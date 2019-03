Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 21. März 2019 (Woche 12) bis Sonntag, 07. April 2019 (Woche 15)

Finanztrends Video zu



mehr >

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 21. März 2019 (Woche12)/21.03.201920.15 BW: Zur Sache Baden-Württemberg! Das Politikmagazin fürsLand mit Clemens BratzlerIn Baden-Württemberg, dem Geburtsland des Automobils, entstehenzunehmend fahrradgerechte Städte. Wo es früher Parkplätze amStraßenrand oder eine zweite Fahrspur auf der Hauptstraße gab, findensich heute Radstreifen. Hat die moderne Verkehrspolitik das Ende derautogerechten Stadt eingeläutet? Das landespolitische Magazin "ZurSache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen berichtet am Donnerstag,21. März 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.Weitere geplante Themen:Überfüllte Gefängnisse, überforderte Gerichte - Sparen auf Kostender Sicherheit? Die Gefängnisse im Land sind überfüllt undgefährlich, die Häftlingszahlen haben in den vergangenen drei Jahrenum 12,5 Prozent zugenommen. Die Personalausstattung der Gefängnissein Baden-Württemberg gilt als die schlechteste im ganzenBundesgebiet. Oft ist ein Beamter allein für 60 Gefangene zuständig.In manchen Haftanstalten des Landes schlafen Häftlinge aufMatratzenlagern. Übergriffe auf das Wachpersonal, Beleidigungen undAngriffe sind mittlerweile an der Tagesordnung. Auch in den Gerichtenherrscht Personalnot. Immer wieder müssen Beschuldigte ohne Prozessaus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil sich ihr Verfahrenzu sehr in die Länge zieht. Spart das Land auf Kosten der Sicherheitseiner Bürgerinnen und Bürger? Gast im Studio ist Baden-WürttembergsJustizminister Guido Wolf, CDU. Vor Ort - im Karlsruher Gefängnis:Reporterin Alix Koch begleitet einen Beamten derJustizvollzugsanstalt in Karlsruhe während seiner Schicht. Er erzähltvon schwierigen Gefangenen und aggressiver Stimmung in demüberfüllten Gefängnis. Ein Richter fordert im Gespräch mehrStaatsanwälte und Richter, um die Gerichte zu entlasten undU-Haftentlassungen ohne Prozess zu unterbinden.Ortung bei Notruf - warum nicht auch hierzulande? Wer den Notrufwählt, braucht schnell Hilfe vor Ort. Jedes Handy könnte den genauenStandort des Anrufers automatisch an die Einsatzzentralen schicken.Damit gehörten die oft unzureichenden Ortsangaben bei Notrufen derVergangenheit an. Doch bis heute kommt diese Technik hierzulandenicht zum Einsatz - warum?Deizisau hat den "unsinnigsten Spielplatz der Welt": Weil ArminHuttenlocher in seinem Haus eine dritte Wohnung baute, zwang ihn diePlochinger Baubehörde unter Androhung von Zwangsgeld zum Bau einesSpielplatzes - obwohl in Huttenlochers Haus keine Kinder wohnen. DasBauamt beruft sich auf die Landesbauordnung, die die Errichtung einesSpielplatzes in Huttenlochers Fall vorschreibt. Nun besitzt ArminHuttenlocher laut eigenen Angaben den "unsinnigsten Spielplatz derWelt".Masern - ist eine Impfpflicht notwendig? Masern werden oft alsharmlose Kinderkrankheit abgetan, doch die hochansteckendeInfektionskrankheit fordert weltweit viele Todesopfer. Allein inMadagaskar sollen in diesem Jahr schon mehr als 1000 Infiziertegestorben sein. Auch in Deutschland sind Masern wieder auf demVormarsch. Baden-Württemberg meldet seit Anfang des Jahres schon 30Fälle, 13 davon seit Anfang März. Das Gesundheitsministerium ruft dieBevölkerung zur Immunisierung auf, doch immer mehrBaden-Württemberger lehnen Impfungen ab.Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikationMediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge in der ARD Mediathek und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Donnerstag, 28. März 2019 (Woche 13)/21.03.201918.15 h: Für BW geänderten Titel beachten: (Opa statt Oma)18.15 BW: Opa kocht am bestenGriesnockerlsuppe und Forelle in Rieslingsauce22.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder"Aufbruch!" - der Stuttgarter Ballettintendant Tamas Detrich hatdrei internationale Choreografinnen und Choreografen beauftragt, sichmit dem Aufbruchsjahr 1919 zu beschäftigen. Ein ungewöhnlicherBallettabend zum 100-jährigen Jubiläum der Verabschiedung derWeimarer Verfassung und der Gründung des Staatlichen Bauhauses inWeimar.Bunt, fantasievoll: "Outsiderkunst" - Kunst von Menschen mitHandicap. Ein neuer Bildband stellt zehn Künstlerpersönlichkeiten derKreativen Werkstatt vor und gibt Einblicke in einen noch wenigbekannten künstlerischen Mikro-Kosmos.Comic-Erstling mit Weltuntergangsszenario - die Zeichnerin CristinWendt hat vier Jahre lang, neben ihrer Arbeit in einer Schreinerei,einen eigenen Comic realisiert: "Message 1 Loading". IhrSciFi-Comic-Debüt über eine Welt nach der Klimakatastrophe.Ein Weltkulturerbe wird gereinigt - das wohl bedeutendsteTafelbild der abendländischen Malerei, der von Matthias Grünewaldgeschaffene Isenheimer Altar im Museum Unterlinden in Colmar wird abjetzt vier Jahre lang restauriert.Aus der Gurlitt-Sammlung zurück an die Erben - eine weitereRückgabe von Nazi-Raubkunst an die Erben des französischen PolitikersGeorges Mandel, der 1944 ermordet wurde.Kultur-TippsFreitag, 29. März 2019 (Woche 13)/21.03.201923.30 Die Mathias Richling ShowMathias Richling parodiert in seiner Show Persönlichkeiten ausPolitik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts lädt dieerste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich ein. Sie kommennicht - also spielt Richling seine Gäste kurzerhand selbst. Heutebesucht Annegret Kramp-Karrenbauer eine der von ihr so abgelehntenToiletten für alle Geschlechter. Carmen Geiss und ihr Robert erhalteneine unerwartete Auszeichnung und EU-Gegner Boris Johnson macht sichfit für den Brexit.Sonntag, 31. März 2019 (Woche 14)/21.03.2019Tagestipp13.00 (VPS 12.59) Sport extra: DFB-Pokal der Frauen - HalbfinaleTSG 1899 Hoffenheim - SC FreiburgNordbaden versus Südbaden: Das baden-württembergischeHalbfinal-Duell der Frauen-Fußball-Bundesligisten um den Einzug insPokal-Finale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) live im SWRFernsehen, im 24/7-TV-Live Stream auf SWR.de und bei Facebook SWRSport.Sonntag, 07. April 2019 (Woche 15)/21.03.201907.00 h: Geänderten Beitrag beachten!07.00 (VPS 06.59) Menschen unter uns Die ZiegenladyErstsendung: 26.03.2017 in Das Erste02.35 h: Geändertes Erstsende-Datum beachten!02.35 Sträters MännerhaushaltErstsendung: 30.03.2019 in WDRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell