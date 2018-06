Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 16. Juni (Woche 25) bis Montag, 16. Juli (Woche 29)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 16. Juni 2018 (Woche 25) /11.06.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportagePrügeln ohne weh zu tun - Ein Hunsrücker kämpft um dieWrestling-KroneMontag, 18. Juni 2018 (Woche 25)/11.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 21.04.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Natalia Wörner Folge 1/14Ein bisschen flirten können alle, aber wer schafft es wirklich,den Ratefüchsen den Kopf zu verdrehen? Das Rateteam muss einenFlirt-Coach, einen Hula-Hoop-Künstler und eine Chef-Intoneurinenttarnen. Sind die Schwindler entlarvt, erwartet die Zuschauerinnenund Zuschauer eine atemberaubende Darbietung, bei der dieHula-Hoop-Reifen nur so durch die Luft wirbeln.Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosenKandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, dasbestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein unddieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt dieWahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor derkniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und vielHumor zu entlarven. Diesmal gibt es Verstärkung im Rateteam: NataliaWörner ist mit von der Partie und kann ihren detektivischen Spürsinnunter Beweis stellen. Genau wie Smudo, Kim Fisher, Pierre M. Krauseund Ursula Cantieni, allesamt erfahrene Ratefüchse. Doch NataliaWörner ist zuversichtlich: "Ich bin sehr gespannt, ob es mit meinerweiblichen Intuition klappt - von der habe ich normalerweise einegesunde Portion."Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/11.06.201800.45 h: Korrigiertes Erstsende-Datum beachten!00.45 Im Rausch der DatenErstsendung: 23.05.2018 in Das ErsteMontag, 25. Juni 2018 (Woche 26)/11.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 28.04.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Lisa Fitz Folge 2Lisa Fitz ist mit Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krauseund Smudo der Wahrheit auf der Spur. Die erfolgreiche Kabarettistinund Schauspielerin Lisa Fitz sieht sich in der Rateshow vor einergroßen Herausforderung: "Um mich vorzubereiten, habe ich mir vorherdie Sendung angeschaut und getestet, ob mir meine Menschenkenntnisweiterhilft. Man muss da aber schon genau die Reaktionen beobachtenund schauen, an welcher Stelle sie verunsichert wirken."Ihre Aufgaben ist es, herausfinden, wer die wohl berühmtesteGletschermumie, den "Ötzi", entdeckt hat und wer nur so tut. Welcherder Kandidaten macht mit Hupen Musik und wer spuckt nur große Töne?Auch einen Entfesselungskünstler muss das Rateteam enttarnen: Ineiner nervenzerreißenden Performance beweist dieser dem staunendenPublikum, wie er sich aus einer Zwangsjacke am brennenden Seilhängend, befreit.Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosenKandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, dasbestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein unddieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt dieWahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor derkniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und vielHumor zu entlarven.Montag, 02. Juli 2018 (Woche 27)/11.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 05.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Jan Hofer Folge 3"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer begibt sich bei "Sag dieWahrheit" aufs Unterhaltungsparkett und ist auf der Suche nach derWahrheit, genau wie seine Mitrater Kim Fisher, Pierre M. Krause,Ursula Cantieni und Smudo. Sie nehmen in "Sag die Wahrheit" u .a.eine Pudeltrainerin und einen Käse-Affineur ins Verhör, der vonGourmets gar zum Käsepapst erhoben wurde.Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosenKandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, dasbestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein unddieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt dieWahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor derkniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und vielHumor zu entlarven.Montag, 09. Juli 2018 (Woche 28)/11.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 12.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Hannes Jaenecke Folge 4Kämpfen wie die alten Römer kann einer der Kandidaten. Die anderenbeiden kämpfen nur gegen die Fragekunst des Rateteams an. Wer bildetalso Gladiatoren aus und wer tut nur so? Außerdem muss das Ratetemeinen Wal-Experten unter den Schwindlern herausfischen und das Jodelnlernen. "Hollerididudeldö" heißt es auch für den Schauspieler HannesJaenicke, der dieses Mal neben Kim Fisher, Smudo, Pierre M. Krauseund Ursula Cantieni im Rateteam Platz nimmt.Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosenKandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, dasbestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein unddieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt dieWahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor derkniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und vielHumor zu entlarven.Donnerstag, 12. Juli 2018 (Woche 28)/11.06.2018Tagestipp18.15 BW+RP: Oma kocht am besten Folge 2Sushi, Smoothies, Pizza, Pasta - das alles ist lecker. Aber wiedereinmal Spätzle, Dampfnudeln oder Schweinebraten, die Lieblingsessenaus der Kindheit, zu essen, wäre eine tolle Abwechslung. Nur, werweiß noch, wie das geht? Die Oma natürlich. Sie muss in der Reihe"Oma kocht am besten" wieder an den Herd, um ihre Enkel zu bekochen.Die Enkel probieren die Rezepte der Oma dann gleich aus. Ganz schönanstrengend und aufregend dazu, denn die Oma kommt zum Testessen."Oma kocht am besten" zeigt vergessene Rezepte und verbindet dieGenerationen. Wenn Oma und Enkel übers Essen reden, spürt man, dasses oft die gemeinsamen Mahlzeiten sind, bei denen Familienbandegefestigt werden. Das Essen der Kindheit - ein Stück Geborgenheit.Marlen Schneider ist dreißig und Ärztin. Sie lebt in Biedenkopfbei Marburg zusammen mit ihrem Freund Thorsten und dem kleinen SohnRemy. Marlen hat eine Stelle an der Uniklinik in Düsseldorf bekommenund muss mit ihrer kleinen Familie umziehen. Ihre intensivsteErinnerung hat sie an Schriesheim, wo ihre Großeltern Annemarie undGünther Thoma zuhause sind. Auch die Mahlzeiten von damals hat siein bester Erinnerung. Wenn die Schule aus war, stand bei OmaAnnemarie das Mittagessen auf dem Tisch. Vor allem die Krautwickelmit Kartoffelstampf und den Kirschenmichel waren besonders lecker.Küche und Kochen sind ihr nicht fremd, aber Krautwickel hat sie nochnie gemacht. Zusammen mit Remy besucht sie Oma Annemarie und lässtsich bekochen. Die genauen Zutaten verrät Oma Annemarie ihrer Enkelinaber nicht. Zuhause versucht Maren, dem Original möglichstnahezukommen. Nicht ganz einfach, so ohne Rezept zu kochen. Oma istdie Testesserin des Lieblingsgerichts - Krautwickel mitKartoffelstampf und Kirschenmichel mit Vanillesoße als Nachtisch.Montag, 16. Juli 2018 (Woche 29) /11.06.201822.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 19.05.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo,Lisa Fitz Folge 5Die erfolgreiche Unterhaltungskünstlerin Lisa Fitz hat sich ganzdem Kabarett verschrieben, wird sich im Auftrag von "Sag dieWahrheit" aber als Detektivin auf die Suche nach der Wahrheitbegeben, genau wie ihre Rateteamkollegenschaft Kim Fisher, Smudo,Pierre M. Krause, und Ursula Cantieni. Dabei haben sie es nicht nurmit einem Extremskifahrer und einer Duftentwicklerin zu tun, sondernsollen auch noch einem Meistertaschendieb auf die Schliche kommen.Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosenKandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, dasbestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein unddieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt dieWahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor derkniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und vielHumor zu entlarven.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell