Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 13.9. - 23.10.2018

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 13. September 2018 (Woche37)/12.09.201820.15 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Send - und nachgeliefertenUntertitel beachten20.15 SR: SAAR3 extraMit dem Landrat unterwegs - Entdeckungen in saarländischenKreisen Folge 1/222.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderEnthusiasmus, Liebe und Hingabe - Teodor Currentzis, der ersteChefdirigent des SWR Symphonieorchesters.Die neue "Kunscht!"-Moderatorin Ariane Binder im Gespräch mitStardirigent Teodor Currentzis."The Inhabitants" - eine Deutschlandpremiere. Die HeidelbergerTanz-Kompanie "Dance Theatre Heidelberg" unter dem neuenkünstlerischen Direktor Iván Pérez.Nackte Künstler erobern die Stadt - Justyna Koeke will mit ihrenPerformances die Gesellschaft verändern.Die Schau "Virtual Insanity" - real und virtuell - in derKunsthalle Mainz: Was passiert, wenn Menschen in fremdecomputergenerierte Welten eintauchen und nicht mehr aus ihnen rauskönnen?Kultur-Tipps04.40 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Mit dem Landrat unterwegs -Entdeckungen in saarländischen Kreisen Folge 1/2Freitag, 14. September 2018 (Woche 37)/12.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 14.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 12.09.2018in Das ErsteGeänderten Programmablauf beachten!04.30 SR: Northumbria - Küste der Pilger und Piraten Erstsendung:21.08.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller berichtGeänderten Programmablauf beachten05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestTettnang - Edelhopfen vom BodenseeSamstag, 15. September 2018 (Woche 38)/12.09.201818.05h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportagePopcornduft und Diesel Das Traktor-Kino von DudeldorfMontag, 17. September 2018 (Woche 38)/12.09.201818.15 Uhr Für RP geänderten Beitrag beachten18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Ansgars Entscheidung Einjunger Bauer sucht seinen Weg Erstsendung: 02.05.2016 in SWR RP22.45 Uhr Beitrag ist neuer TagestippTagestipp22.45 Die Montagsmaler (WH von SO) Starke Stimmen - WasserrattenErstsendung: 13.09.2018 in SWR/SRModeration: Guido CantzFolge 4Schwimmerinnen und Schwimmer vom Verein SFC Nahetal ausRheinland-Pfalz können als Team "Wasserratten" zeigen, ob sie bessermalen und raten als ihre prominenten Herausforderer vom Team "StarkeStimmen". Moderator Guido Cantz begrüßt dazu die Sänger undModeratoren Stefan Mross, Anna-Carina Woitschak, Giovanni Zarrellaund Isabell Varell. In fünf spannenden und temporeichen Runden wirdnicht nur viel gelacht, die Kandidatinnen und Kandidaten können auchGeld gewinnen. Die Nahetaler unterstützen damit ihren Schwimmverein,die prominenten Gäste spielen für den Deutschen KinderschutzbundTrier e. V.Publikumsliebling Guido Cantz präsentiert nach 22 Jahren dieNeuauflage der SWR Unterhaltungsshow "Die Montagsmaler". Wieder drehtsich alles um die Frage: Wer malt und rät am besten? Vier Prominentetreten gegen acht Kandidatinnen und Kandidaten an, jeweils vierKinder und vier Erwachsene, die ein gemeinsames Hobby oder eineMitgliedschaft in einem Verein verbindet. In jeder Sendung trittdabei ein neues Promiteam gegen einen Verein aus dem Südwesten an.Die Teams versuchen, so viele gezeichnete Begriffe oder Redewendungenwie möglich zu erraten. In der Finalrunde, in der die Prominentengegen ein gemischtes Team aus Kindern und Erwachsenen antreten,werden die zuvor erworbenen Punkte in Geld für den Verein oder füreinen guten Zweck umgewandelt.Korrigiertes Erstsendedatum beachten!03.25 Dings vom DachDie Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung:16.09.2018 in HRModeration: Sven LorigRateteam: Lutz van der Horst, Sonya Kraus, Katie Freudenschuss,Bernd Stelter Folge 393Donnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/12.09.201820.15 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten20.15 SR: SAARTHEMAAlte Reben, neue Ideen Jungwinzer an Saar und Obermosel04.40 Uhr Für SR Ergänzung "extra" im Sende- und nachgeliefertenUntertitel beachten04.40 SR: SAARTHEMAAlte Reben, neue Ideen (WH) Jungwinzer an Saar und ObermoselFreitag, 21. September 2018 (Woche 38)/12.09.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wohnungverzweifelt gesuchtWer soll das noch bezahlen? Der Wohnungsmarkt ist völlig aus denFugen geraten. Wer derzeit eine Wohnung sucht, ist nicht zu beneiden.Vor allem in den Großstädten etwas zu finden, ist fast ein Ding derUnmöglichkeit, egal ob zur Miete oder zum Kauf. Höhere Nachfrage -höhere Preise. Und so wohnen sich Arm und Reich immer weiterauseinander. Alleinerziehende leben mit ihren Kindern wie in einerSchuhschachtel, hingegen ältere alleinstehende Menschen oft in vielzu großen Wohnungen, auf die Familien so dringend warten. Wer dasGlück hat, einen Vermieter zu haben, der nur selten die Miete erhöht,der bleibt in seiner Wohnung. Zwar boomt der Wohnungsbau, doch reichtdas längst nicht. Neben dem Drang vor allem jüngerer Leute in dieBallungszentren haben auch Zuwanderung und eine wachsende Bevölkerungzu einem höheren Bedarf geführt. Seit 1990 ist der Bestand anSozialwohnungen um 60 Prozent gesunken, insgesamt werden pro Jahr70.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Dafür steigen die Baukostenaufgrund staatlicher Auflagen. Besonders die Bauvorschriften für einebessere Energieeffizienz schlagen enorm zu Buche. Spekulanten treibenImmobilienpreise und Mieten ins Unermessliche, langjährige Mietersind mit den Nerven am Ende, weil sie nach einer Komplettsanierungihre Wohnung nicht mehr bezahlen können - doch wo sollen sie hin? DasProblem ist längst bekannt, verbessert hat sich jedoch bislang nurwenig. Wohnen wird immer mehr zur neuen sozialen und existenziellenFrage.Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 21.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 19.09.2018in Das Erste04.30 SR: Yorkshire - Land der Geister und Legenden Erstsendung:28.08.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Reisetipp SüdwestUnterwegs im Kinzigtal Erstsendung: 17.05.2018 in SWRSamstag, 22. September 2018 (Woche 39)/12.09.201818.05h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageLottis großer Augenblick Kampf gegen den grünen Star20.15 Eisenbahn-RomantikGlacierexpress - Von St. Moritz zum Matterhorn Erstsendung:21.05.2018 in SWR/SRDie Fahrt mit dem Glacierexpress ist eine der berühmtestenEisenbahnreisen der Welt. In acht Stunden erfahren wir zwischen St.Moritz und Zermatt knapp 300 Kilometer Schweizer Alpenlandschaft inihrer schönsten Form. Seit 88 Jahren gehört die Reise mit dem"langsamsten Schnellzug der Welt" zu einer der aufregendsten undbequemsten Möglichkeiten, die Alpen zu entdecken.Unsere Reise beginnt im mondänen St. Moritz, dem Geburtsort deralpinen Winterferien, natürlich im Winter. Hier bläst Hans PeterDanuser ins Alphorn. Der ehem. Kurdirektor von St. Moritz hat schonin den 1980er Jahren in New York mit dem Alphorn für denGlacierexpress geworben. Schon bald hinter St. Moritz fährt der Zugdurch den Albulatunnel. Auf der anderen Seite geht es bis Thusisbergab auf einem Unesco-Weltkulturerbe, der Albulalinie. Die Streckeist harmonisch in die Landschaft eingebettete und gilt alsParadestück der Bahnpionierzeit. Den großen Höhenunterschied von1.000 Metern überwindet der Zug mittels mehrerer Kreiskehrtunnel. BisBergün ist uns der Schwindel ganz nah. Wir steigen aus und besuchenden "schönsten Flecken der Schweiz", den Bergsee "Lai de Palpuogna".Über die berühmteste Eisenbahnbrücke der Schweiz, demLandwasserviadukt, fährt der Glacierexpress langsam Chur entgegen. Inder Brunnenstadt lassen wir uns über die Bedeutung des Wortes"Waschweib" aufklären.Nun überquert der Glacierexpress in Reichenau genau die Stelle, wosich Vorder- und Hinterrhein zum Rhein vereinigen. Es folgt die Fahrtdurch die Ruinaulta, wie die Rheinschlucht zwischen Reichenau undIlanz auf Rätoromanisch heißt. Weiße Felsen und bizarreGesteinsformationen haben diesen Abschnitt berühmt gemacht. Vom"Grand Canyon der Schweiz" ist es nicht mehr weit bis Disentis, wodas Streckennetz der Rhätischen Bahn endet. Wir besuchen das KlosterDisentis. Darin befindet sich ein berühmtes Gymnasium, die ältesteSchule des Kantons Graubünden. Hier wird noch Rätoromanisch gelehrt.Eine neue Zahnradlok ist angehängt, nun geht es steil bergauf zumhöchsten Punkt der Reise im Glacierexpress auf den 2.033 Meter hohenOberalppass. Im Winter ist die Passstraße gesperrt und der rote Zugschlängelt sich durch eine einzigartige Gebirgslandschaft. WegenLawinengefahr ist ist die Strecke über den Oberalppass ab und zu auchfür den Zug gesperrt. Dann beginnt morgens um fünf Uhr für dasSchleuderteam der Arbeitstag und die Schneeräumung beginnt. Oben amPass wartet bereits ein Hubschrauber der Lawinenwacht. Vom Helikopteraus werden Gefahrenstellen ausgemacht und sodann gesprengt. AmVormittag kann der Oberalppass wieder frei gegeben werden und unsbringt der Zug nach Andermatt im Kanton Uri. Andermatt ist einkleines Städtchen am Fuße des Gotthardmassivs und war einst einewichtige Garnison in der Schweiz.In Realp verschwindet der Glacierexpress im 1982 erbautenFurka-Basistunnel. In den ersten fünf Jahrzehnten fuhr der Zug überdie Furka-Bergstrecke, von wo aus man den namensgebendenRhonegletscher, den Glacier, sehen konnte. Mit dem neuen Tunnel wurdedie Bergstrecke gesperrt. Eisenbahnfreunde haben sich daraufhin darangemacht, die Strecke zu erhalten und zu betreiben. Wir beobachten denAufbau der Steffenbachbrücke, eine Klappbrücke, die jedes Jahr auf-und abgebaut wird, um im Winter einer Lawine Platz zu lassen.Heute fahren im Sommer die Dampffreunde Furka-Bergstrecke mitDampfzügen über den Berg. Den Rhonegletscher kann man allerdings auchbei diesen Fahrten nicht mehr sehen. Er hast sich stark zurückgezogenund allein im letzten Sommer acht Meter Dicke verloren.In Oberwald steigen wir wieder um in den Glacierexpress undpassieren die Grenze zum Kanton Wallis. Gemächlich geht es nun bergabdie letzten Kilometer bis nach Brig im Rhonetal. Das Städtchen warschon immer ein wichtiger Transitort. Reger Handel brachte der StadtWohlstand, davon legt noch heute der Stockalper-Palast, einbedeutender barocker Palastbau in der Schweiz, Zeugnis ab. AmNachmittag verlässt der Glacierexpress das Rhonestädtchen. DasWallis, die Sonnenstube der Schweiz, zeigt sich hier von seinerschönsten Seite. Vor Stalden beginnt die steilste Strecke desGlacierexpress mit 125 Promille. Etwas weniger Promille wird hier inschrägen Gläsern im Zug dargereicht - Heidawein. Die Weingläser sindschräg, damit sie bei steiler Bergfahrt auf dem Tisch gerade stehen.Der Wein übrigens stammt aus der Gegend. Oberhalb der Strecke, beiVisperterminen, befindet sich der höchstgelegene Weinberg nördlichdes Alpenhauptkammes auf einer Höhe von 1.150 Meter.Auf den letzten Kilometern vor der Endstation Zermatt bestaunenwir noch die zirkusreife Akrobatik der Kellnerin imGrappaeinschenken. Wahrlich im "hohen Bogen" gießt sie aus ca. einemMeter Entfernung Grappa ins Schnapsglas. Ins autofreie Zermatt darfman nur mit einem Pendelzug oder eben mit dem Glacierexpress fahren.Was ab Mitte des 19. Jahrhunderts für die englische High Society St.Moritz für Skifahrer war, ist Zermatt für Bergsteiger gewesen. Rundum Zermatt thronen 30 Viertausender - darunter auch "GottesPyramide", das Matterhorn. Krönender Abschluss einer Fahrt mit demGlacierexpress ist daher für viele die Fahrt mit der Gornergratbahn.Vom mehr als 3.000 Meter hohen Gornergrat bietet sich vor allem amSpätnachmittag ein unvergleichlicher Blick auf denmeistfotografierten Berg der Welt, das Matterhorn.Freitag, 28. September 2018 (Woche 39)/12.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 (VPS 02.59)Kölner TreffErstsendung: 28.09.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 26.09.2018in Das Erste04.30 SR: Von Dichtern und Druiden - Englands NordwestenErstsendung: 04.09.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Der SchwarzwaldDie Touristen Erstsendung: 23.10.2013 in SWR/SRFreitag, 05. Oktober 2018 (Woche 40)/12.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 Kölner TreffErstsendung: 05.10.2018 in WDR04.30 Elstner-ClassicsMode spezial Erstsendung: 21.06.2014 in SWR/SR Folge 10005.00 BW+RP: Elstner-ClassicsAbenteuer Wetter Erstsendung: 26.07.2014 in SWR/SR Folge 10705.00 SR: HongkongGötter, Glitter, Geldpaläste Erstsendung: 17.02.2008 in DasErste05.20 SR: aktueller bericht05.30 BW+RP: Nachtcafé Classics (WH) Tragödie FamilieErstsendung: 28.07.2017 in SWR/SRFreitag, 12. Oktober 2018 (Woche 41)/12.09.2018Geänderten Programmablauf beachten03.00 Kölner TreffErstsendung: 12.10.2018 in WDR04.30 (VPS 03.00) BW+RP: Maischberger Erstsendung: 10.10.2018in Das Erste04.30 SR: Manchester und Leeds - Englands gut betuchte StädteErstsendung: 11.09.2008 in 3sat04.45 SR: das saarlandwetter (WH)04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)05.20 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Der SchwarzwaldDie Uhrmacher Erstsendung: 23.10.2013 in SWR/SRSonntag, 14. Oktober 2018 (Woche 42)/12.09.201822.30h: Nachgelieferten Untertitel beachten!22.30 Binger Comedy NightsBegge Peder auf KreuzfahrtDienstag, 23. Oktober 2018 (Woche 43)/12.09.2018Tagestipp21.00 Der mit dem Wald spricht - Unterwegs mit Peter WohllebenMit Sarah Wiener und Guildo Horn durch die EifelDer Wald - Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner sogut wie er: Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben versteht underklärt den Wald wie kein Zweiter. Sein Buch "Das geheime Leben derBäume" ist ein internationaler Bestseller, der sich millionenfachverkauft hat. In der neuen SWR Sendung "Der mit dem Wald spricht"nimmt Peter Wohlleben in jeder Folge zwei Prominente mit auf einefaszinierende Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des Waldes.In jeder Folge wird ein anderes Waldgebiet im Südwesten erkundet,von der Eifel über den Pfälzer Wald und Schwarzwald bis zurSchwäbischen Alb, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel - undmit vielen faszinierenden Infos rund um die Themen Wald und Natur.Ganz nebenbei lernt der Zuschauer so auch die Promis von einer ganzneuen Seite kennen. Auf dem Plan steht neben der Wanderung durchsUnterholz auch das Bauen eines Nachtlagers und Feuermachen. Mit dabeisind: Sven Plöger und Barbara Wussow, Sarah Wiener und Guildo Horn,Hannes Jaenicke und Pierre M. Krause, Denis Scheck und AdeleNeuhauser, Cordula Stratmann und Micky Beisenherz sowie Jana Pallaskeund Marc Marshall. Eine zweitägige Abenteuerreise zu den Geheimnissendes Waldes - mit Peter Wohlleben als sympathischem Experten undReiseleiter.In der ersten Folge ist Peter Wohlleben mit der Köchin SarahWiener und dem Musiker und Entertainer Guildo Horn in der Eifelunterwegs. Die drei wandern zwei Tage lang durch den Wald von PeterWohlleben: Hier kennt sich der Förster aus wie in seinerWestentasche, es geht durch alten Buchenbestand, durch einenFriedwald, wo man seine letzte Ruhestätte unter Bäumen finden kann,bis zu einem für Peter Wohlleben geradezu mystischen Ort... Währendihrer Wanderung erfahren die beiden prominenten Mitwanderer allerhandfaszinierende Fakten über den Wald, der eine ganz neue Perspektiveauf dessen komplexes Ökosystem öffnet. 