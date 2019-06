Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24) bis Samstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24)/11.06.201923.25 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 567Mit Bastian Bielendorfer und Musik von Yuman - letzte Show vor derSommerpause."Lustig, aber wahr!": Der Comedian Bastian Bielendorfer ist mitseinem gleichnamigen Programm auf Tour - und zu Gast in der letzten"Pierre M. Krause Show" vor der Sommerpause. Warum sein Vater alsLehrer vor der Polizei flieht und er Eibrot im Zug verabscheut,erzählt das Gelsenkirchener "Lehrerkind" auf Pierre M. Krauses Couch.Und Pierre M. Krause feiert Premiere: Nach vielen anderen Prominentenbekommt auch er jetzt eine eigene Zeitschrift. Er stellt sogar gleichvier neue Magazine vor. Inklusive Extras.Yuman heißt der musikalische Newcomer, der keinem Klischeeentspricht: Statt oft gehörten Songtexten und Melodien, schreibt dergebürtige Italiener lieber realistische, eigene Texte undtransportiert mit seinen Songs ein Gefühl von Wirklichkeit. Mitseiner berührend erdigen Stimme performt Yuman in der "Pierre M.Krause Show" seine neue Single "Run" - zusammen mit der Showband SMAFund natürlich live.Letzte Show vor der Sommerpause - "Die Pierre M. Krause Show -SWR3 Latenight" ist zurück am 24.9.2019 und wünscht einen schönenSommer.Samstag, 15. Juni 2019 (Woche 25)/11.06.201918.05 RP: Die SWR-ReportageNeue Nachbarn für Marti - Drei Haie ziehen umMarti kennt jeder im "Sea Life"-Aquarium in Speyer. Die grüneMeeresschildkröte ist über einen Meter groß und der unangefochteneChef im großen Becken. Weder der alte Riesenzackenbarsch noch dieSchwarzspitzenriffhaie machen ihm das streitig. Aber vor allem seineNeugier ist bei den Tierpflegern berüchtigt. Deshalb ist es auchjedes Mal ein große Herausforderung für Chefaquarist Arndt Hadamek,wenn neue Fische in dem Aquarium ausgesetzt werden. Den Einzug vonzwei Zebrastierkopf- und einem Port Jackson-Hai hat er deshalbakribisch geplant. Zwei Taucher lenken Marti mit einemWohlfühl-Programm ab, während er die Junghaie in ihr neues Quartierbringt. Um Marti auf Abstand zu halten, müssen die Tierpfleger alleRegister ziehen.18.15 RP: Landesart"Partei ergreifen" ist das diesjährige Motto des Open OhrFestivals in Mainz. Seit 44 Jahren gibt es jedes Jahr ein anderesMotto. Was aber immer gleich ist, ist die Mischung: Hier kann mansich ausführlich mit politischen Themen auseinandersetzen, es wirdaber auch intensiv gefeiert. "Landesart" will heute schauen, wie gutoder schlecht Politik und Kunst zusammengehen.Dienstag, 18. Juni 2019 (Woche 25)/11.06.201904.40 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!04.40 (VPS 04.39) SR: SR Memories - Hits der 90er Erstsendung:21.02.2018 in SRDonnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/11.06.201918.15 h: Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Marktfrisch in SchifferstadtSonntag, 07. Juli 2019 (Woche 28)/11.06.201918.45 BW: TreffpunktSchwarzwald Moped Marathon500 Mopeds und 220 Kilometer Strecke - das ist der SchwarzwaldMoped Marathon. Aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiztreten Fans motorisierter Zweiräder in Ettenheim-Münchweier zum Startan. Über Kinzigtal, Hornberg und Freudenstadt bis hin zurSchwarzenbachtalsperre und zurück über die Schwarzwaldhochstraßfahren alle gemeinsam mit ihren Mopeds, Mofas und Rollern durch denmittleren Schwarzwald. Mitfahren dürfen alle Marken und Jahrgänge miteinem Hubraum von maximal 50 ccm. "Treffpunkt" folgt dem Benzingeruchund dem Duft von Tannenzapfen auf einer Reise in jene Zeit, als einMoped die pure Freiheit bedeutete.Montag, 08. Juli 2019 (Woche 28)/11.06.201904.30 h + 04.40 h: Für SR geänderte Beiträge und Längen beachten!04.30 (VPS 04.29) SR: SR Memories - Peter Maffay Erstsendung:08.05.2018 in SR04.40 SR: SR Memories - Gilbert BécaudErstsendung: 06.04.2018 in SRSonntag, 14. Juli 2019 (Woche 29)/11.06.201922.20 h: Für SR geänderten Untertitel und gelöschtes ESD beachten!(VPS bleibt)22.20 SR: ALFONS und Gästemit Andreas VitásekDonnerstag, 18. Juli 2019 (Woche 29)/11.06.201918.15 h: Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!18.15 RP: Die Rezeptsucherin in HagenbachSamstag, 20. Juli 2019 (Woche 30)/11.06.2019Nachgelieferte Sendetitel in der Mondnacht beachten!23.35 ...und Charlie sagte: Go for Landing! Charles M. Duke unddas Abenteuer Apollo00.20 Unser Mann für den Mond - Matthias Maurer04.45 ...und Charlie sagte: Go for Landing! (WH) Charles M. Dukeund das Abenteuer Apollo05.30 Unser Mann für den Mond - Matthias Maurer (WH)Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell