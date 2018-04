Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen von 1.5.2018 (Woche 18) bis 1.6.2018 (Woche 22)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 01. Mai 2018 (Woche 18)/24.04.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDas große Stechen - Knochenjob Spargelernte Erstsendung:21.04.2018 in SWR RPDienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/24.04.201820.15 MarktcheckNotfallrettung - wenn sich das Krankenhaus abmeldetRohrreinigung - wenn die Hilfe ziemlich teuer wirdTelefonanschluss - wenn der Kunde hingehalten wirdFrischhaltefolie - welche funktioniert am besten?Pedelec - wenn die Unsicherheit mitfährtKritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet das SWRVerbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" im SWR Fernsehen.Informationen zur Sendung unter SWR.de/marktcheck.Freitag, 11. Mai 2018 (Woche 19)/24.04.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Starke Mütter -verehrt und verteufeltIn den frühesten Jahren des menschlichen Lebens wird derGrundstein für die weitere Entwicklung gelegt. Die erste Bezugspersondabei ist die Mutter. Das Mutter-Kind-Verhältnis kann sich im Laufeder Jahre stark verändern, sich durch Abgrenzung oder Annäherungdefinieren. Manche haben das Glück, ein Leben lang eine liebevolleund innige Beziehung zwischen Mutter und Kind zu erfahren. Für vieleist sogar im Erwachsenenalter noch immer die Mutter beste Freundin,klügster Berater und Helfer in der Not. Doch zahlreiche Menschenerleben keine behütete Kindheit, sondern das tragische Gegenteil. Dieböse Mutter ist noch immer ein Tabu in der Gesellschaft. Viele Kinderwerden vernachlässigt, manche wachsen mit einer drogen- oderalkoholabhängigen Mutter auf. Andere werden sogar von ihrer eigenenMutter misshandelt. Auch diese Erfahrungen prägen das weitere Leben.Für einige bietet sich im höheren Alter die Chance, nach einerzeitlebens problematischen Beziehung zur Mutter doch noch einmaleinen Neuanfang mit ihr zu wagen. Manchmal entsteht eine respektvolleBeziehung auf Augenhöhe. Anderen gelingt es vielleicht nach langerZeit des Haderns mit der fehlenden Mutterliebe, irgendwannabzuschließen und sich freizumachen. Wie verändert sich dieMutter-Kind-Beziehung im Lauf des Lebens? Und wie prägend ist dasVerhältnis zur Mutter für die Entwicklung der Persönlichkeit?"Starke Mütter - verehrt und verteufelt", das ist das Thema am 11.Mai 2018, kurz vor dem Muttertag, bei Michael Steinbrecher im"Nachtcafé".Mittwoch, 23. Mai 2018 (Woche 21)/24.04.2018Thema beachten!22.00 "mal ehrlich ... pflegende Angehörige am Limit?" Der SWRBürgertalk mit Florian WeberSamstag, 26. Mai 2018 (Woche 22)/24.04.2018Geänderten Beitrag für BW beachten!18.15 BW: Landesschau MobilEdingen-Neckarhausen Erstsendung: 13.05.2017 in SWR BWDonnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/24.04.201822.40 Echt witzig - Entertainer und ihre IdoleIronisch berichtet Maren Kroymann über das Sexleben der Macrons.Heinrich del Core trifft das Zwerchfell mit den Wechseljahren seinerFrau. Guido Cantz erzählt, wie er vom Witzeerzähler zum Showmasterwurde. Acht Entertainer melden sich in der neuen Ausgabe der Sendung" Echt witzig!" zu Wort. Mit dabei sind außerdem: Florian Schröderals Jogi Löw, Peter Beck alias De Begge Peder, der den fröhlichenBogen spannt von der WM zu seinem Kick in der Kreisklasse. Pierre M.Krause wird bei "Verstehen Sie Spaß" von Popstar Anastaciareingelegt. Gerd Dudenhöffer erzählt von den Ähnlichkeiten seinerFigur Heinz Becker mit der Figur Adolf Tegtmeier. Das ErfolgsduettHannes und der Bürgermeister löst das Stuttgarter Feinstaubproblemmit einem ganz besonderen Staubsauger. Albin Braig und KarlheinzHartmann erinnern an ihr komödiantisches Idol Otto Braig. In dieserSendung erzählen die Entertainer von ihren Idolen und legendärenSzenen mit Dieter Hildebrandt, Georg Schramm, Harald Schmidt undJürgen von der Lippe.Freitag, 01. Juni 2018 (Woche 22)/24.04.201823.30 Stuttgarter Kabarettfestival 2018Goldener und Silberner Besen Lennart Schilgen und Herr SchröderModeration: Florian SchroederLachen mit den Stars von morgen - acht Künstler aus Comedy undKabarett kämpfen jedes Jahr um die Trophäen des renommiertenWettbewerbs um den "Stuttgarter Besen". Der Goldene Besen 2018 gingan den Musik-Kabarettisten Lennart Schilgen, der mit Charme undFingerspitzengefühl begeisterte. Den silbernen Besen nahm derVollblutpädagoge Herr Schröder mit ins heimische Klassenzimmer. Diebeiden Kabarettisten mussten sich einer fachkundigen Jury um dieStar-Kabarettistin Sissi Perlinger stellen und das Publikum von sichüberzeugen.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell