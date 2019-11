Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 3.12.2019 (KW49) bis Donnerstag, 9.1.2020 (KW2)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDienstag, 03. Dezember 2019 (Woche 49)/29.11.201920.15 MarktcheckModeration: Hendrike BrenninkmeyerEngpass bei Medikamenten - Apotheken schlagen Alarm: Patientinnen und Patientenklagen seit einiger Zeit über fehlende Arzneimittel in Apotheken. Teilweisemüssen sie auf Alternativen zurückgreifen. Das Problem verschärft sich weiter.Woher kommt der Medikamentenmangel und wie muss gegengesteuert werden?Marktcheck mischt sich ein - finanzielle Not nach falschem TÜV-Gutachten: Einneues TÜV-Gutachten ist beim Gebrauchtwagenkauf für viele ein wichtigesKriterium. Auch für eine "Marktcheck"-Zuschauerfamilie aus Singen. Doch ihrgekauftes Fahrzeug ist trotz neuer TÜV-Plakette in einem schlechten Zustand.Reporter Axel Sonneborn hilft.Weihnachtsgewürze im Test - wie gut schneidet Zimt ab? Zimt ist ein beliebtesGewürz für Weihnachtsplätzchen. Doch das Gewürz kann Schadstoffe enthalten."Marktcheck" testet verschiedene Zimtarten und prüft, ob die Inhaltsstoffe mitder Packungsangabe übereinstimmen.Leber - viele Patienten erkranken unerkannt: Ein Viertel aller Menschen leidetunter einer Fettleber. Auslöser sind zu viel Zucker, Kohlenhydrate und Alkohol.Auch schlanke Menschen können betroffen sein. "Marktcheck"-GesundheitsexperteDr. Lothar Zimmermann erklärt, wie man vorsorgen kann.Brandgefahr durch Teelichter: Teelichter sind vor allem in der Vorweihnachtszeitbeliebt. Werden zu viele Teelichter nebeneinandergestellt, entstehen hoheTemperaturen und die Brandgefahr steigt.Tipp der Woche - Fussel von Pullis entfernen: Wie lassen sich Fussel undWollmäuse von Pullovern entfernen? "Marktcheck" testet verschiedene Methoden."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert dieSendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.ARD Mediathek: Die Sendung ist nach Ausstrahlung bis 29.11.2020 verfügbar unterARDmediathek.de und unter SWR.de/marktcheck. Außerdem auf YouTube unteryoutube.com/marktcheck.Fotos bei ARD-foto.deDienstag, 03. Dezember 2019 (Woche 49)/29.11.201921.00 Vorsicht VerbrechenSicher im SüdwestenModeration Fatma Mittler-SolakSicherheitscheck Paketdienste - leichte Beute für Diebe: In derVorweihnachtszeit kommen Paketzusteller durch außergewöhnlich vieleOnlinebestellungen und private Geschenkpost bei der Zustellung an ihre Grenzen.Sind die Lieferungen unter solchen Umständen noch sicher? Show-Dieb GiovanniAlecci versucht, den Zusteller im Treppenhaus abzufangen und das Paket "fürseinen Freund" anzunehmen. Wie leicht kommt er an weitere Pakete? Ist dasZustellfahrzeug abgeschlossen, wenn der Bote seine Ware an die Haustür bringt?Werden die Päckchen nur auf der Fußmatte vor der Wohnungstür abgelegt? DerPaketdienst-Sicherheitscheck in "Vorsicht Verbrechen".Tödlicher Tierhass - was Hundevergifter antreibt und wie man sich schützen kann:Mit Nägeln, Schrauben, Glasscherben oder sogar Gift gespickte Wurststücke oderFrikadellen fliegen über den Zaun in den Garten oder liegen im Park. Es sindAnschläge auf das Leben von Hunden und auch Katzen. Dutzende Fälle wurden derPolizei im Südwesten dieses Jahr gemeldet. Fassungslose Hundehalter zum Beispielin Attenhausen im Taunus und in Albstadt im Süden Baden-Württembergs fragensich: Was sind das für Menschen, die so etwas Grausames tun? Was sind ihreMotive? "Vorsicht Verbrechen" sucht Antworten und gibt Tipps, wie man Tiere vorsolchen Anschlägen schützen kann.Wenn der Schein trügt - wie Gebrauchtwagenkäufer betrogen werden: ManipulierteTachos und verschleierte Unfälle - beim Gebrauchtwagenkauf lauern viele Fallen.Ein Experte prüft mehrere Gebrauchtwagen auf Manipulationen. Er gibt Tipps, aufwas Laien beim Kauf achten müssen und wie sie sich vor Betrug schützen können.Dreister Griff in die Schmuckvitrine - Polizei fahndet mit Überwachungsbildern:Mit 60 Jahren erfüllt sich ein Goldschmiedemeister aus Andernach den Traum vomeigenen Laden und investiert sein Vermögen in die Selbstständigkeit. Dann wirder von einem Schmuckdieb ausgetrickst und verliert viel Geld. Versichert ist ergegen den Schaden nicht. Die Polizei fahndet mit Bildern einerÜberwachungskamera nach dem Täter und hofft auf Hilfe der Zuschauerinnen undZuschauer.Alptraumhafte Vorstellung - kann man im Schlaf zum Mörder werden? Wer schläftsündigt nicht, so der Volksmund. Stimmt das? Oder kann man auch im Schlaf einVerbrechen begehen? Möglicherweise sogar einen Menschen töten? Kann eine12-jährige Schlafwandlerin ihren Vater erstochen haben, ohne es zu merken? DieseFragen haben das Schwurgericht in Baden-Baden lange beschäftigt.Per Bodycheck zum Alltagsheld - wie ein Eishockeyprofi einen Verbrecher jagt:Mit aggressiven Angreifern hat es Markus Eberhardt täglich zu tun. AlsProfi-Eishockeyspieler weiß er, wie er sich durchsetzen kann. Die Verwicklungdes 25-Jährigen in eine rasante Verfolgungsjagd durch Waiblingen macht ihn zumAlltagshelden."Vorsicht Verbrechen": Das Sicherheitsmagazin stellt das Thema Prävention in denMittelpunkt. Anschauliche Beispiele aus dem Südwesten warnen vor Diebstahl oderBetrugsmaschen und Expertinnen und Experten zeigen, wie man sich schützen kann.Außerdem unterstützt das Magazin die Polizei bei aktuellen Fahndungen und zeigt,wie Sicherheitsbehörden arbeiten.ARD Mediathek: Die Sendung ist von 3. Dezember 2019 bis 3. Dezember 2020 unterARDmediathek.de zu sehen.Fotos unter ARD-foto.deDienstag, 03. Dezember 2019 (Woche 49)/29.11.2019Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten23.00 So lacht der SüdwestenErstsendung: 27.11.2018 in SWR/SRDienstag, 03. Dezember 2019 (Woche 49)/29.11.2019Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten02.40 So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 27.11.2018 in SWR/SRDienstag, 03. Dezember 2019 (Woche 49)/29.11.2019Für BW und RP nachgeliefertes Erstsendedatum beachten04.25 BW+RP: So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 27.11.2018 in SWR/SRSonntag, 08. Dezember 2019 (Woche 50)/29.11.2019Tippfehlerkorrektur (Jean-Philippe) beachten04.40 Jean-Philippe Kindler in kabarett.com (WH von DI)Montag, 30. Dezember 2019 (Woche 1)/29.11.2019Korrigierten Untertitel für RP beachten18.15 RP: MENSCH LEUTEEmil und der Pferdeflüsterer Zwei Freunde fürs LebenMittwoch, 08. Januar 2020 (Woche 2)/29.11.2019Korrigierten Titel beachten20.15 betrifft: Alpenrausch im Klimawandel - Der Ausverkauf der BergeDonnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)/29.11.2019Korrigierten Titel beachten07.55 betrifft: Alpenrausch im Klimawandel - Der Ausverkauf der Berge (WH vonMI) Erstsendung: 08.01.2020 in SWR/SRDonnerstag, 09. Januar 2020 (Woche 2)/29.11.2019Korrigierten Titel beachten01.15 betrifft: Alpenrausch im Klimawandel - Der Ausverkauf der Berge (WH vonMI) Erstsendung: 08.01.2020 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4454209OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell