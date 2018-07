Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30) bis Montag, 03. September 2018 (Woche 36)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/27.07.201820.15 (VPS 20.14) Wetter Extra: Hitzewelle im Südwesten - DerNächste Jahrhundersommer?Moderation: Sven RexDer Südwesten ächzt unter der Hitzewelle. Für Freitag werdenerneut Temperaturen bis 36 Grad erwartet. In einem "Wetter Extra"berichtet der SWR über Gesundheitsgefahren, über Probleme in derLandwirtschaft, über Sorgen um die Fische im Rhein und dieWaldbrandgefahr. Und er schaut nach dem Stand derTrinkwasserversorgung im Südwesten und dem Geschmack von Lyoner-Eis.Das "Wetter Extra" am Freitag wird in Baden-Württemberg,Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgestrahlt.Samstag, 04. August 2018 (Woche 32)/27.07.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageEin dorniges Geschäft Die Rosen von RemagenMontag, 06. August 2018 (Woche 32)/27.07.201818.15 h: Für BW korrigierten Untertitel beachten!18.15 BW: MENSCH LEUTEDie Hochzeitsmacherin - organisiert ins EheglückSamstag, 18. August 2018 (Woche 34)/27.07.201817.30 h: Sendung läuft im gemeinsamen Programm, für SR entfällt"Sportarena"Tagestipp17.30 Sport extra: Die Reitelite im Schlosspark in DonaueschingenMontag, 20. August 2018 (Woche 34)/27.07.201808.05 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!08.05 (VPS 08.04) SR: Traumziel Neukaledonien (WH von SA)Unbekanntes SüdseeparadiesMontag, 27. August 2018 (Woche 35)/27.07.201822.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!22.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Erstsendung: 07.07.2017 in Das ErsteModeration: Michael AntwerpesRateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, MikeKrüger, Sara Nuru Folge 11Montag, 03. September 2018 (Woche 36)/27.07.201818.15 h: Für RP korrigierten Untertitel beachten! (1000 statt nur100 Pfeifen)18.15 RP: MENSCH LEUTEDrei Mann und 1000 Pfeifen Orgelretter in schwieriger MissionPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell