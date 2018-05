Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 24. 5.18 (Woche 21) bis Freitag, 06. 07.18 (Woche 27)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 24. Mai 2018 (Woche 21)/23.05.201820.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Britta KraneAngst vor Messerangriffen - Einzelfälle oder doch ein Trend zumehr Gewalt? Im Dezember wurde in Kandel die 15-jährige Miaerstochen, im Ruhrgebiet starb ein 14-Jähriger nach Messerstichen inden Hals, in Kaiserslautern tötete ein 37-Jähriger den neuen Partnerseiner ehemaligen Lebensgefährtin im Streit mit dem Messer. Immerneue schwere Messerattacken gehen durch die Presse. Inzwischen istbei einigen Bürgern die Furcht, selbst Opfer eines solchen Angriffszu werden, zu spüren. Viele fragen sich, ob sie bei Streitereien nocheingreifen sollen. Schließlich könnte einer der Kontrahenten einMesser haben.Auch Polizeibeamte bestätigen immer wieder, dass dieVerunsicherung einiger Bürger deutlich zugenommen habe. Doch gehen inDeutschland tatsächlich mehr Menschen mit Messern aufeinander losoder steigern sich viele Bürger derzeit nur in immer mehr Furcht undAngst hinein? Wie sehen die Zahlen für Rheinland-Pfalz aus? Wiesollte man reagieren, wenn man tatsächlich mit einem Messer bedrohtwird? "Zur Sache"-Reporterin Meike Gehlsen hat recherchiert.Illegale Mountainbike-Strecken - Förster schlagen Alarm.Aufgewühlte Fahrspuren, umgeknickte junge Bäume und selbst gegrabeneRampen: Dutzende wilde Mountainbike-Strecken zerschneidenmittlerweile die Steilhänge des Pfälzer Waldes. Auch die Hügel rundum Koblenz und Trier sind Ziele der illegalen Downhill-Fahrer.Teilweise sind diese gesetzeswidrigen Abfahrten durchrheinland-pfälzische Wälder kilometerlang. Förster, Naturschützer undWanderer sind entsetzt. Das Wild werde aufgeschreckt und derempfindliche Waldboden verdichtet, sagen Kritiker. Forstbeamte, wieFörster Robert Kirchner aus der Nähe von Bad Dürkheim, wollen dasnicht mehr hinnehmen. Sie gehen an die Öffentlichkeit, denn derExtremsport "Downhill-Biking" lockt inzwischen viele. Es gibt jetztsogar geländegängige E-Bikes, die auch ungeübte Fahrer bis auf diehöchsten Erhebungen bringen. Den Kick bringt dann die steile Abfahrtüber Stock und Stein. "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden über dasThema "Sport contra Natur" und die Frage: Wie könnten sichMountainbiker, Förster und Naturschützer versöhnen?"Zur-Sache" will's wissen: Macht Erdogan Wahlkampf im Land?Erdogan und die Türken in Deutschland - Wird er sie wieder in seinenBann ziehen? Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sinddie rund 1,4 Millionen in der Türkei wahlberechtigten türkischenStaatsbürger in Deutschland so etwas wie das Zünglein an der Waage.Der Präsident und seine Partei AKP konnten bislang immer auf einedeutliche Mehrheit der Auslandstürken bauen. So war das ebenfallsbeim türkischen Verfassungsreferendum, das Erdogan deutlich mehrMacht bescherte. Auch diesmal appelliert er wieder an denNationalstolz der Türken und der türkisch-stämmigen Deutschen. DieFotos mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan (27) undMesut Özil (29) seien ein erster geschickt eingefädelter PR-Coup vonErdogans Wahlhelfern gewesen, sagen Türkei-Experten. Und schon bahntsich ein neuer Konflikt zwischen dem türkischen Präsidenten unddeutschen Politikern an. Denn abermals werden Wahlkampf-Auftritte desPräsidenten und anderer AKP-Politiker bei uns gefordert. Dabei sindsolche Auftritte von der Bundesregierung untersagt worden. "ZurSache"-Reporter Tilo Bernhardt mit den Hintergründen."Zur Sache"-Pin: Wie wichtig sind die Türken in Deutschland fürErdogan? Sichern die Türken in Deutschland tatsächlich die MachtErdogans im Heimatland? Wie stark sind seine Anhänger? Und: Wiedenken sie über uns? "Zur Sache"-Pin über den Wahlkampf in derTürkei, Erdogans Anhänger und Gegner in Deutschland und die Frage:Ist es richtig, den türkischen Politikern Wahlkampf-Auftritte bei unszu untersagen?Türken fliehen vor Erdogan - jetzt fürchten sie um Verwandte undFreunde: Immer mehr Türken suchen in Deutschland Zuflucht - auch inRheinland-Pfalz. Darunter sind viele türkische Staatsbedienstete:Lehrer, Richter, Staatsanwälte, Soldaten und Diplomaten, aber auchviele Arbeiter und Angestellte. Sie haben Angst, in einem türkischenGefängnis zu landen. Den Job in der Türkei hatten viele von ihnenohnehin schon verloren. Sie wurden oft ohne jeden Beweis alsGülen-Anhänger oder PKK-Sympathisanten gebrandmarkt und haben jedeHoffnung auf ein faires Verfahren in der Heimat verloren. Vielebeantragen Asyl in Deutschland. Und tatsächlich: Die Anerkennungs-und Duldungsquote ist hoch, trotz aller Kritik und immer neuerAuslieferungsbegehren türkischer Behörden. "Zur Sache"-ReporterWolfgang Heintz über türkische Flüchtlinge, die nach Rheinland-Pfalzfliehen und die Frage, ob sie sich auch bei uns vor dem langen ArmErdogans fürchten müssen.Dazu im Studio: Kamil Taylan, Fernsehjournalist undTürkei-Experte. Vereine im "Paragraphendschungel" - wie praktikabelist die neue Datenschutz-Grundverordnung? Viele Vereine und kleineUnternehmen in Rheinland-Pfalz stöhnen laut über die neuestenAuflagen aus Brüssel. "Paragraphendschungel", "Bürokratie-Wahnsinn"und "Kostentreiber": Das sind die eher harmloseren Bezeichnungen fürEuropas erstes einheitliches Datenschutzrecht. Am Freitag tritt diesogenannte Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Dieses Wortungetümenthält zusätzliche Auflagen und Anforderungen für die Präsenz imInternet. Jeder, der im Netz fremde personenbezogene Daten nutzt,muss die Betroffenen jetzt sehr genau darüber informieren, was er mitden Daten tut und er braucht ihre ausdrückliche Einwilligung.Eigentlich ist das nützlich, denn Großkonzerne wie Facebook oderAmazon werden an die Leine genommen. Doch auch kleine Unternehmen,Behörden und Vereine müssen jetzt genau darlegen, warum sie diese undjene Namen nennen, Angaben zur Person speichern und wann diegespeicherten Daten gelöscht werden. Tun sie das nicht, könnten sieverklagt werden - ein Grund, warum viele Vereine ohne juristischenBeistand ihre Webseiten derzeit erst einmal abgeschaltet haben. "ZurSache"-Redakteurin Myriam Schönecker wollte wissen, wiepraxistauglich und vor allem, wie bürgernah dieEU-Datenschutz-Regelungen aus Brüssel sind."Zur Sache" hilft - Ärger mit der Baubehörde: Die 65-jährigeSigrid Schneider aus Reifferscheid in der Eifel ist verzweifelt. VorJahren baute sie eine Zwingeranlage für ihre vier Schäferhunde. Dochsie kann sie nicht nutzen, weil ihr das Bauamt die angeblich nötigeBaugenehmigung nicht erteilt. Die Rentnerin hat drei Innenboxen inihrer Scheune eingerichtet, dazu noch zwei Außenzwinger für dieTiere. Um keinen Ärger mit der Kreisverwaltung Ahrweiler zu bekommen,stellte sie 2015 einen Bauantrag. Doch lange Zeit passierte garnichts. Dann kündigte die Kreisverwaltung zwei Jahre danach an, dassdie Genehmigung auf dem Weg sei. Doch Sigrid Schneider erhielt wiedernichts. Verzweifelt hatte sie sich daraufhin an "Zur SacheRheinland-Pfalz" gewandt und Leo Colic eingeschaltet. Jetzt wollte ergenau wissen, ob er bei der Kreisverwaltung etwas für SigridSchneider erreichen kann."Zur Sache"-Schätzchen: "Kapitaaler Fang". "Comic-Malu" ist malwieder voll und ganz mit sich zufrieden. Schließlich wünschte siesich nichts mehr als einm-aal Königin zu sein - und jetzt ist essoweit: "Comic-Malu" darf sich Aalkönigin 2018 nennen. "Comic-Julia"kann da nur noch lachen: "Alles Aal-üren einer aal-bernenHerrscherin".22.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Denis Scheck- Museum der Zukunft - Denis Scheck mit Direktorin Ulrike Lorenzvor der Eröffnung in der Kunsthalle Mannheim.- Konzertreise "ins Ungewisse..." - mit Starkoch Vincent Klink beiden Ludwigsburger Schlossfestspielen.- Neues vom "Räuber Hotzenplotz" - die Entdeckung von OtfriedPreußlers Tochter erscheint am 25. Mai im Stuttgarter VerlagThienemann-Esslinger.- Kinostart "Sympathisanten" - Regisseur Felix Moeller zumDeutschen Herbst als Familiengeschichte undGesellschaftsporträt.- Uraufführung "Vespertine" - Björks Popalbum als bildgewaltigeOper im Nationaltheater Mannheim.Samstag, 26. Mai 2018 (Woche 22)/23.05.201818.05 RP: Die SWR-ReportageKinderbetreuung fast rund um die Uhr Die 17-Stunden-Kita inWittlichIn den Großstädten wie Hamburg oder Berlin gibt es sie längst -die 24 Stunden-Kita. In Rheinland-Pfalz hingegen sucht man sievergeblich. Der einzige Langzeit-Kindergarten findet sichausgerechnet fernab der Großstädte auf dem Land: Die evangelischeKita Vitteliuspark in Wittlich hat 17 Stunden geöffnet. Ab halb sechsmorgens und bis halb elf abends können die Kinder hier betreutwerden.Petra Becker leitet die ungewöhnliche Kita, sie selbst ist vomKonzept überzeugt: Denn egal ob Bäckereifachverkäuferin,Krankenschwester oder Bundeswehrsoldat - alle müssen sich Gedankenmachen, wo sie das Kind während der Arbeitszeit unterbringen."Wenngleich hier auf dem Land auch noch viel durch Familie undNachbarn aufgefangen wird, wird das Angebot dankend angenommen", sagtPetra Becker.Die SWR Reportage begleitet Petra Becker und ihre Kolleginnen beimtäglichen 17 Stunden Kita-Marathon.Dienstag, 29. Mai 2018 (Woche 22)/23.05.2018Tagestipp20.15 MarktcheckDie Themen dieser Sendung:- Fahrradunfall - wenn der "tote Winkel" Leben kostet- Benzinpreise - wie kann der Kunde noch sparen?- Nachbarärger - was ist erlaubt und was nicht?- Rasenflecken - wie leicht klappt die Entfernung?Kritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWRVerbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" dienstags von 20:15Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendung unterwww.SWR.de/marktcheck.23.25 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 540"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am 29.5.2018, mitSebastian Pufpaff und Madsen: Auf vielfachen Wunsch trifft ModeratorPierre M. Krause erneut auf den Kabarettisten Sebastian Pufpaff, umsich einem spektakulären Hobby zu widmen. Nachdem die beidenEntertainer schon gemeinsam einen Strick-Kurs besucht haben, nehmensie nun an einer "Painting Party" teil. Die Aufgabe: Das Bild "DerSchrei" von Edvard Munch malen. Ob ihr ehrgeiziges Vorhaben gelingt,sehen Sie in einer neuen Folge von "Pufpaff, Krause, Spaß!" -Pinselwitze garantiert.Wären sie nicht schon immer zu erhaben für die "Bravo" gewesen,wären sämtliche Jugendzimmer der Republik bis heute mit ihren Posterntapeziert: Die Band Madsen ist sowohl auf den großen Festivalbühnen,in verrauchten Indieclubs, als auch auf der Bühne der "Pierre M.Krause Show" zuhause. Drei der Bandmitglieder sind Brüder, ihrNachname wurde zum Bandnamen. Die Kulturteile der großen Zeitungenloben Madsen schon lange für ihre Fähigkeit, mit den Extremen zuspielen: von sehr laut bis sehr leise, von schnell und roh bis zurgefühlvollen Ballade. Diese Fähigkeit will SWR3 Moderator MichaelReufsteck direkt auf die Probe stellen, mit dem beliebten Nicht-Quiz"Gefragt, Gesagt". Johannes Madsen und Pierre M. Krause stellen sichder Herausforderung im schnellsten Spiel des deutschen Fernsehens.Für die musikalische Gestaltung sorgen die Gäste aus dem Nordenhöchstpersönlich. Und das natürlich live. Madsen spielen die Single"Mein erstes Lied" aus ihrem neuen Album "Lichtjahre".Sonntag, 10. Juni 2018 (Woche 24)/23.05.201816.00 Landesgartenschau LahrModeration: Sonja Schrecklein und Michael Antwerpes"O la Lahr" - mit diesem Motto startet Lahr in die Gartensaison.Die Stadt in der Ortenau hat sich viel vorgenommen, denn dieLandesgartenschau soll ein Treffpunkt für Inspirationssuchendewerden. Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und MichaelAntwerpes nehmen das Publikum durch die neugestalteten Parkanlagenmit. Die beiden stellen Schwerpunkte der Gartenausstellung vor undpräsentieren mit Gästen die neuesten Trends für das sommerliche Lebenauf Terrasse und Balkon. SWR Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibtTipps für Gartenfreunde und stellt sich live den Fragen derZuschauerinnen und Zuschauer. Kreative Ideen für die florale Dekogibt der SWR Floristikexperte Stefan Göttle. Stefano Esposito,Grillmeister aus Müllheim im Markgräfler Land, zaubert einungewöhnliches BBQ-Menü. Den passenden Sommerdrink mixt derinternational renomierte Showbarmeister Ilias Cousis. MusikalischeGäste sind Laura Wilde, die Formation "Wind", die Girl-Band"Lichtblick" und Armando Quattrone mit ihren aktuellsten Songs.Großer Auftritt auch für den Lokalmatador Dominik Büchele und seineBand "Umleitung" aus Kappel-Grafenhausen.Sonntag, 17. Juni 2018 (Woche 25)/23.05.201809.30 h: Nachgelieferten Serientitel "Zum 75. Geburtstag..."beachten!09.30 Zum 75. Geburtstag von Klaus Maria Brandauer (22.06.)Deutschland, deine Künstler Klaus Maria Brandauer Erstsendung:13.10.2013 in Das Erste18.45 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.45 SR: Sellemols sellemolsRund ums Auto20.15 Baden-Württemberg von obenErstsendung: 25.03.2016 in SWR/SRWer in den Landschaften Baden-Württembergs wie in einem Buch lesenwill, muss aufsteigen. Der Film "Baden-Württemberg von oben" bietetso einen bisher nie gesehenen Blick auf das Land der Badener undSchwaben, auf mehr oder weniger bekannte, aber immer spektakuläreOrte. Die Spuren der Menschen und der Natur verweben sich zu einerbildgewaltigen Heimatcollage.Realisiert wurde der Kinofilm mit der modernsten Helikopterkamerader Welt, der Cineflex. Die von der CIA entwickelte Technologieermöglicht wackelfreie Zooms aus großer Flughöhe.Über drei Jahre lang inszenierte der aus Heidenheim (Ostalb)stammende Produzent Baden-Württembergs Berge und Täler, Flüsse undStädte mit der Helikopterkamera. Zu unterschiedlichen Tages- undJahreszeiten entstanden 150 Stunden Bildmaterial, aus denen dieSchauspielerin Nina Hoss, eine der attraktivsten "Stimmen"Deutschlands, 90 Minuten erzählt.Nach herausragenden Kinoerfolgen mit Cineflex-Filmen über dieNordsee, die Ostsee, die Alpen und den Rhein soll das neue Werk imLändle "rocken": Das Epos ist erst mal nur in Baden-Württemberg zusehen, aus gutem Grund: "Wir hoffen, dass wir den Nerv der Leute hiertreffen, für die wir unseren Aufnahmen gemacht haben"."Baden-Württemberg von oben" präsentiert einen Schatz anhochklassigem Luftbildmaterial, das in dieser Dichte und Qualitäteinzigartig ist.22.00 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!22.00 SR: Sellemols sellemols (WH) Rund ums AutoMontag, 18. Juni 2018 (Woche 25)/23.05.201808.35 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!08.35 SR: Sellemols sellemols (WH von SO) Rund ums AutoSonntag, 24. Juni 2018 (Woche 26)/23.05.201818.45 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!18.45 SR: Sellemols sellemolsKochen im Freien - Mit dem Club Kochender Männer22.00 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!22.00 SR: Sellemols sellemols (WH) Kochen im Freien - Mit demClub Kochender MännerMontag, 25. Juni 2018 (Woche 26)/23.05.201808.35 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!08.35 SR: Sellemols sellemols (WH von SO) Kochen im Freien - Mitdem Club Kochender MännerDienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/23.05.2018Geänderten Beitrag beachten!21.00 (VPS 20.59) Armes Kalb - Abfallprodukt der Milchindustrie?Erstsendung: 09.10.2017 in NDRSonntag, 01. Juli 2018 (Woche 27)/23.05.201810:45 h: Geänderten Beitrag und korrigierte VPS-Zeit beachten!10.45 (VPS 10.44) odysso - Wissen im SWR Was taugtAlternativmedizin? Erstsendung: 22.10.2015 in SWR/SRModeration: Dennis WilmsTagestipp13.45 Frundsbergfest MindelheimModeration: Sonja Schrecklein2.500 Mitwirkende legen historische Gewänder an, studierenRenaissancetänze ein und schwingen Fahnen - beim Frundsbergfest inder Unterallgäuer Stadt Mindelheim. Alle drei Jahre herrscht in dergeschichtsträchtigen Stadtmitte ein mittelalterliches Treiben, dessenHöhepunkt der Festumzug ist. Der in Mindelheim geborene HeerführerGeorg von Frundsberg (1473-1528), auch Vater der Landsknechtegenannt, wird in diesem farbenprächtigen, historisch authentischenUmzug geehrt und gefeiert. Das BR Fernsehen überträgt denhistorischen Festzug zusammen mit dem SWR. Hilde aus Bornheim live - "Nicht ohne meinen Kittel" (WH)Erstsendung: 20.03.2018 in HRHits der 70er Jahremit dabei:Michael Holm - MendocinoMarianne Rosenberg - Mr. Paul Mc CartneyRoy Black - Proud Mary