Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen Von Sonntag, 16. September 2018 (Woche 38) bis Dienstag, 02. Oktober 2018 (Woche 40)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 16. September 2018 (Woche38)/31.08.201818.45 h: Für BW geänderten Beitrag beachten (Tausch mit 23.9..)18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Venezianische Messe LudwigsburgMittwoch, 19. September 2018 (Woche 38)/31.08.2018Für BW+RP geänderten Beitrag beachten07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Treffpunkt (WH von SO) VenezianischeMesse Ludwigsburg Erstsendung: 16.09.2018 in SWR BWSonntag, 23. September 2018 (Woche 39)/31.08.201818.45 Uhr: Für BW geänderten Betrag beachten18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Das Matschrennen Tough Mudderin Süddeutschland - Adrenalin und AbenteuerMontag, 24. September 2018 (Woche 39)/31.08.2018Nachgelieferte Folgen Nummern, Rateteams und Erstsendedatenbeachten!23.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 06.03.2017 in SWR/SRModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, SmudoFolge 44423.30 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 02.01.2017 in SWR/SRModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, SmudoFolge 436Mittwoch, 26. September 2018 (Woche 39)/31.08.201807.35 Uhr: Für BW+RP geänderten Betrag beachten07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Treffpunkt (WH von SO) Das MatschrennenTough Mudder in Süddeutschland - Adrenalin und AbenteuerErstsendung: 23.09.2018 in SWR BWDienstag, 02. Oktober 2018 (Woche 40)/31.08.2018Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Länder - Menschen - Abenteuer Dakar -Westafrika im AufbruchPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell