy zu den

"Binger Comedy Nights". Obwohl er eigentlich ein wenig aussieht wie

der kompetente Berater aus dem Möbelmarkt um die Ecke, liefert keiner

einen so unwiderstehlich authentischen Auftritt ab wie er.



Bodo Wartke ist nicht mehr ganz so jung wie Gstettenbauer - aber

der Lausbub schaut auch ihm aus den verschmitzten Augen. Außerdem ist

Wartke Entertainer und Chansonnier, Kabarettist und Sprachjongleur,

Liedermacher und Ausnahmekönner am Klavier. Und er begeistert mit

dieser Vielseitigkeit Jung und Alt.



Donnerstag, 08. November 2018 (Woche 45)/16.10.2018



23.15 lesenswert



Denis Scheck im Gespräch mit Wolf Haas und Inger-Maria Mahlke



Inger-Maria Mahlke: Archipel (Deutscher Buchpreis 2018)



Inger-Maria Mahlke erhielt in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis

für ihren Roman "Archipel". Der Archipel ist die Insel Teneriffa,

Schauplatz eines großen europäischen Familienromans über mehrere

Generationen. Inger-Maria Mahlke verwebt in schillernden Details

familiäre und gesellschaftliche Beziehungen am Beispiel dreier

Familien aus unterschiedlichen sozialen Klassen, an denen die

spanische Geschichte Brüche und Wunden hinterlässt. Das

Geschichtenmosaik zieht sich über knapp hundert Jahre hin und wird

von der Gegenwart bis zurück ins Jahr 1919 erzählt.



Die Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke studierte Jura in Berlin

und arbeitete am Lehrstuhl für Kriminologie. Auf Teneriffa verbrachte

sie Teile ihrer Kindheit - ihre Mutter stammte von dort. Ihr

Debütroman "Silberfischchen" erschien 2010. Sie wurde mehrfach mit

Preisen ausgezeichnet und erhielt Stipendien. 2017 war sie

Magdeburger Stadtschreiberin.



Wolf Haas: Junger Mann



Auf dem Buchcover von "Junger Mann", dem neuen Nicht-Brenner-Roman

von Bestseller-Autor Wolf Haas, zeigt eine Waage 92 Kilo an: Ein

Jugendlicher in der Pubertät ist die Hauptfigur: ziemlich groß,

ziemlich (über)gewichtig, jobbt in einer Tankstelle, lernt den

älteren Kraftfahrer Tscho kennen und seine Frau Elsa, in die er sie

prompt unsterblich verliebt. Der Roman erzählt - witzig und berührend

zugleich - vom Erwachsenwerden, von der Liebe, vom Scheitern im Leben

und von einer gemeinsamen Reise nach Griechenland. Am Ende hat der

junge Mann das Meer gesehen und ist 15 Kilo leichter.



Der österreichische Schriftsteller Wolf Haas studierte Germanistik

und Linguistik in Salzburg, arbeitete als Lektor und Werbetexter,

bevor er 1996 als Schriftsteller debütierte. Seine Krimis um Detektiv

Simon Brenner sind Kult und wurden zum Teil mit Josef Hader verfilmt.

Wolf Haas erhielt mehrfach den Deutschen Krimipreis. Zwischendurch

nimmt er immer wieder eine Auszeit von den Krimis und schreibt

Romane. Er produzierte mehrere Hörspiele. Zuletzt wurde er 2017 mit

dem Österreichischen Kunstpreis für Literatur geehrt.



Dienstag, 13. November 2018 (Woche 46)/16.10.2018



23.00 Binger Comedy Nights 2018



Begge Peder und Heißmann & Rassau



Er ist der Mann, der kein Tabu kennt, egal ob es um die Ehefrau,

die Nachbarn oder um die Freunde geht: der Begge Peder. Peinliche

Erlebnisse auf der Kreuzfahrt, schräge Vorfälle bei Ikea - der Begge

Peder ist dabei, wenn andere ins Fettnäpfchen treten, und kommentiert

jeden Ausrutscher mit kernigen Sprüchen.



Volker Heißmann und Martin Rassau aus Franken treten in die

Fettnäpfchen lieber selbst hinein - zum Spaß des Publikums. In ihren

Kultrollen "Waltraud und Mariechen" sind sie nicht nur bei der

Frankenfastnacht die absoluten Stars, auch bei den "Comedy Nights"

liegt ihnen das Publikum zu Füßen.



Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46)/16.10.2018



11.15 ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" Planet Wissen Armut in

Deutschland - Wenn es nicht mal für das Nötigste r eicht



Kein Geld für den Schulausflug der Kinder, es wird immer

schwieriger die Miete zu zahlen und die Urlaubsreise ist nur ein

schöner Traum: Immer mehr Menschen in Deutschland müssen mit dieser

Realität leben. Denn auch in unserem reichen Land sind immer mehr

Menschen arm oder von Armut bedroht. Warum ist das so - was sind die

Ursachen. Diese Fragen stellt "Planet Wissen" der Soziologin und

Armutsforscherin Mara Boehle. Wer ist wirklich arm und was ist

gefühlte Armut? Günter Spikofski, der Geschäftsführer der Tafel

Duisburg, hat es jeden Tag vor Augen: immer mehr Menschen sind auf

sein Angebot angewiesen. "Planet Wissen" diskutiert Wege aus der

Armut - wer kann helfen, und wo liegt die politische Verantwortung?



23.15 ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" Sklavinnen des IS - Suche

nach Gerechtigkeit Erstsendung: 18.07.2018 in Das Erste



Wird sich der Islamische Staat jemals für die unfassbaren

Verbrechen, die er im Nordirak und Syrien begangen hat, vor Gericht

verantworten müssen? Dieser Frage geht der Film anhand des Schicksals

zweier junger jesidischer Frauen nach. Shirin und Lewiza waren vom IS

verschleppt, verkauft und über Monate vergewaltigt worden. Nach ihrer

Flucht wurden sie in ein Rettungsprogramm für misshandelte Jesidinnen

aufgenommen, das Baden-Württemberg unter Leitung des

deutsch-jesidischen Traumatologen Jan Kizilhan 2015 ins Leben gerufen

hatte.



Kizilhan ist überzeugt, dass die seelischen Verletzungen der

jungen Frauen nur geheilt werden können, wenn ihnen auch juristisch

Gerechtigkeit widerfährt. Deshalb bringt er Shirin und Lewiza mit dem

renommierten britischen Juristen Philippe Sands zusammen - einem

Experten für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach

Gerechtigkeit. Sie führt über einem Zeitraum von drei Jahren vom

Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bis hin zur höchsten

Klage-Instanz der Bundesrepublik, dem Generalbundesanwalt in

Karlsruhe. Der Einsatz für Gerechtigkeit wird für Shirin und Lewiza

zu einem persönlichen Genesungsweg, einem Weg der Befreiung. Shirin

löst sich von ihren Ängsten und findet wieder Mut, ihren eigentlichen

Namen zu verwenden - Dalal.



Hinter diesem persönlichen Genesungsweg der beiden traumatisierten

jungen Frauen steht eine universelle Frage: Wie sollen demokratische

Staaten mit den unmenschlichen Verbrechen des Islamischen Staates

umgehen? Der Film zeigt, dass in Europa der politische Wille fehlt,

die Drahtzieher des IS vor Gericht zu bringen. Viele Regierungen

ziehen den scheinbar einfacheren Weg, die außergerichtliche

Liquidierung durch Kampfdrohnen, vor. Doch verrät Europa damit nicht

einen Teil seines rechtsstaatlichen Erbes, dessen Fundament mit den

Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen 1946-49 gelegt wurde?



Freitag, 16. November 2018 (Woche 46)/16.10.2018



11.15 ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit" Planet Wissen Armut in

Deutschland - Wenn es nicht mal für das Nötigste reicht



Gefährliche Haustiere wie Giftschlangen oder giftige Skorpione

sind auf Tierbörsen oder im Internet ganz einfach zu bekommen. Ein

Mausklick und die Exoten werden sogar bequem geliefert. Doch oft

wissen die zukünftigen Besitzer gar nicht, wen oder was sie sich da

ins Haus holen. Geschweige denn, welche Bedürfnisse die Tiere haben.

Einige Bundesländer haben die Haltung gefährlicher Haustiere deshalb

bereits verboten. Andere Bundesländer wie NRW wollen jetzt

nachziehen. Zurzeit gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung.

Was man bei der Haltung gefährlicher Haustiere beachten muss und

warum immer wieder Menschen mit lebensgefährlichen Bissverletzungen

im Krankenhaus landen, darüber sprechen die Exoten-Tierfreundin Nina

Freitag und der Tierarzt Dr. Ralf Unna.



14.15 Eisenbahn-Romantik



50 Jahre LGB Wie die Bahn in den Garten kam Folge 943



Als Ernst Paul Lehmann in Brandenburg an der Havel anno 1881 seine

Firma für lithographiertes Metallspielzeug mit dem unverwüstlichen,

patentierten Uhrwerk gründete, konnte er nicht wissen, dass knapp 70

Jahre später in Nürnberg von seinen Nachfolgern mit einer ganz

besonderen elektrischen Eisenbahn die Fachwelt zum Erstaunen gebracht

werden sollte. Die erste Modelleisenbahn auch für draußen wurde auf

der Nürnberger Spielwarenmesse 1968 vorgestellt, die Lehmann

Gartenbahn, kurz LGB genannt. Es hieß damals: "Im Modellmaßstab

1:22,5 sind alle Feinheiten ohne Vergrößerungsglas zu erkennen". Die

LGB eroberte in Rekordzeit Wohnungen, Häuser und Gärten. Allerdings

wurde sie auch von Turbulenzen nicht verschont. Kurz nach dem 125.

Geburtstag der Firma Lehmann im Jahr 2006, musste LGB Insolvenz

anmelden. Die Gartenbahnlegende war buchstäblich am Boden.



Unterdessen befindet sie sich unter dem Dach der Firma Märklin und

bewegt sich wieder in ruhigem Fahrwasser. Der Film blickt zurück,

zeigt Bilder aus der Vergangenheit, verschiedene Auftritte auf der

Nürnberger Spielwarenmesse, aber auch Modelle, wie sie mit ihren

originalen Abbildern in faszinierenden Landschaften unterwegs sind.

Abgerundet wird der Film durch Anlagen, begeisterte Fans und durch

die emotionalen Aussagen eines Mitarbeiters, der fast die gesamte

LGB-Geschichte miterlebt hat.



Samstag, 17. November 2018 (Woche 47)/16.10.2018



18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz



Das Städteduell im Südwesten Erstsendung: 19.05.2018 in SWR



Moderator Jens Hübschen spielt heute ein Quiz zum Thema Sprache.

Es treten an: Nackenheim in Rheinhessen gegen Calw im

Nordschwarzwald. Nackenheim ist der Geburtsort des Schriftstellers

Carl Zuckmayer. Aus Calw stammt der Schriftsteller Hermann Hesse.



Welche Sprache wird von mehr Menschen als Muttersprache

gesprochen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch oder Russisch? Wie

viele Menschen in Deutschland können Dialekt sprechen? Erkennen die

Mitspieler verschiedene Dialekte des Südwestens? Gibt es im Deutschen

Wörter mit fünf aufeinanderfolgenden Vokalen? Mit solchen Fragen

überrascht Jens Hübschen Menschen, die ihm in Nackenheim und Calw

zufällig begegnen.



Sonntag, 18. November 2018 (Woche 47)/16.10.2018



08.45 h: Geändertes Erstsendedatum beachten!



08.45 Schnittgut. Alles aus dem Garten



Erstsendung: 29.10.2018 in BR



Montag, 19. November 2018 (Woche 47)/16.10.2018



18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE



Der Knastarzt - ein Job hinter Gittern



Dr. Hans-Georg Schwarzer ist eigentlich Arbeitsmediziner. Als

Gefängnisarzt in der JVA Rohrbach ist er allerdings Psychiater,

Orthopäde und Internist in einem. Viele seiner Patienten sind

psychisch auffällig oder drogensüchtig. Fast täglich steht Dr.

Schwarzer vor schwierigen Entscheidungen - hinter Gittern ist nichts

wie draußen. Klagt ein Insasse über starke Schmerzen und muss zum

Facharzt gefahren werden, bedeutet dies einen riesigen logistischen

Aufwand. Der Gefängnisarzt muss genau einschätzen, wann dieser

Aufwand nötig ist. Alltag kann für Dr. Schwarz aber auch bedeuten,

Gefangene zu versorgen, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Oder wenn in flagranti erwischte Einbrecher hemmungslos schluchzen,

weil ihre Familien nicht wissen, dass sie jetzt in U-Haft sitzen. Dr.

Schwarzer hat jeden Tag mit Widrigkeiten zu kämpfen, die ein

"normaler" Arbeitsmediziner in der Form nicht kennt. Die Reportage

gibt Einblicke in eine Parallelgesellschaft, die hinter hohen Mauern

meist im Verborgenen liegt.



Baden-Baden (ots) - Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche42)/16.10.201820.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Verwirrspiel mit Kleidergrößen - wie Hersteller manipulierenBei einem Testkauf von Hosen, T-Shirts und Blusen stellen zweiFreundinnen fest, dass die passenden Größen je nach Hersteller von 36bis 46 variieren. Viele Hersteller halten sich anscheinend nicht andie "SizeGermany", eine Richtschnur, die die Kleidergrößen regelt.Experten vermuten eine gezielte Manipulation. "Marktcheck" deckt dieTricks der Hersteller auf und zeigt, wie man sich im Größen-Dschungelzurechtfinden kann.Wohlfühl-Tees - Schadstoffe und Pestizide in TeemischungenZur kalten Jahreszeit liegen Kräuterteemischungen mitWohlfühl-Versprechen wie "Zum Glücklichsein", "Harmonie für Körperund Seele" oder "Ruhe und Gelassenheit" im Trend. Laborergebnissezeigen, viele dieser Tees sind stark mit Pestiziden und Schadstoffenwie Blei und Quecksilber belastet. Wie gefährlich ist das?Kleben statt bohren - wie gut sind Alternativlösungen fürs Bad?Halten Badezimmerhaken, die an die Fliesen geklebt werden, was sieversprechen? Wieviel Gewicht tragen sie, wie einfach sind sie zumontieren und lohnt sich der Preis? "Marktcheck" testet verschiedeneProdukte.Keimschleuder Küchenschwamm - so viele Bakterien tummeln sich imSaubermacherEine Studie der Hochschule Furtwangen kommt zu dem Ergebnis, dassin Küchenschwämmen eine Bakteriendichte wie sonst nur in Fäkalienbesteht. Manche davon können vor allem für geschwächte Personengefährlich werden. Ist das die Regel? "Marktcheck" prüftKüchenschwämme aus Stuttgarter Haushalten.Volkskrankheit Diabetes - hohe Dunkelziffer mit gefährlichenFolgenMehr als sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland anDiabetes, etwa 95 Prozent davon am Typ 2. Häufig wird die Krankheitnicht oder erst sehr spät erkannt, mit schwerwiegenden Folgen fürBetroffene. So erhöht sich die Komplikationsrate für Herzinfarkt undSchlaganfall um das Zwei- bis Dreifache. Sogar Amputationen vonBeinen oder Füßen können bei Nichtbehandlung nötig werden."Marktcheck"-Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann erklärt, auf welcheAnzeichen man achten muss und wie man die Krankheit in den Griffbekommen kann.Staubsaugen in kleinsten Ritzen - der Tipp der WocheMit diesem Tipp kann man auch kleinste Zwischenräume ohne mühsameHandarbeit mit dem Staubsauger reinigen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.