Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 03. September 2019 (Woche 36) bis Donnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 03. September 2019 (Woche36)/02.09.201918.15 h: Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenErstsendung: 11.09.2018 in SWR04.35 h: Geänderten Beitrag für SR beachten!04.35 (VPS 04.34) SR: Northumbria - Küste der Pilger und PiratenErstsendung: 21.08.2008 in 3satDienstag, 10. September 2019 (Woche 37)/02.09.201904.00 h: Geänderten Beitrag für SR beachten!04.00 (VPS 03.59) SR: Yorkshire - Land der Geister und LegendenErstsendung: 28.08.2008 in 3satFreitag, 13. September 2019 (Woche 37)/02.09.201914.45 h: Geänderten Beitrag beachten!14.45 (VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Reizvolle Strecken imSüdwesten Erstsendung: 07.04.2018 in SWR/SR Folge 927Montag, 16. September 2019 (Woche 38)/02.09.201908.40 h: Geänderten Beitrag beachten!08.40 (VPS 08.39) Eisenbahn-Romantik (WH von FR) ReizvolleStrecken im Südwesten Erstsendung: 07.04.2018 in SWR/SR Folge 927Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/02.09.201909.40 In aller FreundschaftAuf dünnem Eis Fernsehserie Deutschland 2014 Erstsendung:22.07.2014 in Das Erste Autor: Jochen S. Franken und Lars MorgenrothRollen und Darsteller:Niko Wittmann____Lennart Betzgen Bettina Wittmann____JuliaBremermann Janina Kappel____Tara Fischer Steffen Siebert____TimonWloka Marie Stein____Henriette Zimmeck Dr. RolandHeilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea KathrinLoewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. GernotSimoni____Dieter Bellmann Oberschwester Ingrid Rischke____JuttaKammann Barbara Grigoleit____Uta Schorn Sarah Marquardt____AlexaMaria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. NiklasAhrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas KochSchwester Arzu____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Schwester Julia____Sarah TkotschHans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____CherylShepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: PaulVincent und Oliver Gunia Kamera: Bernhard Wagner und ChristophPoppke Folge 650Der 17-jährige Niko Wittmann ist ein ehrgeiziger Sportler. Beimtäglichen Lauftraining bricht er plötzlich zusammen. Mit einemUnterarmbruch kommt Niko in die Sachsenklinik, wo Professor Simonidie Behandlung übernimmt. Doch während der OP kommt es zuunerwarteten Herzrhythmusstörungen. Der Eingriff muss abgebrochenwerden. Auf der Suche nach einer medizinischen Erklärung hat Simonischnell einen Verdacht. Niko könnte unter Bulimie leiden. Dieauffällig schlechten Laborwerte scheinen dies zu bestätigen. NikosMutter Bettina findet den Verdacht absurd und beschuldigt ProfessorSimoni, eine voreilige Diagnose getroffen zu haben. Auch Niko selbststreitet vehement ab, unter einer Essstörung zu leiden. Ohne dieUrsache für seinen schlechten Zustand gefunden zu haben, kann jedochnicht operiert werden. Zudem steht Niko vor der Aufnahmeprüfung ander Sport-Universität.Marie Stein ist wieder glücklich mit Steffen liiert, wovon ihrVater Martin jedoch wenig begeistert ist. Er trägt Steffen nach, dasser Marie vor einiger Zeit verlassen und sich stattdessen auf dieoberflächliche Janina eingelassen hat. Auch wenn Marie und Steffendas mittlerweile geklärt haben, hat Martin große Bedenken. Diesewerden bestätigt, als er und Otto bei einem Barbesuch Steffen undseine angebliche Ex-Freundin Janina sehen. Nun brennen bei Martin dieSicherungen durch.Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)/02.09.201918.05 h: Geänderten Beitrag für RP beachten!18.05 (VPS 18.04) RP: Marktfrisch in BetzdorfDonnerstag, 10. Oktober 2019 (Woche 41)/02.09.201918.15 h: Ergänzung des Ortsnamens im Titel beachten!18.15 RP: Marktfrisch in Traben-TrarbachPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell