Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29) bis Montag, 13. August 2018 (Woche 33)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/17.07.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Organspende -von Zweifel und HoffnungNach dem eigenen Tod noch ein Leben retten? Es klingt so einfachund so positiv, doch die Zahl der Organspender sinkt in Deutschlandseit Jahren. Das Thema ist mit vielen Fragen, Zweifeln und Ängstenverbunden. Aktuell benötigen hierzulande mehr als 10.000 Menschen einSpenderorgan. Für sie ist ein Spenderherz, eine Lunge oder eine Niereüberlebenswichtig, die letzte Chance. Nicht selten vergehen Jahre desbangen Wartens und Hoffens für diese Patienten, ein grausamerWettlauf gegen die Zeit. Mit einer Transplantation bekommen sie einneues Leben geschenkt. Doch warum ist die Bereitschaft in derBevölkerung zur Organspende so niedrig? Neben Schlagzeilen überOrganspendeskandale und Wartelistenbetrug schockieren auch Fälle vonAngehörigen, die von ganz persönlichen Negativerfahrungen mitOrganspende berichten. Sind die Ängste vieler, unfreiwillig zu einerArt menschlichem Ersatzteillager zu werden, nicht auch ernst zunehmen? Viele ethische Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:Was ist die Definition von Hirntod? Wann hört ein Mensch auf zuleben? In jedem Fall ist es eine Entscheidung über Leben und Tod, mitder sich viele Menschen nicht gerne auseinandersetzen. Dabei istAufklärung notwendig, um die richtige Entscheidung treffen zu können.Nur 40 Prozent der Deutschen haben einen Organspenderausweis. Nunversucht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mehr Menschen dazu zubewegen, schon zu Lebzeiten die Entscheidung zu treffen, ob manSpender sein möchte oder nicht, so wie es in anderen Ländern bereitsgeregelt ist. Was gilt es bei Organspenden zu beachten? Wieberechtigt sind die Ängste? Und wo liegen Chancen?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Isolde Tarrach ist nach jahrelanger Diabetes schwer nierenkrankund wartet seit einem halben Jahr auf eine Multi-Organspende. Bei derehemaligen Moderatorin hat die Hoffnung die Zweifel zerstreut. Siesagt: "Ich habe das Ziel, diese Transplantation zu bekommen undhoffe, dass ich die Organe vertragen werde."Drei Familien können dank Anita Wolf heute voller Hoffnung in dieZukunft blicken: Nachdem ihr Ehemann Dieter 2017 überraschend starb,gab sie seine Organe zur Spende frei. "Dieser sinnlose Tod hat dreiLeben gerettet und damit hat es einen dreifachen Sinn gegeben",befindet Anita Wolf."Organspende ist nicht so harmlos, wie sie dargestellt wird",stellt die Journalistin Silvia Matthies fest. Seit mehr als dreiJahrzehnten beschäftigt sie sich mit den Schattenseiten derOrganspende. Besonders problematisch sind für sie die Vorgehensweisebei Hirntod-Diagnosen und der Umgang mit den Angehörigen.Oliver Antoni spendete seiner schwerkranken Frau eine Niere. Dochüber die Risiken des Eingriffs wurde er im Vorfeld nicht aufgeklärt.Letztlich hätte ihn die Operation fast das Leben gekostet und hatteschwerwiegende gesundheitliche Folgen. Dabei beklagt er vor allem denUmgang: "Mir wurde eingeredet, die Probleme kämen nur von meinemKopf."Tobias Metzger wurde mit einem Herzfehler geboren und sollte mit14 Jahren endlich ein neues Herz bekommen. Zunächst haderte er mitdem Eingriff, doch die Organspende rettete schließlich sein Leben.Heute sagt der 21-Jährige: "Ich bin noch immer ein Zweifler, aber einhoffender Zweifler geworden."Seit 20 Jahren arbeitet Prof. Dr. Johann Pratschke alsTransplantationsmediziner. Der Klinikchef der Berliner Charité kenntdie Zweifel und Ängste der Menschen, die beim Thema Organspendevorherrschen. Und obwohl er diese aus medizinischer Sicht fürunbegründet hält, befindet er: "Es ist kontraproduktiv, Organspendezu einer Hurra-Veranstaltung zu machen."Für Prof. Dr. Monika Bobbert ist klar: Das Thema Organspendeberührt zentrale ethische Fragen nach Freiwilligkeit undSelbstbestimmung, die zu diskutieren sind. Was das Kriterium desHirntodes angeht, ist sie der Ansicht: "Welchen Zeitpunkt wir alsZeitpunkt des Todes akzeptieren, muss jedem Einzelnen überlassenwerden." 