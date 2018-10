Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 09. Oktober 2018 (Woche 41) bis Sonntag, 04. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 09. Oktober 2018 (Woche41)/05.10.201823.00 Binger Comedy Nights 2018Vier vor ZwölfDie vier haben das Mainzer Humor-Gen, das auf die Bühne drängt:Thomas Becker, Andreas Bockius, Frank Brunswig und Christian Schier -feste Größen in der Mainzer Fastnacht. Sie zeigen bei den BingerComedy Nights ihr erstes gemeinsames Comedy-Programm. Im Solo und inder "Viererkette". Auf schrägem Tatortset und beim angefahrenenMeeting einer Motorradgang. Mit viel Wortwitz und mit und ohne Musik.Die vier gehen mit Kalauern und Pointen dorthin, wo's weh tut - undnoch ein bisschen weiter. Eben bis "Vier vor Zwölf".23.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 544Mit Ingmar Stadelmann und Musik von Nico SantosStand-up-Comedy: Ingmar Stadelmann ist zu Gast in der "Pierre M.Krause Show - SWR3 Latenight"! Der vielfach preisgekrönte Comedianaus Berlin ist bekannt für seinen harten Humor, aktuell ist er mitseinem Programm "Fressefreiheit" auf Tour. Musik kommt von NicoSantos: Der Musiker aus Bremen, aufgewachsen auf Mallorca, hatte mitseinem Hit "Rooftop" einen sensationellen Durchbruch. Seitdem geht esweiter steil bergauf. Im September hat der Senkrechtstarter beim SWR3New Pop Festival gespielt, bei der "Pierre M. Krause Show"präsentiert er seinen aktuellen Hit "Oh Hello" - wie immer in der"Pierre M. Krause Show" live.Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42)/05.10.201818.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenMitten im Breisgau leben ungarisches Hausrind, deutsche Ziege undasiatischer Wasserbüffel friedlich nebeneinander: im TiergehegeMundenhof bei Freiburg. So versorgt wie nötig, so selbstständig wiemöglich. 50 Jahre ist das Tiergehege nun alt geworden und hat sichenorm entwickelt. Das schaut sich "natürlich!"-Moderatorin UlrikeNehrbaß mal an genauso wie den Schoßberghof bei Minfeld in der Pfalz.Hier lebt Michael Groß mit Familie auf einem Hof mit solidarischerLandwirtschaft. Michael Groß ist Landwirt, Künstler und auch einbisschen Philosoph. Das gehört für ihn alles irgendwie zusammen. Wiedas geht, das will das Natur- und Umwelt-Magazin "natürlich!" beiseinem Besuch herausfinden. Außerdem zeigt die Sendung, was sichNeues beim Abbau des Pleite-Kraftwerks Mülheim-Kärlich tut, und derExtrembotaniker Jürgen Feder stellt das Kraut der Woche, denVogelknöterich, vor. Weiter im Programm: ein Besuch bei CarolaScholz, eine Bienenliebhaberin mit einer beeindruckendenLebensgeschichte. Außerdem zeigt "natürlich!", wie KlimaschutzberaterUnternehmen fit machen für eine klimafreundlichere Produktion.23.00 Binger Comedy Nights 2018Marco Rima und Improvisationstheater SpringmausDen Schweizer Marco Rima kennt man aus der "Wochenshow" und alsLockvogel bei "Verstehen Sie Spaß?". Bei den Binger Comedy Nightsspielt der Vollblutkomiker die volle Bandbreite seines Könnens aus.Slapstick, Rollenwechsel und Parodien beherrscht er gleichermaßen.Dabei sind auch die Comedy-Allrounder des Impro-Theaters"Springmaus". Ein Stichwort aus dem Publikum genügt, und dieSchauspieler legen los mit verrückten Einfällen, überraschendenWendungen, treffsicheren Pointen, und in atemberaubendem Tempowechseln komische Momente, große Gefühle, dramatische Szenen. Die"Springmaus" - eine Wundertüte der Unterhaltung.Sonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/05.10.2018Tagestipp15.45 Schnelle Pferde, wilde Zeiten Die Galopprennbahn vonBaden-Baden IffezheimSeit 1858 finden Galoppfestspiele im beschaulichen Iffezheimstatt, die "Große Woche" ist ein Ereignis von Weltrang. Damit gehörtdas Dorf vor den Toren Baden-Badens mit Ascot, Longchamp undLouisville (Kentucky) zur Crème de la Crème des Galopprennsports.Doch 2009 drohte dem Rennplatz das Aus. Unter neuer Leitung, mitunerschütterlichem Glauben an die Zukunft, kämpft die Rennbahnseitdem wieder um den Platz ganz oben. Menschen aus aller HerrenLänder reisen Ende August nach Iffezheim, um die prestigeträchtige"Große Woche" zu erleben. Die Dokumentation zeigt atmosphärischeBilder und Töne vom Hufgetrappel im ersten Licht des Tages, von derAbendgala in Baden-Baden, den fiebrigen Blicken der Spieler amSchalter sowie Jubel und Enttäuschung, wenn die edlen Vierbeinerdurchs Ziel jagen. Iffezheim - ein Dorf zwischen kleiner und großerWelt, in dem sich Familien auf dem Kapellenberg zum gemütlichenNachmittag und die Pferdebesitzerinnen und -besitzer auf der Tribünezu Champagner treffen.Glamour und RennfieberEdle Vollblüter und stilbewusste Blaublüter treffen sich auf derRennbahn am Rande des Dorfes Iffezheim in Mittelbaden. UndGlückspieler sowie die ganz "normalen Leute" aus Baden, der Pfalz,aus dem Elsass und aus Württemberg, schauen bei Bratwurst und Bierden Reichen und Schönen beim Champagnertrinken zu. Manche sagen, diegroße Zeit der "Großen Woche" sei vorüber, längst habe derGlamourfaktor gelitten. Iffezheim und seine Rennbahn haben schwereZeiten erlebt, doch sie stemmen sich unbeirrt, mit der Macht derTradition und der unverbrüchlichen Liebe zum Galoppsport, demvermeintlich unvermeidlichen Niedergang entgegen.20.15 h: geänderten Titel beachten!20.15 (VPS 20.14) Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr)Jäger der versunkenen Lok: Eine BilanzSchon 166 Jahre lag Deutschlands älteste noch erhaltene Dampflokauf dem Grund des Rheins verschollen - in einer spektakulären Aktionsollte sie am 21. Oktober aus dem Strom geborgen werden. Im Augustliefen die ersten Baggerarbeiten an. Doch mit jedem Meterfreigelegtem Untergrund verfestigte sich die Erkenntnis: Trotz derursprünglichen Ortung eines entsprechenden Gefährts waren die "Jägerder versunkenen Lok" einer falschen Fährte auf der Spur. Das Endealler Träume?Die Sendung erzählt die Geschichte einer faszinierendenSchatzsuche, die ein ehemaliger Lokführer aus Cochem mit weiterenEisenbahnfreunden über Jahrzehnte vorantrieb. Was haben sie nichtalles bewegt, um die kurz nach der Auslieferung vom Lastenseglergerutschte Lokomotive im Rhein zu finden. Auf Rückschläge folgtenhoffnungsvolle Fortschritte. Und so nah wie dieses Mal schien man demErfolg noch nie.21.00 Eisenbahn-RomantikAls die Eisenbahn in den Südwesten kamFreitag, 26. Oktober 2018 (Woche 43)/05.10.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Leben mit derDunkelheit - Volkskrankheit DepressionFast jeder fünfte Deutsche bekommt mindestens einmal in seinemLeben eine Depression. Gleichzeitig wird die Erkrankung noch immerhäufig unterschätzt, nicht erkannt oder nicht ernst genommen. DieZahl der Menschen mit Depressionen steigt weltweit. LautWeltgesundheitsorganisation ist die Depression heute die häufigsteUrsache für eine Lebensbeeinträchtigung. Dabei kann die Krankheit innahezu jedem Lebensalter einschlagen, Depressionen treffenSchulkinder wie Rentner. Trotzdem wird die Krankheit nicht seltenverschwiegen, oft nicht ernst genommen. Depressionen sind trotz ihrerHäufigkeit und Schwere noch immer eine sehr vorurteilsbelasteteErkrankung. In unserer Leistungsgesellschaft gilt sie schnell alsStigma. Viele Betroffene reden nicht über ihre Beschwerden undschämen sich sogar dafür. So bleibt das Problem oft unerkannt undsomit der Betroffene ohne Hilfe. Häufig mit dramatischen Folgen, wennfür Leidtragende irgendwann alles ausweglos erscheint. Was bedeutetdas Leben mit Depressionen für den persönlichen Alltag, für Beruf undFamilienleben? Wie ist es, als Kind eines depressiven Elternteilsaufzuwachsen? Und wie gehen Partner und Angehörige richtig mit derErkrankung um? Wie bewältigt man ein Leben mit Depressionen und washilft Betroffenen raus aus der Dunkelheit?Sonntag, 04. November 2018 (Woche 45)/05.10.201818.45 RP: Bekannt im LandSynagogen-GeschichtenViele hundert Synagogen werden im Laufe der vergangenen tausendJahre im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz gebaut. Oft sehrkunstvolle Gebäude - steinerne Zeugen der jüdischen Kultur. Bis zum9. November 1938. In der Nacht vom 9. auf den 10. November und in denfolgenden Tagen zerstören die Nationalsozialisten fast alleSynagogen, zünden sie an oder plündern sie. In Worms genauso wie inSpeyer, in Mainz oder in Dörfern wie Laufersweiler oder Niederzissen.Die jüdische Kultur wird vernichtet, die Juden werden vertrieben oderermordet.Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es einige Jahre, bis die erstenSynagogen wieder aufgebaut wurden. Viele sind heute Orte derErinnerung und Begegnung. Manche Synagogen, die in derReichspogromnacht nicht abgebrannt sind, dienen seit 80 Jahren einemganz anderen Zweck - als Wohnhäuser zum Beispiel. Wieder andereSynagogen sind komplett verschwunden. An ihren ehemaligen Standortenmachen nur noch Gedenksteine auf die jüdische Geschichte aufmerksam.Und an wieder anderen Orten entstanden neue Synagogen und - mit ihnensehr zaghaft - neues jüdisches Leben.