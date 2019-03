Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 25.4. - 26.4.2019

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 25. April 2019 (Woche17)/25.03.201913.30 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand PrixFür den 42. Porsche Grand Prix in Stuttgart haben alle aktuellenGrand-Slam-Siegerinnen zugesagt, allen voran die neueWeltranglistenerste und zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka(US-Open 18 und Australian Open 19). Ebenfalls dabei sind SimonaHalep (French Open 18) und Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber(Wimbledon 18) sowie FedCup-Spielerin Julia Görges, die 2011 dasTurnier gewann. Außerdem treten Laura Siegemund (Siegerin 2017) undAndrea Petkovic an.Das SWR Fernsehen überträgt das traditionsreicheDamen-Tennis-Turnier ab Mittwoch live. Außerdem sind die Spiele alsLivestream online sowie über Facebook zu sehen. Dort werden sie auchfortgesetzt, falls die TV-Sendezeit überschritten wird. Auch in derSWR Mediathek können die Spiele bis zum Schluss verfolgt undanschließend als Video on demand sieben Tage lang abgerufen werden.Der Porsche Tennis Grand Prix, der alljährlich stattfindet, istdas bestbesetzte Damen-Tennis-Turnier in Deutschland. Seit mehr als40 Jahren weist dieses Turnier stets eine erstklassige Besetzung mitGrand-Slam-Niveau auf. Es kommentiert Andreas Köstler, MichaelAntwerpes ist der Moderator.Freitag, 26. April 2019 (Woche 17)/25.03.201913.30 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand Prix - ViertelfinalesPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell