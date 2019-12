Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Woche 51) bis Sonntag, 22. Dezember 2019 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Woche 51)/11.12.201922.00 "mal ehrlich...ohne Ehrenamt läuft doch nix!" Der SWR Bürgertalk mitFlorian WeberSportvereine, Feuerwehren, Kommunalpolitik - was wäre die Gesellschaft ohneFreiwillige, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen? Rund 30 MillionenMenschen in Deutschland sollen es sein, die ehrenamtlich aktiv sind. Und dochbröckelt dieser soziale Kitt allmählich, insbesondere auf dem Land. Immerweniger Bürgerinnen und Bürger finden den Weg in die freiwilligen Feuerwehren,in die vielen Vereine und Hilfsorganisationen. Im Norden Deutschlands gibt esvereinzelt wegen Nachwuchsmangels sogar schon Pflichtfeuerwehren. Immer wiedermelden Vereine ihre Auflösung, weil ihnen die Mitglieder ausgehen.Und in der häuslichen Pflege, in Hospizen, bei den Tafeln, bei der Versorgungvon Obdachlosen stoßen viele der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an ihreBelastungsgrenzen. Hier wird die Kritik an fehlender staatlicher Hilfe lauter.Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... ohne Ehrenamt läuft doch nix!" sprichtModerator Florian Weber mit Betroffenen über deren persönlichen Erfahrungen imEhrenamt. Außerdem dabei sind der Experte Prof. Dr. Stefan Selke von derHochschule Furtwangen sowie die Politiker Alexander Schweitzer (SPD),Fraktionsvorsitzender im Landtag von Rheinland-Pfalz, und Klaus Burger (CDU),Sprecher seiner Fraktion für das Ehrenamt im Landtag von Baden-Württemberg.Freitag, 20. Dezember 2019 (Woche 51)/11.12.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Hoffnung und Zuversicht -was wir für andere tun könnenEs sind oft gerade die kleinen Taten und Gesten, die große Wirkung zeigen. Ineiner Zeit, in der viele nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben und Werte wieMitgefühl, Rücksichtnahme und Solidarität scheinbar an Bedeutung verlieren, sindMenschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, umso wichtiger.Alltagshelden, die ihren Blick auf andere richten, sich für Schwache einsetzenund für die Gemeinschaft einstehen. Es sind Menschen, die das wohl derGemeinschaft über den persönlichen Eigennutz stellen. Sei es durch den Einsatzfür benachteiligte oder kranke Kinder, durch Hilfsaktionen für Obdachlose,Patenschaften für einsame Senioren oder den wöchentlichen Lebensmitteleinkauffür den gebrechlichen Nachbarn. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit geht bei vielennicht nur das Herz, sondern auch der Geldbeutel auf - jährlich werden Milliardenvon Euro für den guten Zweck gespendet. Die Bereitschaft, anderen zu helfen,gibt es aber nicht nur rund um das Fest der Liebe. 31 Millionen wollen Gutestun, engagieren sich in Deutschland freiwillig und sind dafür mehrere Stunden imMonat aktiv.Jeder Einzelne kann etwas bewirken. Und gibt sich dabei auch selbst etwaszurück, denn helfen macht gesund und glücklich. Das jedenfalls bestätigt eineLangzeitstudie. Selbstlose Menschen empfinden demnach weniger Stress, werdenseltener depressiv und leben länger als Egoisten. Was können Menschen tun, damites in der Gesellschaft menschlicher und gerechter zugeht? "Von Hoffnung undZuversicht - was wir für andere tun können" - das Thema kurz vor Weihnachten im"Nachtcafé".Sonntag, 22. Dezember 2019 (Woche 52)/11.12.201910.00 Vom Himmel - Weihnachtslieder mit dem SWR VokalensembleMartina Batic, die junge Chefin des Choeur de Radio France, gibt ihr Debüt alsDirigentin beim SWR Vokalensemble. Passend zur Jahreszeit hat sie weihnachtlicheChormusik aus ihrer slowenischen Heimat ausgewählt: HinreißendeRenaissancemotetten aus der Feder des in Slowenien geborenen Jakob Hähnchen, derunter dem Namen Jacobus Gallus zu Lebzeiten genauso berühmt war wie seinZeitgenosse Orlando di Lasso. Dazu neue Chorwerke von Damijan Moènik, der fürviele professionelle Kammerchöre in Slowenien und Skandinavien komponiert undmit seiner überirdisch schönen, postmodernen Musiksprache bei deninternationalen Chorwettbewerben als Geheimtipp gehandelt wird. DeutschsprachigeWeihnachtslieder in aparten Sätzen von Max Reger schlagen die Brücke in diesemDialog der Kulturen.Programm:Damijan Moènik:Acclamatio; Janez, pusti konjièke; Je eno dete rojeno; Christmas Lullaby; Sacrareligio; GeburtsnachtJacobus Gallus: Mirabile mysterium; Hodie Christus natus estMax Reger: Es kommt ein Schiff geladen; Unser lieben Frauen Traum; Vom Himmelhoch; Schlaf mein Kindelein; Lobt Gott, Ihr Christen; In dulci jubiloMitwirkende:SWR VokalensembleDirigentin: Martina BaticPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4465322OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell