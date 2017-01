Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 6.1. - 7.2.2017

Baden-Baden (ots) - Freitag, 06. Januar 2017 (Woche 1)/03.01.2017Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt19.00 BW: Winter auf dem LandErstsendung: 30.12.2014 in SWR BWSamstag, 07. Januar 2017 (Woche 2)/03.01.2017Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt und ist WH von Freitag11.45 Winter auf dem Land (WH von FR) Erstsendung: 30.12.2014 inSWR BWMontag, 16. Januar 2017 (Woche 3)/03.01.2017Korrigiertes Erstsendedatum beachten10.50 ARD-BuffetLeben & genießen Erstsendung: 13.01.2017 in Das ErsteFreitag, 27. Januar 2017 (Woche 4)/03.01.201720.15 (VPS 20.14) Expedition in die Heimat Winterwelt der wildenTiereWie erleben Tiere unserer Heimat den Winter? Anna Lena Dörrerfährt das bei dieser Expedition in die Winter-Welt der Tierehautnah. Sie begleitet einen Wanderschäfer mit seinen 400wintertauglichen "Outdoor-Profis" durchs Land. Klar, Schafe habendickes Fell, aber was ist mit den Tieren im winterlichen Garten? Sietragen halt Daunenjacken mit Warmluftpolstern oder verschlafen denWinter ganz einfach: Gartenschläfer in Nistkästen, Haselmäuse inBaumhöhlen. Und Frösche? Die schlafen tief unten im Teich und atmenenergiesparend über die Haut. Andere Wintertiere sparen Energie,indem sie sich in Massenquartieren den ganzen Winter lang einfachhängen lassen - kopfüber.Die Expeditions-Moderatorin durchstreift Schutzgebiete und erkenntin ihnen wahre Paradiese: Winterorte für genügsame tierischeLandschaftspfleger oder zauberhafte Ruheorte, sogenannte Stepstonesfür durchreisende Vögel. Anna Lena Dörr findet heraus, welches Tierim Zoo gerne warmen Tee trinkt und welches den Winter am besten imKühlschrank verbringt. Sie erlebt, wie Rennhunde nach getaner Arbeittrotz Minusgraden Abkühlung im kalten Wasser suchen - und sieverliebt sich in ein Lämmchen. Eine spannende Expedition in diewinterliche Heimat unserer tierischen Freunde.Dienstag, 07. Februar 2017 (Woche 6)/03.01.2017Längerer + geänderten Beitrag beachten04.30 SR: Tückische GigantenEisbergforschung in Kanada Erstsendung: 12.10.2008 in Das ErsteAb 05:55 Füllung auf Präsentationsebene05.25 (VPS 05.30) BW+RP: Johannes Kirchberg in kabarett.com/ (WH)Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell