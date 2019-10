Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 01. Oktober 2019 (Woche 40) bis Montag, 11. November 2019 (Woche 46)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 01. Oktober 2019 (Woche40)/01.10.201920.15 MarktcheckThemen:Straßenerschließung - wenn der Anwohner drauf zahlt:Erschließungskosten, die Jahre oder Jahrzehnte später von der Stadterhoben werden, sind für Anwohner mehr als nur ein Ärgernis: Diegeforderten Beträge sind oft immens. Ein "Marktcheck"-Zuschauer ausBad Herrenalb befürchtet, dass er rund 50.000 Euro zahlen soll. InObrigheim (Pfalz) soll ein "Marktcheck"-Zuschauer 70.000 Euro füreine Straße bezahlen, die bereits vor Jahren fertiggestellt wurde.Fehlende Routine - wenn Operationen zu Komplikationen führen: Werein künstliches Knie- oder Hüftgelenk benötigt und vor einerOperation steht, sollte sich genau informieren, in welcher Klinik derEingriff vorgenommen werden soll. Denn laut einer Studie führen vieleKliniken Operationen durch, ohne dass sie die vorgeschriebene Anzahlan Eingriffen durchgeführt haben. Daraus können sich Komplikationenergeben, die sich dramatisch auf die Gesundheit der Patientenauswirken.Weintrauben - welche sind gesund und lecker?: Ob weiß oder rot:Tafeltrauben können mit Rückständen von Pestiziden belastet sein.Selbst in Bio-Trauben wurden Lebensmittellabors fündig. "Marktcheck"testet verschiedene Tafeltrauben aus Supermärkten und Discountern aufRückstände gängiger Pestizide, Höhe des Schwefeldioxidgehalts undihren Geschmack.Nachtruhe - wie lassen sich Schlafstörungen vermeiden? Mitschlechtem Schlaf kämpfen viele Menschen. Hilft ein Gläschen Wein vordem Schlafengehen oder müssen es Schlafmittel sein? Wie riskant istdie dauerhafte Einnahme dieser Mittel?"Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann informiert.Handwerkerstichprobe - Elektroantrieb fürs Garagentor: EinGaragentor mit Elektroantrieb ist bequem. Bei einerHandwerkerstichprobe beobachtet "Marktcheck" verschiedene Betriebebei der Nachrüstung eines Garagentors auf elektrischen Antrieb. Wirdfachmännisch gearbeitet?Freitag, 04. Oktober 2019 (Woche 40)/01.10.2019Tagestipp20.15 Cannstatter Volksfest LiveModeration: Sonja Schrecklein und Michael AntwerpesDie SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpespräsentieren die Sendung "Cannstatter Volksfest Live" im SWRFernsehen. Sonja Faber-Schrecklein nimmt die Zuschauerinnen undZuschauer mit auf einen unterhaltsamen Bummel über das zweitgrößteVolksfest der Welt. Sie testet Fahrgeschäfte, die das Adrenalin insBlut schießen lassen, mischt sich unters Partyvolk in den Bierzelten,blickt auf ihrer Erkundungstour hinter so manche Kulisse undberichtet über das, was der Cannstatter Wasen in diesem Jahrkulinarisch bietet. Michael Antwerpes begrüßt im Almhüttenzelt Gästewie den Kunstturner und Olympiasieger Fabian Hambüchen oder denjungen Zauberkünstler Nikolei Striebel aus Filderstadt, der mitseinen magischen Händen verblüfft.Zu den weiteren Gästen der Sendung zählt der neueWasen-Bürgermeister Thomas Fuhrmann. Er erklärt, was es mit seinemAmt auf sich hat. Für die musikalische Volksfest-Stimmung sorgen dieGruppe "Draufgänger" mit ihrem Hit "Cordula Grün", die SchweizerSchlagerkönigin Beatrice Egli sowie der Mössinger Schlager- undStimmungssänger Almklausi. Auch der Pop- und Schlagerstar GiovanniZarella ist in der Sendung zu Gast. Der Reutlinger Comedian DominikKuhn alias Dodokay hat eine besondere Überraschung in der Sendungparat.Sonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/01.10.201917.15 h: Geänderten Sendetitel beachten!17.15 Dschungel unter Wasser - das geheimnisvolle Leben imBaggersee Erstsendung: 07.05.2013 in WDRMontag, 07. Oktober 2019 (Woche 41)/01.10.201907.55 h: Geänderten Sendetitel beachten!07.55 Dschungel unter Wasser - das geheimnisvolle Leben imBaggersee (WH von SO) Erstsendung: 07.05.2013 in WDRDonnerstag, 24. Oktober 2019 (Woche 43)/01.10.2019Eisenbahn--Romantik 14.15 h: Geänderter Beitrag!14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik Schmale Spuren und anderesErstsendung: 30.03.2016 in SWR/SR Folge 308Montag, 28. Oktober 2019 (Woche 44)/01.10.2019rundum gesund: Korrigierten Untertitel beachten!Tagestipp20.15 rundum gesund Starke Knochen - beweglich und mobil bleibenDienstag, 29. Oktober 2019 (Woche 44)/01.10.2019rundum gesund: Korrigierten Untertitel beachten!07.55 rundum gesund (WH von MO) Starke Knochen - beweglich undmobil bleibenSonntag, 03. November 2019 (Woche 45)/01.10.2019rundum gesund: Korrigierten Untertitel beachten!11.30 rundum gesund (WH von MO) Starke Knochen - beweglich undmobil bleibenMontag, 04. Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,
grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell