Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 15. November 2018 (Woche 46) bis Dienstag, 04. Dezember 2018 (Woche 49)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. November 2018 (Woche46)/30.10.201818.15 (VPS 18.14) BW: Die Rezeptsucherin in TübingenSusanne Nett ist eine Rezeptsucherin. Sie ist regional unterwegsund spricht auf der Straße oder auf dem Wochenmarkt Menschen an.Manchmal klingelt sie auch an der Haustür - immer auf der Suche nachSpezialitäten, lokalen Köstlichkeiten und traditionellen Gerichten.Das Rezept, das sie in Tübingen sucht, ist ein urschwäbischesGericht.Freitag, 23. November 2018 (Woche 47)/30.10.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Leben extremEinfach nicht normal! Sie überschreiten bewusst Grenzen, fallenunfreiwillig aus dem Rahmen oder haben ein unglaublich schweresSchicksal zu tragen: Menschen, die sich von der Masse abheben, dieAußergewöhnliches durchleben müssen oder mit ihren exaltiertenLebensentwürfen polarisieren. Sei es ein Promi-Leben im ständigenBlitzlichtgewitter oder der Extremsportler mit seiner Sucht nachRekorden: Ganz oben mitzumischen, kann Flügel verleihen und bittersein zugleich.Höher, schneller - tot! Ungesichert am Wolkenkratzer hängend,lieben die Adrenalin-Junkies das Leben am Limit, bis das Gefühl dergroßen Freiheit zur tödlichen Falle wird. Nichts für schwache Nerven!Das sind auch Berufe wie Bombenentschärfer, Fäkalientaucher oderTatortreiniger. Nur die wenigsten können mit den täglichenJob-Herausforderungen dieser extremen Art umgehen und halten denGeruch von Körperflüssigkeiten oder Verwesung aus.Leben exzessiv! Alles, was nicht der Norm entspricht, wirdneugierig, skeptisch oder herablassend beäugt. Denn normal ist, wasim Alltag vertraut ist. Und das ist eine Frage von Messwerten,Gewohnheiten und statistischen Häufigkeiten. Wer aber 250 kg auf dieWaage bringt, für den ist nicht nur jeder Schritt und Handgriff eineQual, extremst Übergewichtige kennen die ganze Bandbreite vonVorurteilen. Kaum sind sie vor der Haustüre, werden sie zurZielscheibe von Hohn, Spott und entgeisterten Blicken. Die Folgen fürKörper und Seele sind oft fatal."Leben extrem" - am 23. November 2018 im "Nachtcafé".Dienstag, 27. November 2018 (Woche 48)/30.10.201822.30 Freunde in der MäulesmühlePräsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste: DieBuschtrommel und La Signora Carmela De FeoAuf dem Weg nach Rimini hat Albin (Albin Braig) einige stressigeStunden in Venedig erlebt, während sein Chef Karle (KarlheinzHartmann) anstatt wie geplant an der Costa del Sol sein Zelt lieberin seinem Garten aufgestellt hat. - Joesi Prokopetz ist immer auf derSeite des guten Schmähs. Als Solokabarettist gilt er als fabelhafterGeschichtenerzähler, der den Alltag und seine hinterhältigenÜberraschungen sehr pointiert und sprachlich gewandt kommentiert. DasKabarettduo "Die Buschtrommel" mit Britta von Anklang und AndreasBreiing zieht das Publikum mit Witz und Scharfsinn in seinen Bann.Sonntag, 02. Dezember 2018 (Woche 49)/30.10.201816.30 Alle Jahre wieder - Mittelalter-Weihnachtsmarkt inEsslingenDer Esslinger Mittelalterweihnachtsmarkt ist ein überregionalerTreffpunkt. Künstler, Gaukler und Gastronomen bieten Individuellesan. Der Hökerer verkauft Trinkhörner, Äxte und Wikingerschmuck, dieBadefrau heizt für ihre Gäste im großen Holzzuber Wasser auf, derJongleur zeigt seine Kunst und der Komiker erzählt Geschichten. Essind vier Wochen harte Arbeit für sie alle - zwischen Menschenmassen,Glühweingeruch und Vorweihnachtsrausch. Ohne Erholungspausen diekalten, nassen Tage und das Leben auf dem Präsentierteller gesund zuüberstehen, ist das Wichtigste. Die turbulente Zeit endet für dasMarktvolk meist erschöpft unter dem Weihnachtsbaum.Auch für die Organisatoren des Stadtmarketings ist dieHerausforderung groß. Bereits im Frühjahr beginnen sie mit derVorbereitung. Die Marktleute gestalten ihre Buden individuell undziehen damit viele Besucher an. Sie kennen sich über Jahrzehnte, sindeine eingeschworene Gemeinschaft und helfen sich gegenseitig. Nichtzuletzt dieses freundschaftliche Miteinander macht das Flair desEsslinger Mittelalterweihnachtsmarktes aus. Diese Touristenattraktionfeiert 2018 ihr 20-jähriges Bestehen.Dienstag, 04. Dezember 2018 (Woche 49)/30.10.201822.30 Freunde in der MäulesmühlePräsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann Gäste: AndreasBreiing und Joesi ProkopetzAlbin (Albin Braig) ist fasziniert vom Übersinnlichen. Aber wederihm noch seinem Chef Karle (Karlheinz Hartmann) will es gelingen,Kontakt zum Jenseits herzustellen. - Als La Signora ist Carmela DeFeo anrüchig und schlüpfrig, bösartig und verrückt, vor allem aberkomisch. Steter Begleiter auf der Bühne ist ihr Akkordeon, das siemit Virtuosität beherrscht. Andreas Breiing gibt hier eine teuflischeSolodarbietung. Ein Wimpernschlag des "Gesichtsakrobaten" genügt, umdas Publikum zu begeistern.