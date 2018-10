Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 02. Oktober 2018 (Woche 40) bis Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 02. Oktober 2018 (Woche40)/02.10.201818.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenWochenlang nur Sonne und kein Regen: Ein außergewöhnlicher Sommerliegt hinter uns und der Klimawandel scheint förmlich spürbar - auchfür die Winzer im Südwesten. Hitze, Trockenheit, Extremwetterlagenscheinen zur Normalität zu werden. "natürlich!" will wissen, wie siedamit umgehen und was der Klimawandel für den Weinbau bedeutet.Deshalb war Ulrike Nehrbaß beim Ökoweingut Wittmann in Rheinhessen zuBesuch und hat auch mit Forschern der renommierten HochschuleGeisenheim gesprochen.Idylle pur bietet der Brennesselhof in Eigeltingen unweit vomBodensee. In dem kleinen Demeter-Betrieb wird noch mit Handpflug undPferdekutsche gearbeitet - wie anno dazumal. Es gibt Pferde,Schweine, Schafe, freilaufende Hühner und Bio-Joghurt wird auch nochproduziert. Und das alles von einer Frau mit einer großenLeidenschaft, die vor Energie nur so sprüht.Außerdem stellt "natürlich!" noch den außergewöhnlichenNaturfotografen Klaus Weißmann aus Mainhardt bei Schwäbisch-Hall vor,erklärt, warum Brennstoffzellenantriebe völlig zu Unrecht aus demBlick verschwunden sind und ist beim "Rhine-Cleanup" dabei - einereinzigartigen Aktion gegen die Vermüllung der Rheinufer.20.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Verkehrsrowdies - wenn die Innenstadt unsicherer wird:Aggressionen und das Ignorieren von Verkehrsregeln nehmen zu imdeutschen Straßenverkehr. Das betrifft nicht nur Autofahrer, sondernauch Radfahrer und Fußgänger. Wer sind die Streitlustigen auf denStraßen im Südwesten und wie teuer können Beleidigungen werden?Undichte Fenster - wie gut arbeiten die Handwerker? Undichte Türenoder Fenster fallen in der kalten Jahreszeit besonders unangenehmauf. Wie kompetent sind Fensterbauer? "Marktcheck" testet dieQualität bei einer Handwerkerstichprobe mit versteckter Kamera.Rucksack - mit welchem wandert es sich am besten?"Marktcheck" vergleicht Wanderrucksäcke auf Qualität und Preis. ImPrüfinstitut werden die Rucksäcke in einer Beregnungsanlagekonstanter Feuchtigkeit ausgesetzt. Außerdem testen Wanderer fünfMarkenprodukte bei einer Wanderung im Schwarzwald. Welcher Rucksackkann am Ende überzeugen?Unwetter - wie können sich Bewohner besser schützen? Mitzunehmenden Wetterkapriolen nehmen auch dabei entstandene Schäden zu.Eine Versicherung deckt nicht immer alles ab. Diese Erfahrung mussteein "Marktcheck"-Zuschauer aus Mannheim machen. Nach einem starkenUnwetter kam es bei ihm zu einem Wasserschaden. Auf die finanzielleRegulierung wartet er noch immer. "Markcheck"-RechtsexperteKarl-Dieter Möller erklärt, was beim Abschluss einer Versicherung zubeachten ist.Äpfel - der leckere Snack zwischendurch: Apfelsorten unterscheidensich in Geschmack und Verträglichkeit. Vor allem die alten Sortengelten als gut verträglich. Spezielle Sorten könnten auch Allergikeressen. "Marktcheck" zeigt die richtige Lagerung von Äpfeln und stelltunterschiedliche Möglichkeiten der Zubereitung vor."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Sonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/02.10.201801.45 h: Erstsendedatum des WDR wurde korrigiert01.45 Sträters MännerhaushaltErstsendung: 06.10.2018 in WDRDienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/02.10.201823.00 Binger Comedy Nights 2018Lars Reichow und Luise KinseherIn Bayern liebt man Luise Kinseher als Göttin 'Bavaria', die beimStarkbieranstich am Nockherberg die Politiker 'derbleckt'. In Bingenbegeistert sie die Zuschauer als 'Mary from Bavary' - die'schlamperte' Lebenskünstlerin im verwaschenen Morgenmantel mit demHang zum Hochprozentigen - und als komisch-schwermütigeKabarettistin, die seit neunzehn Jahren dreißig ist und sich fragt,wo nur die Zeit blieb. Lars Reichows 'Mainzer Kardinal' hat andereSorgen, er kämpft gegen schwindende Mitgliederzahlen in derKatholischen Kirche und gegen die Vorurteile, die der Kirche zuschaffen machen. Aber unter dem Motto: "Kirche ist Lebensfreudepur!", einem Glas Wein in der Linken und einem Stück Fleischwurst inder Rechten schlägt er alle Philister, Pharisäer und Miesepeterlocker in die Flucht.Donnerstag, 25. Oktober 2018 (Woche 43)/02.10.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Dörte Hansen und Karl-Heinz OttMitte Oktober erscheint der neue Roman von Dörte Hansen:"Mittagsstunde" erzählt vom Verschwinden einer bäuerlichen Welt, vonVerlust und Abschied und von einem Neubeginn. Ingwer Feddersen kehrtmit 47 in sein Heimatdorf zurück. Sein Großvater hält im altenDorfkrug stur die Stellung, obwohl dessen Niedergang und der desDorfes nicht mehr aufzuhalten ist. Die Großmutter ist dabei, denVerstand zu verlieren. Ingwer hat noch etwas gutzumachen. DörteHansen studierte Soziolinguistik und arbeitet als Journalistin fürmehrere Hörfunksender und verschiedene Zeitschriften. Seit 2012 istsie als freie Autorin tätig. Sie war mit Ihrem Debüt "Altes Land"unter anderem in der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Der Romanwurde 2015 das "Lieblingsbuch des Jahres des unabhängigenBuchhandels".Einst gab sie Helmut Kohl und Jacques Chirac die Hand und begrüßtebeide als Chefin im renommierten Feinschmeckerlokal "Lindenhof" amBodensee. Sonja, Karl-Heinz Otts Protagonistin im neuen Roman "Undjeden Morgen das Meer" hat es in die Einsamkeit einer sturmumtostenund regnerischen Einöde nach Wales verschlagen. Hier blickt sie beiWind und Wetter ins tosende Meer und zurück auf ihr Leben: Ihre Ehemit dem scheuen Bruno, der den Gasthof der Eltern erbte und den siezusammen aufbauten, die glorreichen Zeiten, nachdem sich Bruno einenStern erkocht hatte und dann der Untergang. Die Schulden steigen,Sonja versucht, noch alles zusammen zu halten und Bruno trinkt sichim Keller buchstäblich zu Tode. Dann steht sie nach 30 Jahren Eheallein da, für das Arbeitsamt mit 62 Jahren schwer vermittelbar. DerBruder Brunos übernimmt den "Lindenhof" und die Schulden unter derBedingung, dass Sonja verschwindet.Karl-Heinz Ott studierte Philosophie, Musikwissenschaft undGermanistik. Er arbeitet als freischaffender Schriftsteller seit1998. Sein Debüt "Ins Offene" wurde von der Kritik sehr gelobt.Seither erhielt er mehrfach Literaturpreise. Neben seinen Romanen hater mit seiner Frau Theresia Walser mehrere Theaterstücke geschrieben.Freitag, 02. November 2018 (Woche 44)/02.10.201822.00 Uhr: bitte Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der liebeNachbar - Freund oder Feind? Erstsendung: 12.05.2017 in SWR/SRDienstag, 06. November 2018 (Woche 45)/02.10.201818.15 BW: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung:21.11.2017 in SWR"natürlich!" - das Umwelt- und Naturmagazin für den Südwesten -macht Lust auf Natur, bietet faszinierende Einblicke, gibt nützlicheTipps und beschäftigt sich auch mit dem, was das Ökosystem bedroht.Jede Woche präsentieren Axel Weiß und Ulrike Nehrbaß dem Publikum inBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spannende und erstaunlicheGeschichten aus ihrer Heimat. Die Sendung zeigt die Schönheit derheimischen Tier- und Pflanzenwelt, stellt Menschen im Südwesten vor,die sich für die Natur und den nachhaltigen Umgang mit ihr einsetzen,beschäftigt sich mit Energiespar-Technologien genauso wie mitneuesten Bio-Produkten. Darüber hinaus bietet "natürlich!" auch ganzpraktische Tipps für alle, die ihren Alltag verantwortungsbewusstgestalten wollen. Und überall dort, wo der Mensch zum Problem fürNatur und Umwelt wird, sind Axel Weiß und Ulrike Nehrbaß zur Stelle,um den Dingen ganz genau auf den Grund zu gehen.Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)/02.10.201822.00 Uhr: bitte Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Liebe auf demPrüfstand