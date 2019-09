Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen vom 10.9.2019 (KW 37) cis 24.9.2019 (KW 39)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 10. September 2019 (Woche37)/10.09.201920.15 MarktcheckModeration Hendrike BrenninkmeyerFehlende Sorgfalt bei Behandlung? Nach einem Sturz wird ein"Marktcheck"-Zuschauer aus Kaub ins Krankenhaus eingeliefert. Als derPatient wenige Tage später entlassen wird, klagt er noch immer übergroße Schmerzen. Später muss er erneut in die Notaufnahme. Eineandere Klinik stellt weitere schwerwiegende Verletzungen fest,mittlerweile sitzt der Patient im Rollstuhl. Wer hätte andersreagieren müssen? Liegt ein Behandlungsfehler vor? Die Klinik istsich keiner Schuld bewusst, ein Patientenanwalt sieht das anders.Handwerkersuche - wenn die Notlage ausgenutzt wird: Für einenSicherungsaustausch schickt ein Notfalldienst eine deutlich höhereRechnung als erwartet. Das ist kein Einzelfall. Häufig werden solcheHandwerker über eine Firma im östlichen Bayern vermittelt. Wer stecktdahinter? Warum kann dieses Unternehmen so lange aktiv sein?Kaffeemaschinen - welche brüht am besten? "Marktcheck" testet fünfFilterkaffeemaschinen von Markenherstellern. Das Labor vergleicht dieDauer der Brühzeit, die Temperatur des frischen Kaffees und dieVerarbeitung der Geräte. Kaffeekenner einer Stuttgarter Röstereimachen den Geschmackstest.Gebäudeversicherung - wenn die Erstattung auf sich warten lässt:Eine Familie aus Renningen nahm an, dass von Feuer, Wasser oderanderer Naturgewalten verursachte Schäden am Haus von ihrerGebäudeversicherung abgedeckt sind. Doch die Schadensregulierungihres Wasserschadens gestaltet sich schwierig und zieht sich hin,noch immer muss die Familie ihr Wohnzimmer über eine abgedichtete Türbetreten. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt, wannund für was Versicherungsschutz besteht.Weiße Sneakers - wie einfach ist die Reinigung? "Marktcheck"testet Reinigungstipps aus dem Internet für weiße Sneakers."Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet dasSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheckDonnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/10.09.201922.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Ariane Binder64 Jahre alt, kein Führerschein, auf dem Motorrad um die halbeWelt - der Film "Über Grenzen"Sprungrampe für Nachwuchsstars - ein Rückblick auf 25 Jahre SWR3New Pop Festival in Baden-BadenSkulpturen statt Bagger - Kunst im Steinbruch in BlaubeurenKulturtipps100 Sekunden Kunst - LöwenmenschFreitag, 13. September 2019 (Woche 37)/10.09.201922.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wiedersehenmacht Freude"Wiedersehen macht Freude" - diesen Ausspruch kennen alle. Meistist daran viel Wahres. Wie schön ist es doch, völlig überraschendeinen alten Schulfreund wieder zu treffen. Oder wie groß ist dieFreude, wenn Familienmitglieder, die weit voneinander entferntwohnen, sich zu einem schönen Anlass endlich einmal wieder allezusammenfinden.Besonders schön können unverhoffte Wiedersehen sein, wenn Liebe imSpiel ist. Beispielsweise wenn sich nach vielen Jahren ganzunerwartet das magische Kribbeln zur einstigen Jugendliebe wiedereinstellt und ein Paar beschließt, seiner Liebe eine zweite Chance zugeben.Tragische Fälle sind es hingegen, wenn zum Beispiel Geschwisterbereits im Kindesalter schicksalhaft getrennt wurden. Oder wennEltern gezwungen waren, ihre Kinder zurückzulassen. Es entstehenLeerstellen, die die Betroffenen über Jahre und Jahrzehnte schmerzen.Eine Sehnsucht, die sich nicht stillen lässt, bis es endlich zum langersehnten Wiedersehen kommt. Und hat man sich dann endlich zurück,möchte man sich am liebsten nie wieder loslassen.Doch manchmal lässt das erhoffte Happy End allzu lange auf sichwarten. Manche Menschen suchen ihr Leben lang, verfolgen jede Spurund gehen jedem noch so kleinen Hinweis nach, um endlich die Personwiederzufinden, die sie so schmerzlich vermissen. Und sie geben dieHoffnung auf ein Wiedersehen niemals auf. Wie geht man um mitSehnsucht und Hoffnung? Und wie gelingt es, aus einem Wiederseheneinen gemeinsamen Neuanfang zu machen?"Wiedersehen macht Freude", das ist das Thema am 13. September2019 bei Michael Steinbrecher im "Nachtcafé".Als Norman Wolf elf Jahre alt war, verlor sein Vater seinen Job -und den Boden unter den Füßen. Die Ehe zerbrach an denAlkoholproblemen ebenso wie die Familie. Jahrelang gab es für denjungen Mann kein Lebenszeichen von seinem Vater. "Irgendwann habe ichfür mich gedacht: Ich glaube nicht, dass er noch lebt." Doch vor zweiJahren erfuhr Norman Wolf, dass sein Vater als Obdachloser in Hamburglebt, und begann, mit einem großen Internet-Aufruf nach ihm zusuchen.Mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte es, bis Folker Schehlmann2018 endlich ein Lebenszeichen von seinem Bruder Dieter erhielt: "DasGefühl, zum ersten Mal wieder mit ihm zu sprechen, warunbeschreiblich, ich war wie in Trance." 1967 war Dieter in einerNacht-und-Nebel-Aktion verschwunden und hinterließ bei Familie undFreunden keine Spur. Sämtliche Versuche, etwas über seinen Verbleibzu erfahren, schlugen fehl. Doch Schehlmann hatte die Hoffnung aufein Wiedersehen nie aufgegeben."Warum?" - Eine Antwort auf diese Frage ist es, die Anita Gaertnersich sehnlichst von ihrem ältesten Sohn wünscht. Denn seit fast dreiJahren hat sie keinen Kontakt mehr zu ihm. "Mein Sohn hat michausgeschaltet wie eine Lampe"; so beschreibt sie das Gefühl, das derKontaktabbruch in ihr hinterlassen hat. Vor allem die Ungewissheitist für die Rentnerin schwer zu ertragen. Und die Angst, dass esvielleicht nie mehr zu einem Wiedersehen kommen könnte.Bereits mit Anfang 20 war Anna-Maria Morchner mit ihrem Martinliiert. Doch nach drei glücklichen Jahren beendete ihr Freiheitsdrangdas junge Glück. Ohne Erklärung verließ sie ihre große Liebe.Vergessen konnte sie ihn aber nie. Nach vierzig Jahren konnte siesich endlich dazu durchringen, Martin anzurufen, um sich zuentschuldigen. Aus diesem Telefonat entwickelte sich eine zweiteChance für die Liebe, die sich für die Freiburgerin sofort vertrautanfühlte: "Mein Gefühl war: Ich bin wieder zuhause."Völlig unverhofft kam es zum Wiedersehen zwischen Chris Fritscheund Ronny Stein. Zwei Jahre lebten die beiden als Nachbarn im selbenHaus und fanden sich gleich sympathisch. Doch dann fanden sie durchpuren Zufall das Unvorstellbare heraus: Sie sind Brüder. "Wir habenviele Tage und Wochen gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was fürein Glück wir am Ende hatten", sagen die beiden Männer, die seitdemeine intensive Geschwisterbeziehung führen.Die Psychotherapeutin Angelika Kallwass weiß: "Ob man sich beieinem Wiedersehen freut, hängt davon ab, wie die gemeinsameVergangenheit war." Ein Wiedersehen könne auch enttäuschen, wenn derMensch von heute nicht mehr derjenige ist, der er einmal war. Teiltman positive Erinnerungen, so löst das große Freude aus. Undmanchmal, so Kallwass, gelingt es dann, aus einem Wiedersehen einengemeinsamen Neuanfang zu machen.Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/10.09.2019Geänderten Beitrag beachten!23.15 (VPS 23.14) Im Rausch der Daten Erstsendung: 23.05.2018in Das ErsteDer Film öffnet die Türen zu einer undurchdringlichen Welt undbegleitet den politischen Kampf für ein neues Datenschutzgesetz inder EU. Eine fesselnde und hochbrisante Geschichte über eine HandvollPolitiker, Lobbyisten, Diplomaten und Bürgerrechtler, die um denSchutz der Privatsphäre in der digitalen Welt ringen. Der Filmgewährt einen einmaligen Blick in den Maschinenraum der EU und damitin die Wirklichkeit der modernen Demokratie.Der grüne EU-Parlamentarier Jan Philipp Albrecht und diekonservative EU-Kommissarin Viviane Reding bilden eine ungewöhnlicheAllianz, wenn es darum geht, die Grundrechte gegen die Gefahren vonBig Data und Massenüberwachung zu verteidigen. In einem harten,politisch komplexen Machtapparat, in dem Intrigen, Erfolg undScheitern so nahe beieinanderliegen. Zweieinhalb Jahre hat DavidBernet den Gesetzgebungsprozess der EU-Datenschutzreform begleitetund zu einem abendfüllenden Dokumentarfilm verdichtet, der diekomplexe Architektur der Mächte sowie den Zustand der modernenDemokratie spannend und sinnlich erlebbar macht.Die Welt im Datenrausch: Spätestens seit Edward SnowdensEnthüllungen ist klar, dass sich die Welt im Datenrausch befindet unddie persönlichsten Informationen von uns allen zur Ressource gewordensind: Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts - wer sie hat, hat dasGeld und damit die Macht! Doch wer kontrolliert diesen Zugriff aufprivate Daten? Und was bedeutet das für die Gesellschaft?Preisgekrönter Kinofilm: "Im Rausch der Daten" ist die TV-Fassungdes erfolgreichen Kino-Dokumentarfilms "Democracy - Im Rausch derDaten", der im Herbst 2015 uraufgeführt wurde und in Deutschland,Luxemburg, Großbritannien, Österreich und Frankreich ins Kino kam."Democracy" wurde 2016 für den deutschen Filmpreis ("Lola") nominiertund gewann u. a. den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2017. Die DeutscheFilm- und Medienbewertungsstelle zeichnete diesen Dokumentarfilm mitdem "Prädikat besonders wertvoll".Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/10.09.2019Tagestipp21.00 Preiswert, nützlich gut? Wohnzimmer Erstsendung: 08.01.2019in SWR/SRDas Sofa ist der gemütlichste Platz im Haus. Schlafcouch, Ecksofaoder Wohnlandschaft - welches ist das beste Sofa? Der Kauf will gutüberlegt sein; die Preise gehen bis zu mehreren tausend Euro hoch.Ärgerlich, wenn schon nach wenigen Monaten die Sitzfläche durchhängtoder der Stoff ausbleicht. Wie erkennt man beim Sofa gute Qualität?Worauf muss man achten? SWR Reporterin Eva Röder macht gemeinsam mitFamilie Mayer den großen Komfort-Test. Welche Bauweise ist amgemütlichsten? Und was steckt eigentlich in den Sofas? Eva Röderlässt drei Sofas unterschiedlicher Preisklassen zersägen und stauntüber das Innenleben: Rahmen, Federung, Polster und Bezug. "Preiswert,nützlich, gut? Wohnzimmer" - ein Film von Sebastian Schiller,Christine Kämper und Isabel Bublitz.