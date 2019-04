Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 09. April 2019 (Woche 15) bis Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 09. April 2019 (Woche 15)/05.04.201923.25 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 558Seit Lena den Sensationssieg für Deutschland beim ESC 2010 holte,ist sie in den Charts Stammgast. Ihre Songs sind mindestens soschlagfertig wie sie selbst. Mit ihrem neuen Album "Only Love" bringtLena Liebe ins Studio und spricht in der Pierre M. Krause Show übergroße Gefühle und wie sie es schaffte, aus ihrer emotionalen KriseStärke zu gewinnen.Achtung Lena Fans! Wer denkt, Elektro-Pop lässt sich nicht einfachmal so live performen, sollte gut aufpassen: Lena singt ihre neueSingle "Don't lie to me" mit Plastikröhren-Beats exklusiv nur für undmit Pierre auf der Couch. Außerdem verrät sie, wie sie sich auf dieZombie- Apokalypse vorbereitet und welche Rolle Serien dabei spielen.Weil es mit Lena eh schon so wunderbar ist, bleibt sie bis zummusikalische Höhepunkt am Schluss der Show! Und da wird sich zeigen:So schön wie Lena, singt keiner.Samstag, 13. April 2019 (Woche 16)/05.04.201918.15 RP: LandesartDen Nachwuchs für das Museum zu begeistern, wird immerschwieriger. Meist sind die Ausstellungen für die "Großen", also dieErwachsenen, konzipiert und nebenbei gibt es ein museumspädagogischesAngebot für die Kleinen.Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern hat nun den Spieß einmalumgedreht und eine interaktive, also eine museumspädagogischeAusstellung für Kinder und Erwachsene ins Zentrum gestellt. DieAusstellung "Labyrinth der Farben" vermittelt auf aktive undspielerische Weise, wie Farbe auf Wahrnehmung, Emotionen und sogarauf unseren Körper wirken. "Landesart" schaut nach, ob das Konzeptankommt und welche Schritte für die Zukunft wichtig sind, um Museenlebendig zu halten und die Menschen an die Kunst zu bringen.Sonntag, 14. April 2019 (Woche 16)/05.04.201910.00 h: Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!10.00 Die Magie der Nacht in der Malerei Erstsendung: 23.03.2019in SR18.45 BW: TreffpunktOsterbräuche"Treffpunkt" ist in Italien, Österreich, Bayern und im Schwarzwaldunterwegs, um Ostergeschichten und Bräuche aufzuspüren. Die Sendungberichtet über den Ostermarkt im schönen Dinkelsbühl, dasOsterschwammtragen in St. Märgen und das Ölbergsingen in Großarl. Inder Gemeinde San Marco in Lamis in der Region Apulien besucht sie dieProzession der Fracchie - eine Prozession mit sechs Meter langenfahrbaren Fackeln. Hunderte davon werden Karfreitag angezündet.Außerdem gibt es Tipps, wie man Karpfen, eine traditionelleFastenspeise, für den Karfreitag modern zubereitet.Samstag, 20. April 2019 (Woche 17)/05.04.2019ab 23.10 h: Geänderte Sendezeiten beachten!23.10 (VPS 23.15) Aenne Burda - Die Königin der Kleider23.55 (VPS 00.00) Wie der Südwesten gleichberechtigt wurdeErstsendung: 06.08.2016 in SWR/SR01.25 (VPS 01.30) Immer lustig! Absolut alles über Männer undFrauen Erstsendung: 29.12.2018 in WDR02.55 (VPS 03.00) Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau (WH)Zweiteiliger Fernsehfilm Deutschland 2018 Erstsendung: 05.12.2018in Das Erste Autor: Regine BielefeldtRollen und Darsteller:Aenne Burda____Katharina Wackernagel Franz Burda____Fritz KarlEdith Schmidt____Luise Wolfram Lise Schneegass____Annika OlbrichAndré Lambert____Jean-Yves Berteloot Hans Kuhn____Hansa CzypionkaMartha____Martina Eitner-Acheampong und andere Musik: MartinLingnau und Ingmar Süberkrüb Kamera: Bella Halben Folge 1/204.20 (VPS 04.30) Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau (WH)Zweiteiliger Fernsehfilm Deutschland 2018 Erstsendung: 12.12.2018in Das Erste Autor: Regine BielefeldtRollen und Darsteller:Aenne Burda____Katharina Wackernagel Franz Burda____Fritz KarlEdith Schmidt____Luise Wolfram Lise Schneegass____Annika OlbrichAndré Lambert____Jean-Yves Berteloot Hans Kuhn____Hansa CzypionkaMartha____Martina Eitner-Acheampong und andere Musik: MartinLingnau und Ingmar Süberkrüb Kamera: Bella Halben Folge 2/2Sonntag, 28. April 2019 (Woche 18)/05.04.201918.45 BW: TreffpunktMaimarkt MannheimDer Mannheimer Maimarkt, die größte regionaleVerbraucherausstellung Deutschlands, bietet jede Menge Neuheiten,Klassiker und Kuriositäten. "Treffpunkt" ist im Getümmel mittendrinund berichtet von der Deutschlandpremiere desUltraschallfleckentferners über die Handtasche, die Alarm schlägt,bis zur Dunstabzugshaube mit Soundsystem. Die Sendung erzähltaußerdem Maimarkt-Geschichten über Hühner-Europameister und starkeFrauen, die Steine meißeln.Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19)/05.04.201914.15 Eisenbahn-RomantikDas Eisenbahnmuseum Mulhouse Folge 965Das Französische Eisenbahnmuseum im elsässischen Mulhouse heißtoffiziell "Cité du Train", Stadt der Züge. Es ist das größteEisenbahnmuseum Europas und erzählt seit 1971 französischeEisenbahngeschichte. Unter den rund 90 Ausstellungsstücke istbeispielsweise eine der ältesten original erhaltenen Dampflokomotivenauf dem europäischen Festland. Sie ist eine der ersten Lokomotiven inFrankreich, 1844 gebaut vom englischen Ingenieur William BarberBuddicom. Auch die größte Dampflok Europas - die 241 A 1 - istausgestellt. Sie ist der Prototyp der ersten französischenMountain-Lokomotiven, ihre Treibräder haben einen Durchmesser vonzwei Metern. "Eisenbahn-Romantik" berichtet über Luxuszüge und diePariser Metro. Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren, dass in den30er Jahren aus finanziellen Gründen, aber auch um von Kohleunabhängiger zu werden, Automobilfirmen mit Triebfahrzeugenexperimentierten. Ein Glanzstück der Ausstellung ist der Wagon Rapidvon Bugatti. Die automobile Edelschmiede aus dem nahen Molsheim bautein den 30er Jahren Schnellzüge mit Bugatti.Die Nachkriegszeit in Frankreich war gekennzeichnet vomSchnellverkehr. Bereits 1955 erreichten zwei Elektrolokomotiven inder Nähe von Bordeaux Tempo 331. Der Capitole erreichte 1967 alserster Zug in Europa eine fahrplanmäßige Geschwindigkeit von 200km/h. Das Filmteam trifft im Führerstand eines TGVs Eric Pieczak, denschnellsten Lokführer der Welt. Er schaffte 2007 den Rekord von 574,8km/h.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell