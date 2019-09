Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Samstag, 07. September 2019 (Woche 37) bis Sonntag, 13. Oktober 2019 (Woche 42)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 07. September 2019 (Woche37)/05.09.201900.30 Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Die lange NachtErstsendung: 07.09.2019Unter anderem mit:Imagine Dragons, Alanis Morissette, One Republic, Reamonn, FugeesFolge 1/2Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Die lange NachtMit: Imagine Dragons, Alanis Morissette, One Republic, Reamonn,Fugees, Cro, Amy Winehouse, Mando Diao, Xavier Naidoo, PassengerWeltstars wie Alanis Morissette, die Fugees oder Amy Winehousehaben hier ihre ersten Erfolge in Deutschland gefeiert: Das SWR3 NewPop Festival verwandelt Baden-Baden einmal im Jahr in eineMusikmetropole. In diesem Jahr findet das legendäre Festival zum 25.Mal statt.Deutschlandweit gibt es wohl kein anderes Musikfestival, das sobesonders ist wie das SWR3 New Pop Festival: Seit 1994 holtDeutschlands erfolgreichster Radiosender SWR3 die jeweilsangesagtesten Newcomer des Popjahres in die Kurstadt Baden-Baden amRande des Schwarzwalds. Anders als bei klassischen Festivals, gibt esnicht nur eine Bühne, sondern drei ganz besondere Venues für dieexklusiven Auftritte, verteilt quer durch die Stadt: Die Konzertefinden im berühmten Baden-Badener Festspielhaus, im Kurhaus sowie imstilvollen Theater statt. In diesen ganz besonderen Locationsverwandeln sich die Auftritte der Newcomer in ein außergewöhnlichesGesamterlebnis. Das Konzept geht auf, die Besucher können die Starsvon morgen hautnah erleben und hier wurden sogar schon Weltkarrierengestartet.Das SWR Fernsehen zeigt die "lange Nacht" des SWR3 New PopFestivals mit internationalen und nationalen Acts aus 25 Jahren NewPop-Geschichte. Mit dabei: Imagine Dragons, Alanis Morissette, OneRepublic, Reamonn, Fugees, Cro, Amy Winehouse, Mando Diao, XavierNaidoo und Passenger.Donnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/05.09.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder64 Jahre alt, kein Führerschein, auf dem Motorrad um die halbeWelt - der Film "Über Grenzen"Sprungrampe für Nachwuchsstars - ein Rückblick auf 25 Jahre SWR3New Pop Festival in Baden-BadenSkulpturen statt Bagger - Kunst im Steinbruch in BlaubeurenKulturtipps100 Sekunden Kunst - LöwenmenschSonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/05.09.201901.15 New Pop Festival 2019 - Picture ThisDas Debütalbum der Band "Picture This" aus Irland isterfolgreicher gestartet als damals das Debüt von U2! Die Band zähltin Irland zu den erfolgreichsten Acts und die Jungs schaffen es, dieArena in Dublin fünf Abende in Folge auszuverkaufen - mit jeweils13.000 Fans!Angefangen hat für "Picture This" alles mit dem Popsong "Take MyHand". Aus einer Laune heraus schrieb Sänger Ryan Hennessy in nurfünf Minuten das Lied über eine Romanze, lud es auf Facebook hoch,der heutige Schlagzeuger Jimmy erkannte das Potential und lud Ryan insein Studio ein. Erst durch den Song ist die Band entstanden. Ihrneues Album heißt Modern Love, bzw. "MDRN LV:"Sonntag, 13. Oktober 2019 (Woche 42)/05.09.201901.05 New Pop Festival 2019 - Declan J. DonovanFür Declan J Donovan war Musik lange nur ein Hobby. Bis er bei derHochzeit seines Bruders, statt eine Rede zu halten, einfach einenselbst geschriebenen Song spielt. Im Netz wird der Song "Fallen SoYoung" zum Hit. Inzwischen gehören Stars wie Rita Ora zu seinen Fans.Declan J Donovan ist 22 Jahre alt, stammt aus Harlow, einerKleinstadt im Nordosten von London. Er ist ein Familienmensch. AlsTrauzeuge bei der Hochzeitsfeier seines älteren Bruders überrascht erdie Gäste statt mit einer Rede mit seinem ersten selbst geschriebenenSong "Fallen So Young". Kurz darauf lädt er eine Demoversion davonauf eine Internetplattform. Die Reaktionen darauf sind enorm.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell