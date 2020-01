Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 12. Januar 2020 (Woche 3) bis Sonntag, 09. Februar 2020 (Woche 7)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 12. Januar 2020 (Woche 3)/10.01.202017.15 (VPS 17.14)Wilde SchweizErstsendung: 30.01.2018 in WDRGrandiose Bergkulissen, vor denen der Steinbock auftritt. Bunte Bergwiesen undverzauberte Winterwälder. Bilder, die viele mit der Schweiz verbinden. Doch daskleine Land hat mehr zu bieten. Hier entspringen vier von Europas größtenFlüssen, liegen über 1.400 Seen und erstreckt sich der größte und längsteGletscher der Alpen. "Wasserschloss Europas" wird die Schweiz deshalb auch gerngenannt.Aufgrund der großen Höhenunterschiede auf kleinstem Raum durchfließen mancheFlüsse wie die Verzasca auf nur wenigen Kilometern fast alle Klimazonen - vonalpin bis mediterran. Hinzu kommt, dass sich die feuchten Luftmassen auf ihremWeg vom Atlantik ins Landesinnere an den Nordwesthängen der Alpen abregnen unddort für reichlich Niederschlag sorgen. Hingegen herrscht im Südosten trockenesmediterranes Klima, weil die Wolken die hohen Gipfel nicht überwinden können.Deshalb hat die Schweiz so viele Lebensräume auf engstem Raum zu bieten, indenen die unterschiedlichsten Tiere, vom Gletscherfloh bis zum Wiedehopf, eineHeimat finden.Steinbock und Gämse halten sich als typische Gebirgstiere eher oberhalb derBaumgrenze auf. Dank ihrer trittsicheren Hufe finden sie selbst beiVerfolgungsjagden während der Brunft immer festen Halt. Für den Wolf, der seit1995 aus Italien in die Schweiz zurückkehrt, sind die Wildziegen keine leichteBeute. Der Rothirsch, der noch Mitte des 19. Jahrhunderts in der ganzen Schweizausgerottet war, bevorzugt dagegen eher die niedrigeren Lagen. DemAlpenschneehuhn, das sich im Winter in schlichtes Weiß kleidet, macht derKlimawandel zu schaffen. Denn die Schneegrenze steigt stetig an, und die Vögelmüssen ihr immer höher hinauf folgen, um ihre Tarnung nicht zu verlieren.Der Film gibt einen Eindruck von den vielfältigen Lebensräumen der Schweiz: vonden eisigen Höhen der insgesamt 48 Viertausendern bis zum Luganer See mit seinemmediterranen Flair. Sigurd Tesche und sein Team zeigen auch die Unterwasserweltdes kleinen Landes, etwa an der Mündung der Flüsse Ticino und Verzasca. Dorterstreckt sich eine der letzten Flussdeltas der Schweiz. Zwischen umgestürztenBäumen und Wasserpflanzen haben viele Fische ihre Kinderstuben, und so findenselbst große Raubfische wie Welse ein Auskommen.Wegen der hohen Bergbarriere fällt nirgendwo in Europa so viel Niederschlag wiein der Schweiz. So kommt es, dass das kleine Land vier von Europas größtenFlüssen speist, einer davon ist der Rhein. Auch hier geht die Kamera unterWasser und zeigt den seltenen Huchen und dessen Beute, die geselligen Barben.Die Schweiz kann auch den größten Zirbelkieferwald Europas aufweisen. Ohne denTannenhäher aber könnte der Wald kaum gedeihen. Der mit dem Eichelhäherverwandte Vogel füllt seinen ganzen Kropf mit Kiefersamen und legt im Herbstunzählige Nahrungsdepots an. Er merkt sich hunderte - aber nicht alle. Aus denvergessenen Samen wachsen neue Bäume. Tannenhäher und Wasser, beide lassen dieZirbelkiefern gedeihen. Deren bizarre Formen zeugen von Wind und Wetter, jenengewaltigen Kräften, die das kleine Alpenland zu etwas besonderem machen: demWasserschloss Europas.Mittwoch, 15. Januar 2020 (Woche 3)/10.01.202008.40 - 13.00 h: Für SR geänderten Programmablauf beachten!08.40 BW+RP: Eisenbahn-Romantik (WH von DI) Die frühen 60er Erstsendung:21.02.2018 in SWR/SR Folge 28608.40 (VPS 08.39) SR: Kalabrien - Italiens vergessene Region Erstsendung:20.07.2008 in Das Erste09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Rede des Ministerpräsidenten zum"Saarhundert"09.10 BW+RP: Brisant (WH von DI) Boulevard Magazin09.40 BW+RP: In aller FreundschaftSchlechte Chancen Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 05.04.2016 inDas Erste Autor: Lars MorgenrothRollen und Darsteller:Svenja Kollmann____Anjorka Strechel Eva Kollmann____Julia Thurnau FranziWilde____Maja Lehrer Hanna Globisch____Lana-Sophie Böhm Dr. RolandHeilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr.Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Dr.Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr. RolfKaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri PiaHeilmann____Hendrikje Fitz Charlotte Gauss____Ursula Karusseit OttoStein____Rolf Becker Kris Haas____Jascha Rust Ulrike Stolze____Anita VulesicaHans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter LinkProf. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann und andere Musik: Paul Vincent undOliver Gunia Kamera: Florian Licht und Daniel Blaum Folge 72310.25 BW+RP: Nashorn, Zebra & Co.Zoogeschichten aus München Erstsendung: 30.05.2016 in Das Erste Folge 298/30011.15 BW+RP: Planet WissenIntersexualität: Was bestimmt unser Geschlecht Erstsendung: 27.02.2019 inSWR/SR12.15 BW+RP: Quizduellmit Jörg Pilawa Erstsendung: 11.10.2016 in Das Erste Folge 131Sonntag, 09. Februar 2020 (Woche 7)/10.01.202007.00 Menschen unter unsUrne, Meer oder mit Lumpi Wie möchte ich bestattet werden? Erstsendung:20.10.2019 in Das ErsteWo wollen Menschen später begraben werden? Wollen sie das überhaupt - ein Grab?Auf einem Friedhof liegen? Die Bestattungskultur erlebt aktuell einen radikalenWandel. Auf See, in einem Friedwald oder eine Diamantbestattung - dietraditionellen Friedhöfe haben Konkurrenz bekommen. Und die Wünsche werden immerindividueller und ausgefallener. Noch ist in Deutschland nicht alles erlaubt,was andernorts schon möglich ist. Warum eigentlich? Philipp Engel fragt: Wiefinde ich heraus, welche Bestattung am besten zu mir passt? Auf welche Ritualelege ich Wert? Für manche sind Trauerorte ganz wichtig, andere wollen wiedereins werden mit der Natur. Oft fangen Menschen viel zu spät an, sich darüberGedanken zu machen. Und dann wird es für Angehörige und Freunde manchmal nochschwerer, Abschied zu nehmen. 