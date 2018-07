Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von 6. Juli 2018 (Woche 27) bis 8. August 2018 (Woche 32)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 06. Juli 2018 (Woche 27)/03.07.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Treue - nur fürLangweiler?Bei Fragen wie "Was ist Ihnen in einer Partnerschaft amwichtigsten?" oder "Was muss Ihr Traumpartner mitbringen?" lautetimmer wieder die Antwort: Treue. Bei der Hochzeit versprechen sichPaare nicht nur immerwährende Liebe, sondern sprechen auch einTreuegelübde. Aber auch in Beziehungen ohne Trauschein scheint Treueein in Stein gemeißeltes Gesetz zu sein, das Fundament, auf dem einefunktionierende Beziehung zu stehen hat. Treue bedeutetVerlässlichkeit, Vertrauen und Exklusivität: Ich verspreche, nur einePerson zu lieben, und habe die Gewissheit, meinen Partner nichtteilen zu müssen. Und doch wird dieses Versprechen allzu häufiggebrochen. Dabei fängt Untreue für manche erst beim Seitensprung an,während andere sich schon beim Fremdflirten betrogen fühlen. So oderso, Untreue ist der Trennungsgrund Nummer 1. Aber muss Untreuezwangsweise das Beziehungsende bedeuten? Schließlich gibt es vielePaare, die einen Seitensprung überwinden und trotzdem oder genaudeswegen weiterhin zusammen sind. Und so manche eingeschlafeneBeziehung wird durch eine solche Erfahrung sogar ganz neu belebt.Braucht es Treue also überhaupt? Ist Monogamie ein Mythos? Kritikersagen: Treue zeugt von Besitzansprüchen, ist unnötig, überholt undlangweilig. Zahlreiche Menschen unterwerfen sich dem Diktat der Treuenicht - ob offene Beziehung, mehrere Partner gleichzeitig oder liebergleich nur Affären und One-Night-Stands. Sind das alles nurAusnahmeerscheinungen oder ein zeitgemäßerer Umgang mit Liebe undPartnerschaft? Steht und fällt mit Treue oder Untreue tatsächlich derWert einer Beziehung? Wofür ist Treue gut? Und hat sie Zukunft?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Seit zwanzig Jahren ist die Schauspielerin Cheryl Shepard mitihrem Mann Nikolaus zusammen - doch das schließt für beideBeziehungen mit anderen nicht aus. Ihre offene Beziehung ist für dasPaar der beste Schutz vor Langeweile. Und Shepard sagt: "Ich haltemich für extremst treu. Aber ich kann vielleicht mehr als einem treusein."Einen anderen Mann in ihrem Leben kann sich Ines Hofbauer nichtvorstellen. Und das, obwohl ihre große Liebe Harsha fast 6.500Kilometer entfernt in Indien lebt. Seit sieben Jahren führt das Paardiese extreme Fernbeziehung und ist sich trotz der großen Distanztreu: "Wenn man sich sieht, dann ist es besonders intensiv undschön.""Das Wort Treue wird in Beziehungen völlig falsch definiert", sagthingegen Michel Birbæk. Denn für ihn hat Treue weder etwas mitMonogamie zu tun, noch könne man die Qualität einer Beziehung anderen Länge bemessen. Viel wichtiger sei die Intensität dieserBegegnungen, nicht das romantische Ideal einer ewigen Liebe. Zumalder Autor sicher ist: "Kein Mann ist monogam."Für Klaus Guth und seine Frau Anella wurde aus der Liebe auf denersten Blick eine fünf Jahrzehnte lange Liebe, die auch die Höhen undTiefen des Alltags unbeschadet überstand. "Es ist eine Basis da, fürdie es sich lohnt, täglich zu kämpfen", so der Schauspieler. Und sokonnten die beiden vor kurzem glücklich ihre Goldene Hochzeit feiern.Das Thema Treue hat Christiane Schleicher zu ihrem Geschäftgemacht. Als Treuetesterin überprüft sie im Auftrag zweifelnderFrauen, wie ernst es ihre Männer mit der Treue meinen. "Es gibtkeinen Mann, der mich abgewimmelt hat", sagt die 29-Jährige. Dochtrotzdem, so ihre Erfahrungen, trennen sich danach die wenigsten.Untreue zerstörte die Ehe von Monica Masi, denn auf eineTraumhochzeit folgte das böse Erwachen im Alltag. Sie betrog ihrenMann - und auch er ging fremd. "Wir heirateten mit der Absicht, unstreu zu sein, aber wir haben ziemlich schnell versagt." Doch einSchicksalsschlag ließ sie zum Glauben finden und sich auf diegemeinsamen Werte besinnen. So kam es zur zweiten Chance für ihreLiebe.Der Psychologe und Paartherapeut Prof. Dr. Dirk Revenstorf weißaus jahrzehntelanger Praxis und Forschung, wie wichtig Treue für dieMenschen ist und zu welchen Beziehungskrisen die Untreue einesPartners führen kann. Aber er weiß auch: Die Versuchung der Untreuekennen die meisten Menschen - "die Frage ist, inwieweit man dasauslebt."Freitag, 20. Juli 2018 (Woche 29)/03.07.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Organspende -von Zweifeln und HoffnungNach dem eigenen Tod noch ein Leben retten? Es klingt so einfachund so positiv, doch die Zahl der Organspender sinkt in Deutschlandseit Jahren. Das Thema ist mit vielen Fragen, Zweifeln und Ängstenverbunden. Aktuell benötigen hierzulande mehr als 10.000 Menschen einSpenderorgan. Für sie ist ein Spenderherz, eine Lunge oder eine Niereüberlebenswichtig, die letzte Chance. Nicht selten vergehen Jahre desbangen Wartens und Hoffens für diese Patienten, ein grausamerWettlauf gegen die Zeit. Mit einer Transplantation bekommen sie einneues Leben geschenkt. Doch warum ist die Bereitschaft in derBevölkerung zur Organspende so niedrig? Neben Schlagzeilen überOrganspendeskandale und Wartelistenbetrug schockieren auch Fälle vonAngehörigen, die von ganz persönlichen Negativerfahrungen mitOrganspende berichten. Sind die Ängste vieler, unfreiwillig zu einerArt menschlichem Ersatzteillager zu werden, nicht auch ernst zunehmen? Viele ethische Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:Was ist die Definition von Hirntod? Wann hört ein Mensch auf zuleben? In jedem Fall ist es eine Entscheidung über Leben und Tod, mitder sich viele Menschen nicht gerne auseinandersetzen. Dabei istAufklärung notwendig, um die richtige Entscheidung treffen zu können.Nur 40 Prozent der Deutschen haben einen Organspender-Ausweis. Nunversucht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mehr Menschen dazu zubewegen, schon zu Lebzeiten die Entscheidung zu treffen, ob manSpender sein möchte oder nicht, so wie es in anderen Ländern bereitsgeregelt ist. Was gilt es bei Organspenden zu beachten? Wieberechtigt sind die Ängste? Und wo liegen Chancen?Mittwoch, 08. August 2018 (Woche 32)/03.07.20180.20 h: Geänderten Beitrag beachten!00.20 (VPS 00.19) Heiter bis tödlich - Hauptstadtrevier Betrugmacht Klug Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 20.11.2012in Das ErsteRollen und Darsteller:Julia Klug____Friederike Kempter Johannes Sonntag____MatthiasKlimsa Marianne Klug____Kirsten Block und andere Folge 1/16Julia Klug kehrt zurück nach Berlin. Gezwungenermaßen. Hochverschuldet, weil einem Betrüger auf den Leim gegangen, muss sie mitBaby Ellie wieder bei ihren nichtsahnenden Eltern unterschlüpfen,zurück nach Hause, von wo sie vor 13 Jahren regelrecht geflohen war.Es kommt für Julia noch schlimmer: Die SEK-erfahreneElitepolizistin muss ab jetzt ausgerechnet im Betrugsdezernat derPolizeidirektion 7 arbeiten. Ein Schreibtischjob. Johannes Sonntag,ihr neuer Vorgesetzter, macht keinen Hehl daraus, dass er sich seineneue Mitarbeiterin gern selber ausgesucht hätte. Aktenversessen undpenibel beabsichtigt er nicht, sich auf neue Ermittlungsmethodeneinzulassen. Der Aktenlurch und die, im wörtlichen Sinne,schlagfertige Elitepolizistin - eine explosive Mischung, wie sichschon bei der ersten Ermittlung zeigt.Johannes Sonntag überträgt Julia Klug nichts Geringeres als seinenschwierigsten Fall: die Akte Hornberg. Bauunternehmer Hornberg ziehtquer durch die Republik Gewerbeobjekte hoch und kassiert jede MengeGeld. Geht es jedoch ans Zahlen, meldet er regelmäßig Insolvenz anund treibt so Baufirmen und kleine Handwerker in den Ruin. Das Geldaus den Betrügereien versickert in dunkeln Kanälen. Die Akte Hornbergist dick. Zu dick für die ungeduldige Julia. Statt wie von Sonntaggefordert, die Akte gründlich zu studieren, stattet Julia demwindigen Geschäftsmann Hornberg einen unangemeldeten Besuch ab undverschafft sich mittels einer ungewöhnlichen Charmeoffensive mit BabyElli Zutritt zur Villa des Betrügers. Und sie wird fündig: ImKinderzimmer liegt ein Smartphone, auf dem die IP-Adresse einesLiechtensteiner Bankberaters gespeichert ist. Möglicherweise eineSpur zu dem versteckten Geld? Julia ist mit dem Ergebnis ihrer etwasanderen Ermittlung zufrieden. Doch Johannes Sonntag würde seine neueMitarbeiterin am liebsten feuern. Denn zum einen sind illegalverschaffte Beweise vor Gericht nichts wert. Und zum anderen hatJulia den ehrgeizigen Dezernatsleiter Johannes gleich mit ihrerersten Aktion sogar vor dessen Chefin, der Direktionsleiterin MareiSchiller blamiert. Johannes Sonntag ist ein zu guter Polizist, um denvon Julia Klug beschafften Indizien nicht doch nachzuspüren. Und derFall Hornberg kommt plötzlich in Bewegung.Julias zweites Problemfeld: Im Dienst ist sie ab sofort die Chefinihrer Eltern: Marianne und Jürgen und Julias Bruder Patrick arbeitenals Schutzpolizisten und im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Türvom Betrugsdezernat entfernt. Zu Hause aber ist Julia wieder Tochter.Eine Situation, in der Spannungen nicht ausbleiben. Dazu kommt derDauerstress mit Johannes Sonntag, der vor allen Dingen eines will:keinen Stress mit seiner ehrgeizigen Chefin Marei Schiller, die nureines im Sinn hat, ihre Karriere. Kraft tankt Julia bei ihrer bestenFreundin, dem Transvestiten Karla, der Besitzerin einesGourmetimbisses. Und natürlich bei Baby Ellie.01.00 h: Geänderte Sendezeit beachten!01.10 (VPS 01.05) Fortitude Autopsie Krimiserie Großbritannien2015 Erstsendung: 05.05.2015 in Sky Autor: Simon Donald / S. Brady/ T. Butterworth / C. HurfordRollen und Darsteller:Dan Anderssen____Richard Dormer Hildur Odegard____Sofie GråbølDCI Eugene Morton____Stanley Tucci____ Prof. CharlieStoddart____Christopher Eccleston Henry Tyson____Michael GambonVincent Rattrey____Luke Treadaway Jules Sutter____Jessica Raine____Frank Sutter____Nicholas Pinnock Elena Ledesma____Verónica EcheguiNatalie Yelburton____Sienna Guillory Markus Huseklepp____Darren BoydRonnie Morgan ____Johnny Harris Liam Sutter ____Darwin Brokenbrou.a. Folge 10/1204.40 h: BW+RP geänderten Beitrag beachten!04.40 (VPS 04.39) BW+RP: Heiter bis tödlich - Hauptstadtrevier(WH) Betrug macht Klug Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung:20.11.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller:Julia Klug____Friederike Kempter Johannes Sonntag____MatthiasKlimsa Marianne Klug____Kirsten Block und andere Folge 1/1604.40 h + 05.10 h: Für SR zusätzliche Beiträge beachten (SRgetrennt von BW+RP)04.40 (VPS 04.39) SR: Traumziel Alaska Highway (WH von SA)Pionierroute in die Wildnis05.10 SR: SR Memories - France GallErstsendung: 03.05.2018 in SR05.30 h: BW+RP Beitrag 5 Minuten später, der "Reisetipp Südwest"entfällt!05.30 (VPS 05.25) BW+RP: Köberle kommt (WH) Genauso - bloßandersrum Fernsehserie Deutschland 1984 Erstsendung: 09.04.1984 inDas Erste Autor: Hans Ludwig Enderle und Felix HubyRollen und Darsteller:Eugen Köberle____Walter Schultheiss Annegret Herbig____Witta PohlGertrud Köberle____Trudel Wulle und andere Kamera: Gernot Kohler,Klaus Bartels Schnitt: Lici Lainer, Frieda Lorenz Szenenbild: RolfEngler Musik: Stefan Melbinger Folge 10/12