Programmhinweise für das SWR Fernsehen von 2. April bis 17. Mai 2019

Baden-Baden (ots) - DIENSTAG, 2. APRIL 14 | 2019 !s 20.15 Marktchecku b yModeration Hendrike BrenninkmeyerPreiskampf der Drogerieketten - wie Kunden profitieren: Müller,Rossmann und dm überbieten sich gegenseitig mit Rabatten undAktionen, um Kundinnen und Kunden anzulocken. Profitieren diesetatsächlich davon oder sind solche Aktionen Augenwischerei?"Marktcheck" beobachtet einen Monat lang die Preise verschiedenerProdukte in allen drei Drogerieketten, um die Tricks hinter denRabattaktionen zu entlarven - mit erstaunlichen Ergebnissen.Weitere geplante Themen der Sendung:Gummistiefel im Test - wirklich trockenen Fußes durch den April?"Marktcheck" testet neun Gummistiefelpaare. Sie alle kosten unter 20Euro, darunter No-Name-Produkte sowie Markenschuhe aus dem Discounteroder dem Fachgeschäft. Das Labor weist in manchen Stiefelnbedenkliche Stoffe wie krebserregende PAKs (Polyzyklische AromatischeKohlenwasserstoffe) und hormonaktive Weichmacher nach - können dieseSchuhe für ihre Träger gefährlich werden? Wie sieht es mit demTragekomfort und der Qualität aus? Pauschalreisen - trotz des neuenReiserechts drohen Fallen: Versteckte Kosten, verschobene Flüge,Dreck oder Baulärm im Hotel: Auch mit dem neuen Pauschalreiserechtliegen bei Pauschalreisen die Tücken im Detail."Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wie man sicham Urlaubsort verhalten muss, um später einen Mangel geltend machenzu können, und in welchen Fällen eine Pauschalreise sogar nach derBuchung noch teurer werden kann. Trübe Gläser - mit einfachen Trickswieder strahlend? "Marktcheck" testet Vorschläge aus dem Internet,mit denen blind gewordene Gläser wieder klar werden sollen."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWRVerbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Die Pierre M. Krause Show (557) b SWR3 Latenight yDie Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight: Mit Marc Weide undMusik von Michael Schulte Zauber-Weltmeister Marc Weide zeigt seinebesten Tricks und Michael Schulte macht Musik: EinPremium-Entertainment-Paket, geschnürt von ihrem HumordienstleisterNummer eins, Pierre M. Krause: Marc Weide ist ganz offiziell Weltmeister derZauberei. Schon mit elf Jahren wollte der junge Marc Weide Zaubererwerden, nachdem er bei einer Show von David Copperfield von demlegendären Magier auf die Bühne geholt wurde. Seitdem hat ihn dieZauberei nicht mehr losgelassen und er hat es im letzten Jahr aufPlatz eins der Weltmeisterschaft im Bereich "Salon Magie" gebracht.Was das bedeutet und wie er seine Zuschauer verzaubert, zeigt derEntertainer und Moderator in der "Pierre M. Krause Show". Außerdem:Moderator Pierre M. Krause versucht als "Street Magier" seinem GastMarc Weide nachzueifern und ahnungslose Passanten zu verzaubern.Allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Dazu gibt es eine neue Ausgabedes neuen Sterns am Spielshow-Himmel "Stubenzocker", in der ModeratorPierre M. Krause bei Zuschauern zuhause ihm zuvor unbekannte Spielespielt. Musik kommt von Michael Schulte: Der sympathische Sänger ausNorddeutschland trat 2018 für Deutschland beim Eurovision SongContest an. Und landete mit seinem Song "You Let Me Walk Alone"sensationell auf Platz vier. In der "Pierre M. Krause Show" stellt erseinen aktuellen Hit "Back To The Start" vor. Die Pierre M. KrauseShow - SWR3 Latenight: Mit Marc Weide und Musik von Michael Schulte.Am 2.4.2019 um 23.30 Uhr im SWR Fernsehen.DONNERSTAG, 4. APRIL 14 | 2019 !s 18.15 RP: Marktfrisch in Kastellaunu b ySpitzenkoch Frank Brunswig schichtet heute Rinderzunge und Gemüse- aber Moderator Jens Hübschen hat eine Kochpartnerin gefunden, diedas Thema "Alles in einen Topf" auf die Spitze treibt. Schichtessen àla Kasachstan gegen Rinderzunge. Wer gewinnt, entscheiden dieMarktbesucher in Kastellaun.SAMSTAG, 6. APRIL 15 | 2019 !s 18.05 RP: Die SWR-Reportageu 60 Tonnen Stahl am Haken -b Brückenbau in der NachtBauleiter Patrick Meyer trägt auf seiner Baustelle in Diez einetonnenschwere Verantwortung. Um den Bau eines Straßentunnels zuermöglichen, müssen in nur einer Nacht zwei 24 Meter lange mobileHilfsbrücken aus Stahl montiert werden. Am Schreibtisch hat der27-jährige Bauexperte den Einsatz akribisch vorbereitet, doch in derPraxis liegt leider "der Teufel im Detail", wie er sagt. Und sokämpft an seiner Seite ein Team aus Gleisbauern, Kranfahrern undVermessern gegen die Zeit und unvorhergesehene Probleme. Die müssenschnell gelöst werden, denn am nächsten Morgen sollen die Zügezwischen Diez und Fachingen wieder fahren.MITTWOCH, 10. APRIL 15 | 2019 !s 18.45 RP: Landesschau Rheinland-Pfalz u b yFast 1.300 Jahre Geschichte lassen sich entlang der Hauptstraßeerfahren. Allein die Kirche bietet eine Zeitreise durch vieleJahrhunderte. Gegenüber im alten Pfarrhaus hat Wolfgang Freisberg einMekka für moderne Kunst und Design geschaffen. Im Weingut Herkelrathsetzt Tochter Saskia einer alten Tradition die Krone auf und wirdWeingräfin im Leininger Land - seit über 50 Jahren die erste ausMühlheim. Während in einem Knick der Hauptstraße Reiner Trinkel einenOfen entwickelt hat und dann noch das passende Haus dazu.DIENSTAG, 16. APRIL 16 | 2019 !s 18.15 BW+RP: natürlich! u Natur und Umwelt im Südwesten b y22.000 frische Eier - jeden Tag! Oliver Grommes und Klaus Hansenhaben sich 2016 einen Wunsch erfüllt: Sie gründeten einenBio-Hühnerhof, einen ziemlich großen. Gemeinsam wollten sie etwasaufbauen, die ehemaligen Milchbauern wollten aus derMilchpreis-Misere ausbrechen - mit Bio-Hühnern. Wie ergeht es ihren24.000 Hühnern in den inzwischen zwei modernen und zertifiziertenStällen heute? "natürlich!"-Moderator Axel Weiß hilft den beidenHühner-Männern durch die Arbeit des Tages und lässt sich zeigen, wieHühner fliegen und auf der Wiese scharren. Er hinterfragt kritischden Hühner-Massenbetrieb: Geht Bio wirklich auch in groß?Auch Gartenbau gibt es in Bio. Die Firma "natur art" ausMarkgröningen bei Ludwigsburg hat eine Bioland-Zertifizierung. Was esdamit auf sich hat, zeigt "natürlich!" mit Axel Weiß. Der Moderatorbegleitet zwei Gartenbau-Experten auf ihre Baustelle bei Mercedes inGaggenau. Dort legen sie einen großen Naturgarten an. Damit dieMitarbeiter von Mercedes in ihrer Pause Natur genießen können.Außerdem stellt "natürlich!" die Tricks des Regenwurms vor,scharfen Hühneraugen zu entgehen und zeigt, weshalb das Zusammenlebender Bäume im Wandel des Klimas für die Zukunft so entscheidend ist.Außerdem geht es um den Erdesbacher Bio-Ziegenhof im Glantal imHunsrück. Das Kraut der Woche ist diesmal die Sand-Sommerwurz.MITTWOCH, 17. APRIL 16 | 2019 !s 21.00 Die Knochen-Docs - und wie es weiterging... u DieGeschichte von Johanna und Felix b Autor: Harold Woetzel yAcht Jahre nach der ersten Staffel der "Knochen-Docs " hatSWR-Autor Harold Woetzel die Patienten von damals noch einmalbesucht. Sein Film erzählt bewegende Geschichten von Hoffnung undHeilung, von Menschen, die mit Mut und Optimismus ihr Schicksalannehmen. Und von denen, die ihnen geholfen haben. In Heidelberg undanderswo.Zum Beispiel die kleine Johanna, die auf dem Reiterhof ihrerEltern durch einen tragischen Unfall ein Bein verlor. Den Tag imSommer 2010 wird die Familie, die einen Reiterhof in der Nähe vonAachen betreibt, niemals vergessen - als die damals Fünfjährige ineine Heupresse geriet und schwer verletzt wurde. Johannas Bein warnicht zu retten. "Erst hatte sie gedacht, das wächst wieder nach",erinnert sich Johannas Mutter. Erst später habe sie begriffen, dassdas Bein für immer verloren sei. Wie sollte es nun weitergehen mitihrer Leidenschaft für Pferde und für das Dressurreiten? Durch dieSWR-Serie "Die Knochen-Docs" waren Johanna und ihre Eltern auf dieUniklinik in Heidelberg aufmerksam geworden, in der ihr endlichengagierte Ärzte und Orthopädietechniker zu einer passenden Protheseverhalfen. Und heute? Da sitzt Johanna, inzwischen Teenager, längstwieder fest im Sattel, im wahrsten Sinne. Wird es ihr gelingen, ihrTraumziel zu erreichen: die Teilnahme bei den Paralympics mit dendeutschen Dressurreitern?Ein schlimmer Unfall hat auch Felixs Leben für immer verändert.Ein Sturz brachte den begeisterten Mountainbiker in den Rollstuhl. 28war er damals, als ein achtloser Moment während einer Abfahrt im Waldihn aus seinem bisherigen Leben riss. Es waren bittere Tage undMonate, in denen sich Felix ein neues Leben aufbauen musste. Würdeseine Freundin Chrissie zu ihm stehen? Auch dies ist eine bangeFrage, die Felix damals beschäftigte. Was ist aus ihm geworden?Kurztext:Es waren spannende Geschichten und berührende Schicksale, die dieSWR-Dokuserie "Die Knochen-Docs" vor einigen Jahren präsentierte: vonschwerkranken Patienten, die in der Orthopädischen Klinik derUniversität Heidelberg behandelt wurden, und von Operateuren, diesich in riskanten Operationen oft an die Grenzen des Machbarenwagten. Die Patienten von damals - wie geht es ihnen heute?MITTWOCH, 24. APRIL 17 | 2019 !s 13.30 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand Prix b yFür den 42. Porsche Grand Prix in Stuttgart haben alle aktuellenGrand-Slam-Siegerinnen zugesagt, allen voran die neueWeltranglistenerste und zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka(US-Open 18 und Australian Open 19). Ebenfalls dabei sind SimonaHalep (French Open 18) und Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber(Wimbledon 18) sowie FedCup-Spielerin Julia Görges, die 2011 dasTurnier gewann. Das SWR Fernsehen überträgt das traditionsreicheDamen-Tennis-Turnier ab Mittwoch live. Außerdem sind die Spiele alsLivestream online sowie über Facebook zu sehen. Dort werden sie auchfortgesetzt, falls die TV-Sendezeit überschritten wird. Auch in derSWR Mediathek können die Spiele bis zum Schluss verfolgt werden.Der Porsche Tennis Grand Prix, der alljährlich stattfindet, istdas bestbesetzte Damen-Tennis-Turnier in Deutschland. Seit mehr als40 Jahren weist dieses Turnier stets eine erstklassige Besetzung mitGrand-Slam-Niveau auf. Es kommentiert Andreas Köstler, MichaelAntwerpes ist der Moderator.FREITAG, 26. APRIL 17 | 2019 !s 22.00 Nachtcaféu Die SWR Talkshowb Gäste bei Michael Steinbrecherd GefangenEingesperrt, gefangen, ausgeliefert. Jeder kennt die Gefühle, diehochkommen, wenn man sich plötzlich in einer scheinbar ausweglosenSituation wiederfindet: Beklemmung, Angst und Hilflosigkeit. DiePanik steigt, man kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen. ImAlltag sind diese Erfahrungen meist relativ ungefährlich und gehenschnell vorüber. Doch was, wenn man in eine lebensbedrohlicheSituation gerät - zum Beispiel als Entführungsopfer oder Geisel? ZumEingesperrtsein kommen Angst und Ausweglosigkeit hinzu, dieallgegenwärtige Gefahr und die Unwissenheit, was in der nächstenSekunde passiert und ob man je wieder freigelassen wird. Ähnlichergeht es Opfern eines Unglücks. Wie der Skifahrer, der von einerLawine verschüttet ewig erscheinende Minuten unter erdrückendenSchneemassen ausharren muss, oder die Urlauberin, die sich nach einemErdbeben plötzlich so tief unter Schutt und Geröll wiederfindet, daskein Ausweg möglich scheint. Welche Gedanken gehen Menschen währendeiner solchen Erfahrung durch den Kopf? Und wie gelingt es,durchzuhalten und die Hoffnung nicht zu verlieren? Auf engstem Raumeingesperrt zu sein ohne Kontakt zur Außenwelt, bedeutet allein zusein mit sich und seinen Gedanken. So geht es auch Gefängnisinsassen.Tage, Monate oder gar Jahre verbringen sie größtenteils in einerkleinen Zelle. So zurückgeworfen auf sich selbst kann ein Häftling zuinnerer Einkehr und Reue finden, aber auch an seine Grenzen geraten.Gefangen sein kann man allerdings auch in ganz anderenZusammenhängen. Zum Beispiel in einer ungesunden Liebesbeziehung. VomPartner unterdrückt und kleingehalten, erdrückt von Eifersucht undKontrollzwang. Und wie muss es erst sein, sich gefangen im eigenenKörper zu fühlen? Betroffene des sogenannten Locked-In-Syndroms sindbei vollem Bewusstsein, doch gleichzeitig fast vollständig gelähmt.Während sie alles um sie herum wahrnehmen, hören und verstehen,können sie sich weder durch Sprache noch durch Bewegungen mitteilen.Was macht es mit Menschen, eingesperrt zu sein? "Gefangen", das istdas Thema am 26. April 2019 bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".da am 04.05. für Baden-Württemberg von 14.00 bis 16.00 Uhr einFußballspiel der 3. Liga übertragen wird, ist der Programmablauf fürdas SWR/SR Fernsehen wie folgt:Gemeinsames Programm:06.00 h 24h Europe - The Next Generation Der Morgen -06.00 bis 09.00 Uhr09.00 h 24h Europe - The Next Generation Der Vormittag -09.00 bis 12.00 Uhr12.00 h 24h Europe - The Next Generation Der Mittag -12.00 bis 14.00 UhrBW:14.00 h (VPS 13.59) Sport extra: 3 Liga liveKarlsruher SC - SG Sonnenhof Großaspach16.00 h 24h Europe - The Next GenerationDer Nachmittag - 16.00 bis 18.00 Uhr(bitte OHNE veränderte VPS-Zeit rausgeben, weil dieDarstellung in Grafips im Stundenrhythmus ist....)RP:14.00 h 24h Europe - The Next Generation Der Nachmittag- 14.00 bis 18.00 UhrBW+RP:18.00 h 24h Europe - The Next GenerationDer frühe Abend - 18.00 bis 19.30 Uhr19.30 h Nachrichten (getrennt nach Region BW+RP)19.57 h Wetter (getrennt nach Region BW+RP)SR:14.00 h 24h Europe - The Next Generation Der Nachmittag- 14.00 bis 17.30 Uhr17.30 h sportarena18.00 h aktuell18.15 h Land & Lecker18.45 h Flohmarkt19.15 h daten der woche19.45 h aktueller bericht am Samstag19.59 h das saarlandwetterGemeinsames Programm:20.00 h 24h Europe - The Next GenerationDer Abend - 20.00 bis 23.00 Uhr23.00 h 24h Europe - The Next Generation Der späte Abend- 23.00 bis 01.00 Uhr01.00 h 24h Europe - The Next Generation Die Nacht -01.00 - 05.00 Uhr05.00 h 24h Europe - The Next GenerationDer frühe Morgen - 05.00 bis 06.00 UhrNach wie vor gilt, wir können die Sendungen in unseremPlanungssystem leider nicht in den oben angegebenen Blöckenzusammenfassen, da für jede Stunde ein eigenes File geliefert wird.Achtung! Alle "24h Europe - The Next Generation"-Sendungen werdenmit Videotext-Untertitel ausgestrahlt.DIENSTAG, 7. MAI 19 | 2019 !s 18.15 BW+RP: natürlich! u Natur und Umwelt im Südwesten b y"natürlich!" - das Umwelt- und Naturmagazin für den Südwesten -macht Lust auf Natur, bietet faszinierende Einblicke, gibt nützlicheTipps und beschäftigt sich auch mit dem, was das Ökosystem bedroht.Jede Woche präsentieren Axel Weiß und Ulrike Nehrbaß denZuschauerinnen und Zuschaeurn in Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz spannende und erstaunliche Geschichten aus ihrerHeimat. "natürlich!" zeigt die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt,stellt Menschen im Südwesten vor, die sich für die Natur und dennachhaltigen Umgang mit ihr einsetzen, beschäftigt sich mitEnergiespar-Technologien genauso wie mit neuesten Bio-Produkten.Darüber hinaus bietet "natürlich!" auch praktische Tipps für alle,die ihren Alltag verantwortungsbewusst gestalten wollen. Und überalldort, wo der Mensch zum Problem für Natur und Umwelt wird, ist"natürlich!" mit Axel Weiß, Ulrike Nehrbaß und Tatjana Geßler zurStelle, um den Dingen ganz genau auf den Grund zu gehen.DIENSTAG, 7. MAI 19 | 2019 !s 22.30 Comedy-Bar (3/6) u Andi Kraus und Gäste b yGastgeber Andi Kraus vom Komiker-Trio "Eure Mütter" begrüßt in derneuen Reihe "Comedy-Bar" im SWR Fernsehen Gäste aus Comedy,Unterhaltung und Poetry. Jeweils zwei Comedians - etablierte Starsund Newcomer - werfen einen humoristischen Blick auf Themen wie"infame Ignoranz" oder "massives Misstrauen". Unterstützt wird AndiKraus von seiner Band und der Podcasterin Kim Hoss. Aufgezeichnetwird die Sendung im Mannheimer Club "Ella & Louis". Hennes Bender undHelene Bockhorst sind diesmal dabei. Hennes Bender ist auf ganzerEbene stilbewusst. Ob im Schottenrock oder ganz ohne Hose, HennesBender zündet auf der Bühne ein Feuerwerk. Neben seinenBühnenauftritten ist er Sprecher bei Animationsfilmen und Hörspielen,hat einen eigenen Podcast, dreht für Fernsehshows oder übersetzt dieAsterix-Comics ins Ruhrdeutsche. Wäre Helene Bockhorst ein Produkt,dann wäre sie aktuell wohl "der letzte Schrei". Sie wird als diebrandneue Newcomerin der Comedy-Unterhaltung gesehen - schonungslosoffen und wortgewandt. Seit Oktober 2018 ist sie mit ihrem ersteneigenen Programm auf Tour.Kurztext:Gastgeber Andi Kraus vom Komiker-Trio "Eure Mütter" begrüßt in derneuen Reihe "Comedy-Bar" im SWR Fernsehen jeweils zwei Gäste ausComedy, Unterhaltung und Poetry. Diesmal dabei: Hennes Bender undHelene Bockhorst.FREITAG, 10. MAI 19 | 2019 !s 21.00 Handwerkskunst! u Ein Schachbrett mit Intarsien b yIntarsien, die Kunst hauchdünne Holzblätter zu legen, gab es schonzur Zeit der Pharaonen im alten Ägypten. Heute finden sich nur nochwenige Handwerker, die so meisterhaft Holzbilder kreieren können. DerSchreiner Heinz Echtermann aus Mermuth im Hunsrück stellt seit fastsieben Jahrzehnten kunstvolle Intarsien her. In seinem Museum hat erwahre Schätze der Holzlegearbeiten zusammengetragen. Für die Reihe"Handwerkskunst!" zeigt der 1935 geborene Hunsrücker Schritt fürSchritt, wie man ein Schachbrett mit Intarsien gestaltet und dabeisogar kleinste Zahlen und Buchstaben aus Holz schneidet undverarbeitet.SAMSTAG, 11. MAI 20 | 2019 !s 22.20 Talk am See mit Gaby Hauptmannu b yDie neue wöchentliche SWR Talkshow mit Autorin und JournalistinGaby Hauptmann startet aus Konstanz am Bodensee. Gedreht wird in derehemaligen Stiftskirche St. Johann. Hier wird besprochen, was denSüdwesten unter der Woche bewegt hat - von gesellschaftlichrelevanten Themen bis zum Neusten vom Boulevard. Im Mittelpunktstehen die Menschen hinter diesen Geschichten aus der Region.Prominente, aber auch nicht prominente Leute, die in dieser Wocheetwas Besonderes erlebt oder geleistet sprechen mit Gaby Hauptmannüber ihre persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Deshalb werdensämtliche Gäste entsprechend der Themenlage spontan eingeladen. DieModeratorin lebt in Allensbach am Bodensee und ist eine dererfolgreichsten Autorinnen Deutschlands.SONNTAG, 12. MAI 20 | 2019 !s 09.15 Der Südwesten in Farbe - b Amateurfilme von 1936 - 1944(1/2) y Autor: Jan N. LorenzenEs waren keine professionellen Wochenschaukameramänner, die dieBilder vom Alltag im Südwesten Deutschlands während der NS-Zeitfesthielten. Es waren Hobbyfilmer, die das normale Leben in diesemLand, jenseits der offiziellen NS-Propaganda, mit ihren kleinenKameras abbildeten: auf 8 oder 16mm-Film und - das ist dieeigentliche Sensation - in Farbe! Eine Familie schmückt denWeihnachtsbaum, ein junger Mann trainiert am Expander seinen Bizeps,zwei Jungs lassen auf abgemähtem Feld ihren Drachen steigen! Immerwieder entführen die Bilder in eine verlorene Welt: Der Beruf desKöhlers war damals schon so gut wie ausgestorben, doch einHobbyfilmer hat festgehalten, wie er den Kamin seines kunstvollgeschichteten Holzkohlemeilers am Brennen hält. Auch eine"Kartoffelhexe" kennt heute kaum noch jemand: Stolz präsentiert einBauer, wie die "Erdäpfel" von einer drehenden Spindel mit langenZinken aus dem Boden geholt werden. Doch bei aller Privatheit, diePolitik ist allgegenwärtig in den Aufnahmen der Amateurfilmer:Beiläufig blitzt das NSDAP-Parteiabzeichen am Revers. Von jedemöffentlichen Gebäude, von jedem Ausflugsdampfer grüßt dieHakenkreuz-Fahne - und an beinahe jedem Wochenende gibt es irgendwoeinen Umzug mit Marschmusik: zum 1. Mai, zum Erntedankfest, zumKreistag der NSDAP. Für die SWR Dokumentation "Der Südwesten in Farbe- Amateurfilme von 1936-1944" hat Autor Jan N. Lorenzen Archive undSammlungen nach seltenen Filmaufnahmen durchsucht. Die Amateurfilmezeigen den Alltag der Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus, wassie bewegte und was für sie so wichtig war, dass sie es filmischfesthalten wollten - in Farbe. Der Film erzählt die Jahre von 1936,als die ersten Farbfilme auf den Markt kamen, bis zum Kriegsbeginn1939. Er erzählt von einem Land, das glaubt, glücklich zu sein, vonFamilien, die Ausflüge machen und Feste feiern. Während sich dienahende Katastrophe nur in wenigen Aufnahmen ankündigt, ist derNationalsozialismus immer präsent - ob am 1. Mai 1937 in Heidenheim,wo die Voith GmbH sich stolz mit einem Wagen und der Aufschrift"Unsere Arbeit dem Führer" präsentiert, oder beim Fasching in Aalen,wo der US-Präsident lächerlich gemacht und die Juden "nach Palästina"gewünscht werden. Bei aller scheinbaren Leichtigkeit entsteht dasbedrückende Bild einer Gesellschaft, durchdrungen vom Geist desNationalsozialismus. Es sind Bilder von berückender Schönheit, alswürde die Welt der Pfalzgrafen und Kurfürsten für einen letztenglücklichen Moment wieder auferstehen: Im Juni 1939 wird imSchlosspark von Schwetzingen noch einmal das Sommernachtsfestgefeiert. Durch kriegsbedingten Aktenverlust ist nicht mehr zurekonstruieren, welches Stück zur Aufführung gelangt und welche Musikdazu gespielt wird. Nur so viel scheint klar: Der Gott der Natur undder Fruchtbarkeit stellt heiratsfähigen Mädchen hinterher... Nurwenige Wochen später ein vollkommen anderes Bild, diesmalfestgehalten von Paul Stober, einem in Offenburg ansässigenFotografen. Mobile Lautsprecherwagen verkünden den Kriegsbeginn. Aufder Straße verfolgen die Offenburger die ersten Meldungen vomFrontverlauf. In ihren Augen glaubt man Unsicherheit fastÄngstlichkeit zu erkennen. Was wird die Zukunft bringen?SONNTAG, 12. MAI 20 | 2019 !s 10.00 Der Südwesten in Farbe - b Amateurfilme von 1936 - 1944(2/2) y Autor: Jan N. LorenzenMITTWOCH, 15. MAI 20 | 2019 !s 20.15 betrifft: Pflege am Limit - Patienten in Gefahr? uAutor: Daniela Agostini, Tanja von Ungern-Sternberg b yMissstände in deutschen Krankenhäusern durch Personalmangel: Dassind Vorwürfe, die nicht nur Pflegekräfte erheben - sondern auchimmer mehr Patienten und ihre Angehörigen. Der Film geht diesenVorwürfen nach und begleitet Betroffene auf beiden Seiten: einePflegerin in der Klinik, die gegen den Pflegemissstand kämpft und dieEinblicke gewährt in ihren oftmals prekären Arbeitsalltag. UndPatienten, die durch Pflegemangel bedingt im Krankenhausgesundheitlich schwer geschädigt wurden und jetzt um ihre Gesundheitkämpfen. Denn überlastete Pflegekräfte können Fehler machen. Mitteils fatalen Folgen für die Patienten. Fehler in der Hygiene, in derMedikamentenverabreichung, in der Wundversorgung, in der Mobilisationkönnen zu gefährlichen Infektionen, Dekubitus, Thrombosen,Verwirrtheitszuständen, Herzinfarkten und zu Todesfällen durch zuspät erkannte Komplikationen führen.Welche Konsequenzen hat der Pflegemissstand in den Krankenhäusernfür Patienten, was sind die Probleme und was sind die Ursachen? Warumwurden bisher keine Abhilfe geschaffen und Qualitätskontrolleneingeführt? Der Film sucht nach konstruktiven Lösungsansätzen inausgewählten Kliniken und fragt nach, was die aktuellen Vorschlägeder Politik bewirken.Kann das "Sofortprogramm Pflege", das BundesgesundheitsministerSpahn auf den Weg gebracht hat, mit Personaluntergrenzen undRekrutierung von mehr Pflegekräften diesen Misständen wirklichentgegenwirken oder ist es nur Augenwischerei? Profitieren am Endewirklich die Patienten davon?Patienten in GefahrVolker Bertram (74) ist heute ein Pflegefall - und meistens aufseinen Rollator angewiesen. Alles begann vor vier Jahren mit einerakuten Lungenentzündung, wegen der er in die Klinik kam. DieKrankheit wurde geheilt, doch sein Gesäß wurde zerstört. Durch einmassives Druckgeschwür am Steißbein: "Wenn ich auf die Toilettemusste, kam meist niemand, und wenn ich es nicht mehr halten konnte,lag ich oft eine halbe Stunde in meinen Exkrementen, bevor michjemand säuberte.", erzählt Bertram. Die Rede ist von Dekubitis. DasDruckgeschwür ist oft eine Folge von langem Liegen und unsachgemäßerBehandlung. 31 mal wurde Bertram am Steiß operiert, 31 mal bekam erVollnarkose. Fast ein Jahr lag der Rentner, der bis dahin voll imLeben stand, in der Klinik. Heute ist der Pensionär starkeingeschränkt. All die Reisen, die er für seinen Ruhestand geplanthatte, kann er nun nicht mehr unternehmen. Wie sieht sein Leben heuteaus? Wie hat die Klinik auf seine Regressforderungen reagiert? Undwas bleibt ihm von seiner Rente?Pflegekräfte in NotFünf Klingeln läuten gleichzeitig, keine Zeit für wirklicheZuwendung, gestresste Kollegen, acht Stunden Schicht im Laufschritt.So sieht der ganz normale Alltag von Pflegekräften im Krankenhausaus. Auf manchen Stationen liegen viele hochbetagte, kognitiv undphysisch eingeschränkte Patienten, die gefüttert, gewickelt, gewendetwerden müssen. Wie halten das die Pflegekräfte durch? Können sie eineeinwandfreie Pflege garantieren? Im Krankenhaus Bietigheim-Vaihingenbegleitet der Film Pflegekräfte durch ihren Alltag, die Autorensprechen mit dem Geschäftsführer und erleben, mit welchen Sorgen dieBetriebsrätin konfrontiert wird. "betrifft" will wissen: Was bringenPflegekräften und Patienten die neu eingeführten Personaluntergrenzenwirklich? Alles eine Mogelpackung? Und: Kann es auch anders gehen?DONNERSTAG, 16. MAI 20 | 2019 !s 18.15 BW: Die Rezeptsucherin in Ludwigsburg u b ySusanne Nett ist erfolgreiche SWR-Rezeptsucherin. Immer wieder istsie unterwegs auf der Suche nach schwäbischen oder badischenSpezialitäten, lokalen Köstlichkeiten und traditionellen Gerichten.Diesmal macht sie sich in Ludwigsburg auf die Suche nach einemeinheimischen Rezept und nach einem Menschen, der die Zutaten kenntund sie zum gemeinsamen Kochen einlädt.DONNERSTAG, 16. MAI 20 | 2019 !s 21.00 70 Jahre Grundgesetz - u Unsere lebendige Verfassung bAutor: Kristin Siebert yAls vor 70 Jahren über das Grundgesetz beraten wird, hängt dasLeben zweier Menschen unmittelbar davon ab. Eine Mörderin und einRaubmörder warten in Neuwied und Rottenburg auf die Hinrichtung -während gleichzeitig wird in Bonn über die Abschaffung derTodesstrafe gestritten. Eine von vielen spannenden Geschichten, dieARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam in einer besonderen Dokumentationerzählt. Wie entstand unser Grundgesetz, wie entstanden die Artikelzur Menschenwürde, zur Gleichberechtigung oder zum Grundrecht aufAsyl? Die SWR-Dokumentation "70 Jahre Grundgesetz - Unsere lebendigeVerfassung" schildert das Ringen der Gründerväter und -mütter, fürein halb zerstörtes und geteiltes Land eine neue Grundlage zuschaffen - auch mit dem Wissen, dass mit der Gründung derBundesrepublik eine Teilung Deutschlands unvermeidlich sein würde.Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Menschen aus dem Südwesten,wie dem späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss, der mit derhessischen Vertreterin Elisabeth Selbert um die Gleichberechtigungstritt, Carlo Schmid, Friedrich Wilhelm Wagner oder Adolf Süsterhenn.Frank Bräutigam verknüpft diese Geschichte(n) mit der Gegenwart. AnOriginalschauplätzen und mit Hilfe von Archivmaterial führt er dieZuschauer zurück in die Zeit, in der das Grundgesetz entstand.Interviewpartner wie der ehemalige FDP-Innenminister Gerhart Baum,der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts FerdinandKirchhof oder die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolfordnen die Geschehnisse ein. Aktuelle Fallbeispiele zuVerfassungsgerichtsentscheidungen zeigen, wie die damaligenDiskussionen im Parlamentarischen Rat bis heute nachhallen.FREITAG, 17. MAI 20 | 2019 !s 16.05 Kaffee oder Teeu Der SWR Nachmittag b yFREITAG, 17. MAI 20 | 2019 !s 17.05 Kaffee oder Teeu VPS: 16.05 Der SWR NachmittagFREITAG, 17. MAI 20 | 2019 !s 18.15 BW+RP: Fahr mal hinu Im Südschwarzwald -b Konfitüren, Rebellen und Kapelleny Autor: Jochen LoebbertSüdlich des Belchens, dem schönsten Schwarzwaldberg, prägt derFluss Wiese die Täler. Er ist die Lebensader und treibt vieleKleinkraftwerke an. In Schönau, Zentrum im oberen Wiesental,übernahmen Stromrebellen nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl dieörtliche Stromversorgung. Heute liefern sie etwa 135.000 Kundensauberen Strom und fördern neue Stromerzeugungsanlagen. Aus einemTante-Emma-Laden bei Schönau, der mehr als drei Generationen bestand,wurde die Schwarzwälder Konfitüren-Manufaktur Faller. Hoch über demWiesental bei Mambach thront die Bergkapelle Maria Frieden. Nach Endedes Zweiten Weltkriegs erbauten hier Heimkehrer, Frauen und Kinderdie Kapelle zum Dank, dass im Tal keine Bomben gefallen waren. DerPfarrer hatte es gefilmt. "Fahr mal hin" zeigt das Zeitzeugnis alsFernsehpremiere. Am Hasenhorn im Todtnauer Ferienland gibt es dielängste Sommer-Rodelbahn in der Republik. Auf der Bergseite gegenüberbei Aftersteg stürzt das Wasser des Stübenbachs 97 Meter in dieTiefe. Mehr als 500.000 Gäste besuchen jedes Jahr das wildeNaturschauspiel. Ein Geheimtipp ist der auf 915 Meter liegende SeeNonnenmattweiher im kleinen Wiesental.FREITAG, 17. MAI 20 | 2019 !s 20.15 Expedition in die Heimatu Geheimnissvoller Glanb Moderation: Anna Lena DörrFREITAG, 17. MAI 20 | 2019 !s 21.00 Handwerkskunst! u Wie man ein Schaukelpferd baut bAutor: Daniel Richter yDas Schaukelpferd gehört seit Jahrhunderten zu denLieblingsspielzeugen der Kinder auf der ganzen Welt. Für SchreinerPeter Haist aus Engstingen auf der Schwäbischen Alb sindSchaukelpferde mehr als nur ein Spielzeug für die Kleinsten. Er bautbesonders große Unikate, auf denen auch größere Kinder noch ihrenSpaß haben. Bei der Auswahl des Holzes folgt er seiner eigenenPhilosophie. Kirschbaum ist der Rohstoff, aus dem seineSchaukelpferde in vielen Arbeitsschritten entstehen. Nach demAbrichten und Hobeln überträgt er mit Schablonen die Formen derEinzelteile auf die dicken Bretter und sägt sie freihändig an derBandsäge aus. Jedes Teil schleift er sorgsam zurecht und verleimtdann die einzelnen Teile. Dem groben Pferd rückt er mit immerfeineren Schleifaufsätzen zu Leibe. Der Arbeitsgang braucht viel Zeitund gibt dem Pferd seinen eigenen Charakter. Nach dem Einölen zeigtsich dann die ganze Schönheit des Kirschholzes. Nicht umsonst sprichtder Schreiner hier vom "Anfeuern". Bei den Kufen des Pferdes achtetPeter Haist genau auf den richtigen Winkel und die optimale Länge,denn hier geht es um die Sicherheit der Kinder. Dann noch eine Mähneaus aufgedrehten Hanfseilen. Jetzt wartet das Schaukelpferd nur nochauf seinen Einsatz nach 40 bis 50 Stunden Fertigung. Peter Haist istüberzeugt, dass die Kinder durchaus spüren, wie viel Liebe und Mühein einem Spielzeug stecken und dass es echte Handwerkskunst ist.Kurztext:Das Schaukelpferd gehört seit Jahrhunderten zu denLieblingsspielzeugen der Kinder auf der ganzen Welt. 