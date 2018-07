Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30) bis Dienstag, 28. August 2018 (Woche 35)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/25.07.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Sommer, deralles verändert hatDie Tage sind lang, die Luft flirrend heiß, die Nächte lau - esist dieses unvergessliche Lebensgefühl, das eigentlich nie endensollte. Lagerfeuer am See, Sterne am Himmel, barfuß am Strand - jederSommer hat seine eigene Geschichte. Weißt du noch, damals ... DerCampingurlaub in Italien, der mit vielen Mückenstichen begann und imabsoluten Chaos endete. Oder der Motorradtrip auf Korsika, als nachdem Nacktbaden in der einsamen Bucht die Klamotten weg waren. Danngibt es aber genau diesen einen Sommer, der sich tief ins Gedächtniseingegraben hat, weil er unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Nichtnur für ein paar unvergessliche Momente, sondern für immer. Sonne,Salz auf der Haut, Herzklopfen - wenn aus langen Gesprächen imLiegestuhl und dem gemeinsamen Blick auf Wellen und Vollmond nichtnur ein Urlaubsflirt, sondern die Liebe fürs Leben wird. Oder wennaus der Leichtigkeit einer Ferienlaune heraus, cocktailtrinkend amSwimmingpool, eine Geschäftsidee geboren wird, die zumVerkaufsschlager wird und die erste Million aufs Konto spült. Dochwas als unvergesslicher Urlaub beginnt, kann sich auch zum Albtraumentwickeln. Da ist die verhängnisvolle Reise nach Rhodos, bei der diekleine Tochter spurlos aus dem Ferienhotel verschwindet und bis heutenicht aufgetaucht ist. Oder das Ende eines Surfurlaubs auf Bali, alsbei der jungen Touristin plötzlich am Flughafen die Handschellenklicken und die verzweifelten Eltern seit Jahren vergeblich um dieFreilassung ihrer Tochter kämpfen. Gefährlicher Leichtsinn, großeGefühle, bittere Enttäuschung, "Der Sommer, der alles verändert hat"ist das Thema im Nachtcafé.Der Sommer ihres Lebens ist genau jetzt: 2018 traf dieSportmoderatorin Jessica Kastrop und Schriftsteller Roman Libbertzdie Liebe wie ein Blitz. Die beiden legten den Turbo ein undheirateten elf Wochen nach ihrer ersten Begegnung. Die romantischeTrauung fand bei Kaiserwetter am Tegernsee statt. DieFußballexpertin, die nun Jessica Libbertz heißt, ist überglücklich:"Von außen mag es wie ein Traum aussehen, für mich ist es einwunderbares Geschenk."Wenn Christoph Sonntag das Wort Sommerurlaub hört, muss er anBibione denken. Mit Wehmut erinnert sich der "König des schwäbischenKabaretts" an seine Schulferien, als sich die ganze Familie im völligüberladenen VW Käfer auf den Weg an die Adriaküste machte. Jahrespäter fuhr er noch einmal an den Ort seiner Kindheitserinnerungen,aber die Enttäuschung war groß: "Ich habe überhaupt nichts mehrwiedererkannt und schön war's auch nicht."Urlaube, die anders laufen als geplant, kennt auch Janine Nicolai.In Sri Lanka lernte die Bürokauffrau einen einheimischenHotelbesitzer kennen und entschied sich kurzerhand, auszuwandern.Gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Sohn brach sie alle Zelte inDeutschland ab und stürzte sich in ein Liebesabenteuer - mitweitreichenden Folgen: "Dass er eine andere Frau hatte, habe ich überein Forum herausgefunden. Nach drei Jahren bin ich mit nichts außerdrei Koffern wieder zurück."Für Familie Dahl war 2017 der Sommer, der als Tragödie endete:Während eines Schwimmbadaufenthalts in Prag geriet ihre zwölfjährigeTochter beim Tauchen in den Sog einer Wasserpumpe und wurde unterWasser festgehalten. Erst nach 20 Minuten gelang es den Helfern, dasKind zu befreien. Ana ertrank vor den Augen ihrer Mutter undZwillingsschwester. "Es ist, als wäre unsere Wohnung ausgestorben,Totenstille", beschreiben Andrea und Ole Dahl das Leben nach demVerlust.Auch Prof. Annelie Keil blickt auf einen Sommer zurück, der vielesverändert hat. Die Psychologin und Sozialwissenschaftlerin ertasteteauf einer Amerika-Reise einen Knoten in ihrer Brust: Krebs. DieseDiagnose stürzte sie in eine existentielle Krise und zwang sie, überihr Leben und über das eigene Sterben nachzudenken. Umso bewussterwurde ihr die Willkür des Schicksals: "Man macht immer Pläne für seinLeben, aber das Leben ist nicht gezwungen, sich daran zu halten."23.30 Nachtcafé ClassicsWie das Leben so spieltOft ist es nur ein kleiner Augenblick im Leben, der von heute aufmorgen alles verändert. Manchmal ist es aber auch eine andauerndeUnzufriedenheit, wodurch manch einer gezwungen wird, sein bisherigesLeben völlig neu zu sortieren. Doch nicht immer hat man direkt daraufEinfluss. Eine Begegnung mit einem ganz besonderen Menschen kann dasganze Leben nachhaltig auf den Kopf stellen, eine schwere Krankheitkann dazu zwingen, einen völlig anderen Weg einzuschlagen. "Wie dasLeben so spielt" ist das Thema in den "Nachtcafé Classics" mit vierGästen, die Michael Steinbrecher schon einmal im Nachtcafé begrüßendurfte:Max Rinneberg. Ein Treppensturz stellte sein Leben völlig auf denKopf. Als er in der Klinik erwachte, waren all seine Erinnerungen ausseinem Gedächtnis gelöscht. Christina Löther-Mourujärvi folgte ihremHerzen und zog für die große Liebe an den Polarkreis. Seitdem lebtsie in der Wildnis Lapplands. Der Österreicher Andreas Schutti führtejahrelang ein Jetsetleben mit viel Geld und wenig Moral. Bis derHöhenflug in einer Bruchlandung endete. Dorothea Zaiß hat ihr Lebenlang im Familienbetrieb schwer gearbeitet, doch nach dem Tod ihresMannes begann ein sozialer Abstieg, verbunden mit großen Geldsorgenund persönlichen Enttäuschungen.Dienstag, 28. Dienstag, 28. August 2018 (Woche 35)/25.07.201822.55 Binger Comedy Nights 2018Luise KinseherIn Bayern liebt man Luise Kinseher als Göttin 'Bavaria' , die beimStarkbieranstich am Nockherberg die Politiker 'derbleckt'. Auf denComedy-Bühnen Deutschlands begeistert sie die Zuschauer in vielenRollen. Luise Kinseher ist Kabarettistin, Comedyfrau, Schauspielerin,aber vor allem eines: extrem vielseitig. Bei den "Binger ComedyNights" zaubert Luise Kinseher die Highlights aus ihremFigurenpanoptikum auf die Bühne: Die verklemmte Mittfünfzigerin imzugeknöpften Trenchcoat, die 'schlamperte' Lebenskünstlerin mit Hangzum Hochprozentigen, die quietschblonde Tussi mit erhöhtem Nervfaktor - schauspielerisch perfekt, wortgewaltig, frech pointiert.