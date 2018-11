Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 24. November 2018 (Woche 48) bis Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 24. November 2018 (Woche48)/23.11.201820.15 h: doch kein Hörfilm!Tagestipp20.15 Debüt im Dritten Die beste aller Welten FernsehfilmÖsterreich/Deutschland 2017Rollen und Darsteller:Helga Wachter____Verena Altenberger Adrian Wachter____JeremyMiliker Günter Goiginger____Lukas Miko Grieche____Michael PinkBerni Reinhold____G. Moritz Walter____Philipp Stix u.a. Kamera:Yoshi Heimrath, Paul Sprinz Szenenbild: Monika MerlinSonntag, 25. November 2018 (Woche 48)/23.11.201822.05 RP: FlutlichtTop-Thema: Glauben im Sport | Studiogäste: Pierre Kunde Malong (1.FSV Mainz 05) und David Kadel (Autor, Moderator und Kabarettist) |Nachbericht: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund | 3. Liga: 1. FCKaiserslautern - SV Wehen-Wiesbaden | Der Katholik Pierre KundeMalong im Mainzer Dom | Fangemeinde am Betzenberg | SchöneBescherung: Die Advents-Kicker | Moderation: Christian DörinMontag, 03. Dezember 2018 (Woche 49)/23.11.201823.15 Meister des AlltagsDas SWR WissensquizModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 160Soll man seinen Blutdruck immer am linken Arm messen? MüssenPizzaboten ihr Trinkgeld versteuern? Und bekommt man Sekundenklebermit Mehl von den Fingern? Das SWR Wissensquiz "Meister des Alltags"beschäftigt sich mit solch kniffligen Fragen aus dem täglichen Leben.SWR Moderator Florian Weber stellt die Alltagstauglichkeit seinerprominenten Kandidaten auf die Probe. Das Schauspielduo Antoine MonotJr. und Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach undModeratorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtumsind gefragt, um die Antworten zu erraten. Beide Teams spielen fürProjekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehendie Spenden an das Projekt "Spielmobil in Kraichgau" in Meckesheimund an das Projekt "Tierische Therapeuten" des Kinderschutzbundes inTrier.Montag, 10. Dezember 2018 (Woche 50)/23.11.201823.15 Meister des AlltagsDas SWR WissensquizModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 161Ist eine Tollwut-Impfung bei Hunden gesetzlich vorgeschrieben?Kann man einen Klettverschluss mit Haarspray reinigen? Und sollte manbeim Umtopfen von Pflanzen immer die alte Erde entfernen? Das SWRWissensquiz "Meister des Alltags" beschäftigt sich mit solchkniffligen Fragen aus dem täglichen Leben. SWR Moderator FlorianWeber stellt die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidatenauf die Probe. Das Schauspielduo Antoine Monot Jr. und Alice Hoffmanntreten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van deMeiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um dieAntworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte derKinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spendennach Medienworkshops an Weinheimer Schulen sowie für das Projekt"Schach für mehr Konzentration" nach Saarbrücken.Freitag, 14. Dezember 2018 (Woche 50)/23.11.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Familieverpflichtet?In der Familie hält man zusammen, komme was wolle, so dieweitläufige Meinung. In den schlimmsten Krisen ist Familiefüreinander da. Das gehört sich schließlich so, denn Familieverpflichtet. Aber wo liegen die Grenzen? Innerhalb einer Familiegibt es zahlreiche Pflichten, die meist unausgesprochen für alle alsselbstverständlich gelten. Man steht füreinander ein, ist füreinanderda, hilft sich. So versucht man, im Alltag ein offenes Ohr zu haben,wenn die Mutter anruft. Oder macht sich auf zum Besuch, wenn manspürt, dass es dem Bruder nicht gut geht. Und wohl jeder würdewahrscheinlich beipflichten, dass man Familienmitgliedern inNotfällen zur Seite steht. Sei es bei Jobverlust oder Scheidung - diegrößten Tiefpunkte lassen sich besser überstehen, wenn man durchEltern oder Geschwister aufgefangen wird.Was aber, wenn das Ganze größere Ausmaße annimmt? Wenn einFamilienmitglied schwer krank oder pflegebedürftig wird? Heißt esdann, das eigene Leben zurückzustellen und die Betreuung zuübernehmen? Sollte man dem Wunsch der Eltern, in ihre Fußstapfen zutreten und den Familienbetrieb zu übernehmen, Folge leisten, auchwenn man eigentlich selbst ganz andere Pläne hat? Und was, wenn manbereits zahllose Male von der Familie enttäuscht wurde? Gibt man ihrimmer wieder eine neue Chance? Ist auch all das selbstverständlich?Oder wann ist es richtig und wichtig, sich von der Familie, von ihrenErwartungen und Forderungen zu lösen? Wie viel schuldet jeder seinerFamilie und wo sollte man Grenzen ziehen?"Familie verpflichtet?", das ist das Thema am 14. Dezember 2018bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".Montag, 17. Dezember 2018 (Woche 51)/23.11.201823.15 Meister des AlltagsDas SWR WissensquizModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 162Entfaltet sich Parfüm am Bauchnabel besonders gut? Lassen sichDisteln im Garten besser nach einem Regenguss entfernen? Und hilftein Verdauungsschläfchen gegen Sodbrennen? Das SWR Wissensquiz"Meister des Alltags" beschäftigt sich mit solch kniffligen Fragenaus dem täglichen Leben. SWR Moderator Florian Weber stellt dieAlltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. DasSchauspielduo Antoine Monot Jr. und Alice Hoffmann treten gegenComedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an.Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um die Antworten zuerraten. Beide Teams spielen für Projekte der Kinderhilfsaktion"Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spenden an die inklusiveSportgruppe des Vereins "46PLUS Down-Syndrom Stuttgart" sowie für dieMainzer integrative Kindertagesstätte "Hand in Hand Lebenshilfe".Freitag, 28. Dezember 2018 (Woche 52)/23.11.201823.30 h: Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten!23.30 Mathias Richling - Das Jahr 2018Montag, 07. Januar 2019 (Woche 2)/23.11.201823.15 Meister des AlltagsDas SWR WissensquizModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann,Christoph Sonntag Folge 163Kann man sich bei einem Gewitter auf dem Campingplatz im Zelt aufder Isomatte aufhalten? Werden im polizeilichen Führungszeugnis auchBußgelder vermerkt? Und lässt sich der Ölstand des Autos nur anheißen Tagen korrekt messen? Das SWR Wissensquiz "Meister desAlltags" beschäftigt sich mit solch kniffligen Fragen aus demtäglichen Leben. SWR Moderator Florian Weber stellt dieAlltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe.Musiker und Moderator Giovanni Zarrella und Schauspielerin AliceHoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van deMeiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um dieAntworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte derKinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge geht der Erlös anden Kinderbauernhof Gomaringen und an die Sophia-Kallinowsky-Stiftungin Bad Kreuznach.Dienstag, 08. Januar 2019 (Woche 2)/23.11.2018Tagestipp21.00 Preiswert, nützlich, gut? WohnzimmerDas Sofa ist der gemütlichste Platz im Haus, nicht nur fürCouch-Potatoes. Aber welches ist das Beste? Schlafcouch, Ecksofa oderWohnlandschaft? Der Kauf will gut überlegt sein - die Preise gehenbis zu mehreren tausend Euro hoch. Ärgerlich, wenn dann schon nachwenigen Monaten die Sitzfläche durchhängt oder der Stoff ausbleicht.Wie erkennt man beim Sofa gute Qualität? Ein Film von Sebastian Schiller, Christine Kämper und IsabelBublitz.