Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen für heute, Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48).

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48)/26.11.201903.45 h: Geändertes Programm beachten! ( BW+RP)03.45 BW+RP: Das VersprechenErstsendung: 15.08.2018 in Das ErsteSie waren ein eigenwilliges Paar - Jens Söring, der naive, blasseDiplomatensohn, und Elizabeth Haysom, die unnahbare, welterfahrene Tochter einesreichen Stahlbarons. Als Elizabeths Eltern am 30. März 1985 brutal ermordet inihrem Haus in Virginia (USA) gefunden werden, ist die kleine Stadt Lynchburg inPanik, von Vodoo ist die Rede, von einem Serienkiller. Jens und Elizabethfliehen, Asien, Europa, eine 'Folie a deux`. Sie sind jeden Tag, jede Minutezusammen. Doch eines Tages ist das Spiel vorbei, sie werden als Christopher P.Noe und Lucy T. Noe wegen Scheckbetrugs in London verhaftet. "Ich binunschuldig", beteuert Jens. Es nützt ihm nichts. Am 4. September 1990 wird er inAmerika zu zwei Mal lebenslänglich wegen zweifachen Mordes verurteilt. Jenssagt, er habe Elizabeth das Versprechen gegeben, den Mord auf sich zu nehmen,wie der Held in Charles Dickens' Roman "A Tale of Two Cities", der sein Lebengab für die Liebe. So erzählt er es. Bis heute.Jetzt sitzt er da, mitten in seiner neonlichtgrellen Gefängniswelt. Seit fast 32Jahren weggesperrt. Er hat noch nie ein Handy benutzt, er war noch nie imInternet, er kennt das Grab seiner Mutter nur von zwei Fotos, er hat seitJahrzehnten kein Steak mehr gegessen.Jens war ein strebsames Kind, ein eifriger Student, Hochbegabtenstipendium. Sohneines deutschen Diplomaten. Alles schien möglich. Bis er an jenem AbendElizabeth Haysom kennenlernte, die schöne, unwiderstehliche, verwegene Liz. Siewar schlank, trug eine violette Jeans und ein T-Shirt, das einmal weiß war. Sotrat sie in sein Leben, ein bisschen heruntergekommen: Es war ein Abend imAugust 1984, ein Orientierungsabend für die Hochbegabtenstipendiaten derUniversity of Virginia. Wie oft hat er in den letzten 32 Jahren an diesesverfluchte Treffen gedacht. Es war der Abend, an dem sein Absturz begann.Sie hat ihn einfach überrannt mit ihren Geschichten. Nach ein paar Monaten warensie ein Paar. Jens Söring konnte sein Glück nicht fassen. Für sie würde er allestun. Ausgerechnet diese Frau hatte ihn erwählt. Sie schrieben sich Liebesbriefe,voller Wahn: "Ich liebe Dich, je t'aime, I love you, I love you, I love you."Der Fall Haysom wurde zum Mega-Event, er wurde als einer der ersten Prozesselive im US-Fernsehen übertragen, es war die tägliche Vorführung des "GermanBastards". Die Filmemacher zeigen nie zuvor gesehenes Video-Material derHaysom-Prozesse, sie reden mit ehemaligen Ermittler, besuchen den Richter undbegleiten einen Privatdetektiv, der nach mehr als zwei Jahrzehnten nach neuenBeweisen sucht, um den Fall wieder aufzurollen. Mit jedem neuen Detail wird derZuschauer tiefer hineingezogen in die Geschichte einer tödlichen Liebe.Die Dokumentation kann nach Ausstrahlung in der SWR Mediathek abgerufen werden.03.40 SR: Mit Herz am Herd (WH von SA) Kalbsklopse mit Blumenkohl04.15 SR: Wir im Saarland - Service (WH)04.45 SR: aktueller bericht