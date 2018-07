Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 13. Juli 2018 (Woche 28) bis Freitag, 17. August 2018 (Woche 33)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 13. Juli 2018 (Woche 28)/06.07.201822.00 h: Korrigierten Untertitel beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Kaum zu glauben- von Ufos, Geistern und EngelnSamstag, 14. Juli 2018 (Woche 29)/06.07.201818.05 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageHöher, weiter, älter Ein Senior kämpft um den MeistertitelDienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/06.07.201823.30 Christoph Sonntag - Sonntag im Alltag Erstsendung:06.11.2015 in SWR/SR Folge 1/2"Sonntag im Alltag" heißt das neue Programm des schwäbischenComedians Christoph Sonntag. Sonntag redet und witzelt in der PorscheArena Stuttgart vor 5.000 Zuschauern über Alltagskuriositäten. Ob dieeigene Ehefrau, das Alter oder das Scheitern an den täglichentechnischen Herausforderungen - Sonntag blickt dahinter und entdecktdabei das Problem statt der Lösung. "Ich will noch nicht zu vielverraten", sagt Christoph Sonntag, "aber wir zünden an dem Abend mehrPyros, als ich in den letzten Jahren mit meinen Kindern an Silvesterverballert habe!"Mittwoch, 18. Juli 2018 (Woche 29)/06.07.201805.50 h: Für BW+RP nachgelieferten Untertitel beachten!05.50 BW+RP: Die SWR-Reportage (WH von SA) Höher, weiter, älterEin Senior kämpft um den Meistertitel Erstsendung: 14.07.2018 inSWR/SRFreitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/06.07.201813.15 In aller FreundschaftDer Lauf der Zeit Fernsehserie Deutschland 2008 Erstsendung:23.09.2008 in Das Erste Autor: Andreas KnaupRollen und Darsteller:Dr. Vera Bader____Claudia Wenzel Freddy Kerr____Luca ZamperoniEmma Brettschneider____Annemone Haase Max Zülke____Sven WaasnerProf. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Dr. RolandHeilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr.Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. MartinStein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria SurholtOberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann Hans-PeterBrenner____Michael Trischan Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr.Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta SchornSchwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Dr.Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent undOliver Gunia Kamera: Wolfram Beyer und Michael Ferdinand Folge 404Elisabeth Römer ist von Dr. Kaminski in die Klinik bestelltworden, um die Ursachen einer chronischen Blasenentzündungabzuklären. Im Gegensatz zu seinem sonstigen Umgang mit Patientenbegegnet Kaminski ihr sehr zuvorkommend, fast väterlich. Das guteVerhältnis wird allerdings getrübt, als Elisabeths Freund auftaucht,bei dem es sich ausgerechnet um Kaminskis Sohn Fabian Althaushandelt. Fabian ist inzwischen von den Drogen weg, aber nach wie vormacht er seinen Vater für den Tod von Mutter und Schwesterverantwortlich. Eine Weile gelingt es Vater und Sohn, ihreverkorksten Familienverhältnisse vor Elisabeth geheim zu halten, beider schließlich eine Harnleiterverengung diagnostiziert wird, dieoperiert werden muss. Als sie aus ungeklärten Gründen aber nicht ausder Narkose aufwacht, brechen die mühsam unterdrückten Emotionenzwischen Vater und Sohn mit aller Heftigkeit aus. In diesen Konfliktmischt sich immer wieder Vera Bader ein, die die Hoffnung zu hegenscheint, sich Kaminski über seinen Sohn anzunähern. Kaminski istalarmiert, denn Fabian soll unter keinen Umständen erfahren, dassVera früher seine Geliebte war. Doch das wird nebensächlich, als Veranach einem Sturz eine Hirnblutung erleidet.Jonas Heilmann wünscht sich, dass Bastian Marquardt das Wochenendeim Haus Heilmann verbringen darf. Pia lässt sich ohne großeBegeisterung dazu breitschlagen, während Sarah bei der Aussicht aufzwei "kinderlose" Tage regelrecht euphorisch wird und gleich einWellness-Wochenende bucht. Doch daraus wird nichts, weil Vera Badersie mit "Hausaufgaben" eindeckt. Abgesehen davon hält es Sarah dannauch gar nicht aus, ihren Sohn einfach zwei Tage lang nicht zu sehen.Bei einem "Kontrollbesuch" im Haus Heilmann meint Sarah dann, auf denKöpfen der Jungs Läuse zu entdecken. Das Chaos nimmt seinen Lauf ...Donnerstag, 26. Juli 2018 (Woche 30)/06.07.201813.15 In aller FreundschaftEindeutig zweideutig Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung:21.10.2008 in Das Erste Autor: Marian DotzelRollen und Darsteller:Christina Buchmann____Iris Böhm Helene Hummel____Hanna PetkoffAlexander Hummel____Oliver Broumis Jens Berger____Hyun Wanner JakobHeilmann____Karsten Kühn Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter BellmannDr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje FitzDr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. MartinStein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria SurholtOberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann Hans-PeterBrenner____Michael Trischan Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr.Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta SchornSchwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Dr.Rolf Kaminski____Udo Schenk u.a. Musik: Paul Vincent Gunia, OliverGunia Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Folge 408Helene Hummel ist zu Besuch bei ihrem Sohn Alexander und dessenLebensgefährten Jens Berger. Nach einem Schwächeanfall kommt sie indie Sachsenklinik. Im Patientengespräch erfährt Dr. Philipp Brentano,dass Helene an Herzbeschwerden leidet. Er stellt bei Helene einenTumor im Brustwirbelbereich fest und beschließt zu operieren. DieNachricht einer möglichen Lähmung trifft Helene schwer. Wie soll sieihr Leben alleine in Köpenick meistern? Wer kümmert sich um sie,während der schweren Zeit? Jens möchte, dass Helene zu ihnen nachLeipzig kommt. Für ihren Sohn Alexander unvorstellbar. Er hält es jaschon kaum eine Woche mit ihr aus!Charlottes Geburtstag steht vor der Tür und Otto Stein "entführt"sie in einen Landgasthof. Ihre Begeisterung hält sich zunächst inGrenzen, denn ohne ihre Familie ist das für sie kein richtigerGeburtstag. Aber noch weiß Charlotte ja auch nicht, dass die gesamteFamilie am Morgen ihres großen Tages anrücken wird. Die Überraschungglückt und alle verbringen einen wunderbaren Tag im Feriengasthof.Spät in der Nacht, als die meisten zu Bett gegangen sind, küsstRoland Heilmann seine Exgeliebte Christina auf den Mund. Christinaschiebt Roland von sich, er entschuldigt sich bei ihr. Martin Steinhat den Kuss aus dem Hotelfenster beobachtet. Er ist von seinemFreund schwer enttäuscht. Als er Roland zur Rede stellt, bleibtdiesem nichts anderes übrig, als Pia den Kuss zu gestehen.Freitag, 27. Juli 2018 (Woche 30)/06.07.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Sommer, deralles verändert hat23.30 Nachtcafé ClassicsWie das Leben so spieltMichael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste ausdem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. Es gibt einWiedersehen mit vier Nachtcafé-Gästen: Max Rinneberg - einTreppensturz stellte sein Leben völlig auf den Kopf. Als er in derKlinik wieder erwachte, waren all seine Erinnerungen aus seinemGedächtnis gelöscht. Christina Löther-Mourujärvi folgte ihrem Herzenund zog für die große Liebe an den Polarkreis. Seitdem lebt sie inder Wildnis Lapplands. Der Österreicher Andreas Schutti führtejahrelang ein Jetsetleben mit viel Geld und wenig Moral. Bis derHöhenflug in einer Bruchlandung endete. Dorothea Zaiß hat ihr Lebenlang im Familienbetrieb schwer gearbeitet, doch nach dem Tod ihresMannes begann ein sozialer Abstieg, verbunden mit großen Geldsorgenund persönlichen Enttäuschungen.Dienstag, 31. Juli 2018 (Woche 31)/06.07.201823.25 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Erstsendung: 16.02.2018 in SWR/SR Folge 85Gastgeber Florian Schroeder hat sich mit seinen hochkarätigenGästen eine Koalition des guten Humors zusammengestellt. Die ersteKabinettssitzung findet mit der "Spätschicht" im MainzerStaatstheater statt. Bill Mockridge tritt als Familienminister an.Als Vater von sechs Söhnen ist das für ihn eine vergleichsweisekleine Herausforderung. Was seine Ehe mit einem guten Schachspielgemeinsam hat, wird er in der Spätschicht offenbaren. Simone Solgawird Gesundheitsministerin. Denn sie weiß, dass Lügen gesund seinkann. Und wenn der Gatte auf kleine Nettigkeiten im Miteinanderverzichtet, muss man mit den Konsequenzen leben: Scheidung oderGroko. Alfred Mittermeier kommt aus demselben sicheren Drittland wieder Innen- und Heimatminister Horst Seehofer. Er wagt den Blick nachEuropa und stellt trotz des Brüsseler Paragraphen-Dschungels fest,ein Dexit kommt nicht infrage. Nepo Fitz war als Internetministeronline unterwegs und hat dort Unerfreuliches aufgeschnappt - vonHasskommentaren bis hin zu handfesten Verschwörungstheorien. VieleMenschen haben halt Angst vor den unbekannten Risiken der Gegenwart:Krieg, Korruption und Andrea Berg. Lisa Fitz ist Expertin fürkabarettistische Vorsorge. Angesichts der beginnendenMerkel-Dämmerung hat sie deshalb ein Abschiedslied für die Kanzlerinvorbereitet. Damit feiert sie exklusiv Premiere in der Spätschicht.Freitag, 03. August 2018 (Woche 31)/06.07.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsendedatum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Recht undGerechtigkeit Erstsendung: 02.12.2016 in SWR/SR23.30 Nachtcafé ClassicsAnders als die AnderenMichael Steinbrecher stellt noch einmal Begegnungen und Gäste ausdem "Nachtcafé" vor, die Spuren hinterlassen haben. Es gibt einWiedersehen mit vier Nachtcafé-Gästen: Sarah Zessin leidet an derseltenen Krankheit Narkolepsie. Plötzliche Schlafattacken können siein jeder Situation einholen. Marc Freukes Alltag spielt sich fernabder Zivilisation ab. Der ehemalige Golflehrer wohnt mitten imOdenwald in einem Tipizelt. Hanna Maria Greifzu entschied sichbereits mit 23 Jahren, sich voll und ganz dem Glauben hinzugeben undzog in ein Kloster. Gerhard Batt teilt sein Leben mit einem Schwanund pflegt mit dem Wildtier eine tiefe und innige Beziehung, die erso vorher noch nie erlebt hat.Dienstag, 07. August 2018 (Woche 32)/06.07.201823.25 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mitGästen Erstsendung: 11.05.2018 in SWR/SR Folge 88Nord- und Südkorea versöhnen sich langsam, hierzulande ist man nurvon einem Handelskrieg bedroht und die Bundeswehr scheint einGemischtwarenladen für Altmetall zu sein - alle Zeichen stehen aufHarmonie. So auch bei Gastgeber Florian Schroeder und seinen Gästen.Bill Mockridge macht seinen Frieden mit dem Alter und dem Zahn derZeit. Für Mockridge ist das Wasserglas grundsätzlich halbvoll -solange sein Gebiss reinpasst. Sissi Perlinger erklärt demMarkenwahnsinn den Krieg. Wo Teenager und Litfass-Säulen nicht mehrzu unterscheiden sind, greift die Powerfrau durch. Christoph Sonntagkämpft gegen einen schiefhängenden Haussegen und plant für seineLieben einen Sommerurlaub an der italienischen Adria - in flagranti.Lisa Fellers Schlachtfeld ist der Spieleabend. Dort entwickelt sieeinen größeren Ehrgeiz als Jens Spahn auf der Suche nach dem nächstenFettnäpfchen. Mathias Tretter zieht gegen aussterbende Innenstädteins Feld. Er bemängelt den Boom der Versand-Mentalität, in der mannicht einmal für ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant das Haus verlassenmuss. Früher hieß so etwas "Essen auf Rädern".Freitag, 10. August 2018 (Woche 32)/06.07.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsendedatum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Urlaub - nichtstun oder was tun? Erstsendung: 30.06.2017 in SWR/SR23.30+02.55 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!23.30 Nachtcafé ClassicsNarben der Kindheit02.55 Nachtcafé Classics (WH) Narben der KindheitSamstag, 11. August 2018 (Woche 33)/06.07.201800.30 Rhein in Flammen 2018 - Höhepunkte aus Konstanz und KoblenzWie eine glitzernde Perlenschnur ziehen sich auch 2018 wiederFeuerwerke am Rhein entlang: Vom Bodensee bei Konstanz bis zurFestung Ehrenbreitstein vor Koblenz. Die Sendung zeigt die Höhepunkteder Musikfeuerwerke aus Koblenz und vom Konstanzer Seenachtfest.Donnerstag, 16. August 2018 (Woche 33)/06.07.201813.15 h: Geänderte Folge beachten, VPS - Zeit bleibt.13.15 In aller FreundschaftAlles anders Fernsehserie Deutschland 2009 Erstsendung:10.02.2009 in Das Erste Autor: Marian DotzelRollen und Darsteller:Benjamin Wittenberg____Till Demtrøder Freddy Kehr____LucaZamperoni Christina Buchmann____Iris Böhm Jakob Heilmann____KarstenKühn Jonas Heilmann____Anthony Petrifke Marie Stein____HenrietteZimmeck Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Dr. RolandHeilmann____Thomas Rühmann Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr.Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. MartinStein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____Alexa Maria SurholtOberschwester Ingrid Rischke____Jutta Kammann Hans-PeterBrenner____Michael Trischan Charlotte Gauss____Ursula KarusseitOtto Stein____Rolf Becker Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Dr.Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Barbara Grigoleit____Uta SchornSchwester Yvonne____Maren Gilzer Schwester Arzu____Arzu Bazman Dr.Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent undOliver Gunia Kamera: Wolfram Beyer und Michael Ferdinand Folge 423Oberschwester Ingrid hat Probleme mit ihrem vermeintlichenLeistenbruch. Professor Simoni schafft es endlich, Ingrid zuüberzeugen, sich von ihm untersuchen zu lassen. Bei der Untersuchungentdeckt der Professor einen Knoten an der Leiste. Es könnte sich umein Lipom handeln, mutmaßt er. Ingrid habe schon früher welchegehabt. Er besteht darauf, sie sofort zu operieren. Bei der Operationerkennen die Ärzte aber, dass der Knoten ein Tumor ist. Der Tumorwird sofort in die Pathologie geschickt. Der Befund entsetzt alle.Schweren Herzens teilt Gernot Simoni Ingrid mit, dass es sich umKrebs handelt. Ingrid bleibt stark. Der anschließende pathologischeBefund ist beunruhigend. Der Tumor entpuppt sich als Metastase undkann keinen Rückschluss auf den Krebsherd geben. Ohne zu wissen, umwelchen Krebs es sich handelt, können die Ärzte aber keine geeigneteTherapie beginnen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.Professor Simoni weiß, dass Ingrid im schlimmsten Fall auf Hilfeangewiesen sein wird. Er bittet Roland Heilmann, bereit zu sein,seine Nachfolge zu übernehmen. Roland sagt zu - und verschweigt ihmgleichzeitig, dass er vorhat, nach Mosambik zu fahren, um eventuelleine Krankenstation zu übernehmen. Pia kann immer noch nicht fassen,was Roland der Familie zumuten will. Martin Stein und ChristinaBuchmann befinden sich auch ständig im Clinch. Christina findet esunerhört, dass Martin offensichtlich nur aus Trotz nach Afrikamöchte.Freitag, 17. August 2018 (Woche 33)/06.07.201822.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsende-Datum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Glücklich ohnePartner? Erstsendung: 15.09.2017 in SWR/SR23.30+02.55 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!23.30 Nachtcafé ClassicsWenn Menschen auseinandergehen02.55 Nachtcafé Classics (WH) Wenn Menschen auseinandergehen