Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 06. August 2019 (Woche 32) bis Montag, 16. September 2019 (Woche 38)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 06. August 2019 (Woche32)/06.08.2019Sendung ist keine WH des Tages.00.10 Das Beste aus "Verstehen Sie Spaß?" Erstsendung: 31.12.2015in SWR/SRMittwoch, 07. August 2019 (Woche 32)/06.08.2019"Made in Südwest" wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt.18.15 (VPS 18.14) BW+RP: made in Südwest Ferienbett to go Hymer- Reisemobile aus Bad Waldsee Erstsendung: 24.06.2015 in SWR BWSonntag, 25. August 2019 (Woche 35)/06.08.201918.45 BW: TreffpunktCamper-Treffen in Bad WaldseeDutzende sehenswerte Oldtimer-Caravans, Reisemobile und Reisebusseverwandeln Bad Waldsee in ein Mekka der Campingfreunde. BeimMuseumsfest "summertime" erfahren die Besucherinnen und Besucher einWochenende lang auf dem "Historischen Campingplatz" alles über dieEntstehung und Entwicklung des Urlaubs auf Rädern. Seltenefranzösische Modelle ergänzen das Sortiment. Eine Live-Werkstatt gibtSchrauberinnen und Schraubern Tipps, während ein "Van-Nomade"Einblicke in sein Arbeiten und Leben auf 14 Quadratmetern erlaubt.Sonntag, 01. September 2019 (Woche 36)/06.08.2019"Wilde Ostsee": Korrigiertes Erstsende-Datum und Programmbeachten!17.15 Wilde OstseeVon Dänemark bis Lettland Erstsendung: 18.09.2017 in ARTE Folge1/3Montag, 09. September 2019 (Woche 37)/06.08.2019"Wilde Ostsee": Korrigiertes Erstsende-Datum und Programmbeachten!07.55 Wilde OstseeVon Dänemark bis Lettland Erstsendung: 18.09.2017 in ARTE Folge1/3Donnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/06.08.201918.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in HeilbronnSusanne Nett ist eine erfolgreiche Rezeptsucherin. Sie ist inStädten und Gemeinden unterwegs, um Spezialitäten, lokaleKöstlichkeiten und traditionelle Gerichte aus der Region aufzuspüren.Dort spricht sie Menschen auf der Straße und auf dem Wochenmarkt an,manchmal klingelt sie an der Haustür. In Heilbronn ist sie auf derSuche nach einem uralten Rezept und muss jemanden finden, der eskennt und sie nach Hause einlädt, um es mit ihr zuzubereiten.Sonntag, 15. September 2019 (Woche 38)/06.08.2019"Das Erbe der Gret Palucca" wird mit Videotext-Untertitelausgestrahlt.09.15 Das Erbe der Gret PaluccaDie hohe Schule des Ausdruckstanzes Erstsendung: 15.12.2017 inMDR"Wilde Ostsee": Korrigiertes Erstsende-Datum und Programmbeachten!17.15 Wilde OstseeVon Estland bis Finnland Erstsendung: 19.09.2017 in ARTE Folge2/3Montag, 16. September 2019 (Woche 38)/06.08.2019"Wilde Ostsee": Korrigiertes Erstsende-Datum und Programmbeachten!07.55 Wilde Ostsee (WH von SO) Von Estland bis FinnlandErstsendung: 19.09.2017 in ARTE Folge 2/3