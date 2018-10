Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Dienstag, 30. Oktober 2018 (Woche 44) bis Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 30. Oktober 2018 (Woche44)/29.10.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 547Mit Oliver Polak und Musik von LeonidenDer Comedian Oliver Polak provoziert und polarisiert: Mit seinerbewusst harten Stand-up-Comedy und jetzt auch mit einem Buch, dasausnahmsweise ganz ernst gemeint ist: "Gegen Judenhass". Polakberichtet darin von eigenen Erfahrungen als Jude in Deutschland undseinen ganz persönlichen Eindrücken eines in vielen Bereichenexistierenden Antisemitismus.Musik kommt von Leoniden: Die Indie-Rock-Band aus Kiel starteteeinst als Schülerband, jetzt starten sie durch und performen ihrenaktuellen Hit "Kids". Und Moderator Pierre M. Krause bereitet sichkurz vor Halloween auf den Weltuntergang vor: Er lässt sich von einem"Prepper" erklären, wie man sich anständig auf die Apokalypsevorbereitet.Freitag, 09. November 2018 (Woche 45)/29.10.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Liebe auf demPrüfstandFür dich soll's rote Rosen regnen - wer frisch verliebt ist,blendet gerne aus, dass die Liebe auch einen ganzen Strauß anHindernissen und Hürden bereithalten kann. Denn im Alltag sind wir,oft schneller als uns lieb ist, mit ungeahnten Schwierigkeitenkonfrontiert. Wenn die Schwiegermutter als Pflegefall plötzlich insHaus einzieht, der Alkohol zum besten Freund des Partners wird oderdas erste gemeinsame Kind die Liebe auf eine harte Probe stellt.Besonders Patchworkfamilien können ein Lied davon singen, wiebelastend das Gerangel um Aufmerksamkeit und Zuwendung werden kann.Aber auch wenn Paare ständig gegen Vorurteile ankämpfen müssen,kann dies zur Zerreißprobe für die Liebe werden. Sei es, weil einanderer Glaube, der krasse Altersunterschied oder eine andere Kulturangeblich gegen die Beziehung sprechen. Manchmal reicht aber auchschon die Banalität des Alltags. Scheinbar ohne Grund gerät im Laufeder Jahre das solide Fundament, das man sich gemeinsam geschaffenhat, ins Wanken. Und statt tiefer Gefühle hagelt es nur nochSchuldzuweisungen und Erniedrigungen. Wer der Versuchung nichtwiderstehen kann, ständig an seinem Partner herumzunörgeln, um ihnnach seinen Wunschvorstellungen zu schnitzen, hat gute Aussichten, inabsehbarer Zeit wieder ein Leben als Single zu führen.Häufig ist es aber auch das schleichende Gift der gähnendenLangeweile, das die Beziehung langsam zersetzt. Wer dann auch nochden Partner bei einem Seitensprung erwischt, steht gekränkt undenttäuscht vor einem riesigen Scherbenhaufen. Was tun - bleiben odergehen? "Liebe auf dem Prüfstand" ist das Thema am 9. November 2018 im"Nachtcafé".Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell