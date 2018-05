Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen Von Freitag, 11. Mai 2018 (Woche 19) bis Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenFreitag, 11. Mai 2018 (Woche 19)/09.05.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Starke Mütter -verehrt und verteufeltIn den frühesten Jahren des menschlichen Lebens wird derGrundstein für die weitere Entwicklung des Menschen gelegt. Die ersteBezugsperson dabei ist die Mutter. Das Mutter-Kind-Verhältnis kannsich im Laufe der Jahre stark verändern, sich durch Abgrenzung oderAnnäherung definieren. Manche haben das Glück, ein Leben lang eineliebevolle und innige Beziehung zwischen Mutter und Kind zu erfahren.Für viele ist die Mutter sogar im Erwachsenenalter noch immer besteFreundin, klügster Berater und Helfer in der Not. Doch zahlreicheMenschen erleben keine behütete Kindheit, sondern das tragischeGegenteil. Die böse Mutter ist noch immer ein Tabu in derGesellschaft. Viele Kinder werden vernachlässigt, manche wachsen miteiner drogen- oder alkoholabhängigen Mutter auf. Andere werden sogarvon ihrer eigenen Mutter misshandelt. Auch diese Erfahrungen prägendas weitere Leben. Für einige bietet sich im hohen Alter die Chance,nach einer zeitlebens problematischen Beziehung zur Mutter doch nocheinmal einen Neuanfang mit ihr zu wagen. Manchmal entsteht einerespektvolle Beziehung auf Augenhöhe. Anderen gelingt es vielleichtnach langer Zeit des Haderns mit der fehlenden Mutterliebe,irgendwann abzuschließen und sich freizumachen. Wie verändert sichdie Mutter-Kind-Beziehung im Lauf des Lebens? Und wie prägend ist dasVerhältnis zur Mutter für die Entwicklung der Persönlichkeit?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Natascha Ochsenknecht und ihre Mutter Bärbel Wierichs haben eineBeziehung, die alle Höhen und Tiefen überdauert. Als selbstbewussteFrau und Mutter hat Wierichs ihre Tochter zu dem Menschen gemacht,der sie heute ist. Doch die Bindung zwischen den beiden hält es auchaus, wenn sie einmal nicht einer Meinung sind. "Ich habe nicht immerauf die Ratschläge meiner Mutter gehört", so Ochsenknecht. "Aber wennes irgendwo brennt, ist sie immer da."Prügel, Essensentzug, Psychoterror - Nina Ziegler hat einen langenLeidensweg hinter sich. Für die wechselnden Partner ihrer Mutter warsie als Kind das willkommene Opfer. Und ihre Mutter ließ das nichtnur zu, sondern stachelte die Männer sogar voller Genuss an. "Warumliebt meine Mutter mich nicht?" Diese Frage stellt sich Ziegler seitlangem und hat bis heute keine Antwort darauf.Ein dunkles Geheimnis überschattete die Beziehung von HelmutGruber zu seiner Mutter. Mit 14 Jahren erfuhr er, dass er einKuckuckskind ist. Doch nicht nur das: Seine Mutter war Prostituierteund sein leiblicher Vater einer ihrer Freier. "Ich hatte niejemanden, der sich um mich kümmert", sagt Gruber. Heute kümmert ersich um seine pflegebedürftige und depressive Mutter, doch dasVerhältnis ist weiterhin angespannt.Die Gesundheit ihrer Tochter war für Angelika Nachtmann daswertvollste Gut. Rasende Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwäche machtenKatharina das Leben zur Hölle. Experten nahmen die verzweifelteMutter nicht ernst, doch Nachtmann war sicher: "Ich spinne nicht undmein Kind simuliert nicht." Nach jahrelanger Ärzte-Odyssee endlichdie Erkenntnis: Ein riesiger Tumor wuchs in Katharinas Kopf. Nur dankdes Kampfes ihrer Mutter konnte sie gerettet werden.Mutterliebe ist einzigartig, so die Erfahrung desFamilientherapeuten Prof. Dr. Fritz B. Simon. Der Psychiater kenntaber auch die Ambivalenz dieser ganz besonderen Beziehung zwischenMutter und Kind. Erwartungen, die enttäuscht werden können,Abhängigkeit auf beiden Seiten: "Mütter geben viel für ihre Kinder.Das heißt aber nicht, dass sie keine Gegenleistung erwarten", soSimon.Dienstag, 15. Mai 2018 (Woche 20)/09.05.201823.00 SWR3 Comedy Festivalmit Gernot Hassknecht, Idil Baydar und Matze KnopSWR3 Comedy Festival 2018 - mit Gernot Hassknecht, Idil Baydar undMatze Knop:Gernot Hassknecht heißt eigentlich Hans-Joachim Heist - diemeisten kennen Heist aber als cholerisch brüllenden Gernot Hassknechtaus der ZDF "heute show". Mit seinem aktuellen Programm "Jetzt wird'spersönlich!" macht der Hesse Station in Bad Dürkheim und lässt seinerlautstarken Empörung über Politik und die schwachsinnigen Dinge desAlltags freien Lauf.Idil Baydar: Sie ist der personifizierte Integrations-Albtraum -Idil Baydar lässt in ihrer Rolle als Deutsch-Türkin Jilet Ayse keinKlischee und keinen Fettnapf aus. Auf Youtube sammelt sie mit ihrenlustig-derben Clips zum Thema Integration Klicks ohne Ende und auchin Bad Dürkheim hält die Naturgewalt aus Berlin Deutschland denSpiegel vor.Matze Knop: Matze Knop ist der Verwandlungskünstler unter denComedians - ob als Dieter Bohlen, Edmund Stoiber, Reiner Calmund,Jürgen Klopp oder liebenswerter Proll Supa Richie, vor Matze Knop undseinen Parodien ist niemand sicher.Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim inRheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival tretenComedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, IngoAppelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWRFernsehen zeigt Highlights des diesjährigen Festivals.23.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 538"Wechselnd bewölkt bei 12 bis 39 Grad, schwache bis mäßige Böen,dazu Wind aus unterschiedlichen Richtungen", das ist die nicht ganzernst gemeinte Antwort von Sven Plöger auf die Frage, die ihm alsWettermoderator am häufigsten gestellt wird: Sven, wie wird dasWetter? Zum Glück sind die Vorhersagen des beliebtestenDiplom-Meteorologen in der ARD normalerweise sehr viel präziser. Erbeschäftigt sich zudem in einer Doku-Reihe und in einem Buch mit derFrage "Wie Wind unser Wetter bestimmt" und ist als Vortragsreisenderin Sachen Klimawandel unterwegs. In der Rolle des selbsternannten"Erklärbärs" fühlt sich Sven Plöger am Wohlsten: So erfährt derZuschauer, wie man Graupel von Hagel, Cunnilingus von Gewitterwolkenund einen gelungenen von einem misslungenen Showauftrittunterscheidet.Als Quiz-Kandidat tritt Sven Plöger in der beliebten Show in derShow "Gefragt - Gesagt" gegen Pierre M. Krause an und beweist seineSchlagfertigkeit. Moderiert wird das Spiel von SWR3-Moderator MichaelReufsteck.Pierre M. Krause wagt zudem einen Ausflug ins Internet und trifftYoutube-Star Regina Hixt. Regina ist in ihrem Kanal mit Styling- undSchminktipps erfolgreich, hat aber jetzt auch mit "Body Kitchen" einFitness-Kochbuch herausgegeben. Fitness und Essen sind zweiKernkompetenzen von Moderator Pierre M. Krause, Grund genug also,gemeinsam zu kochen.Musik kommt aus Stockach von der erfolgreichen BandGlasperlenspiel, die sich in den letzten Jahren zu einem derbeliebtesten deutschen Acts gemausert hat. Aus ihrem neuen Album"Licht & Schatten" spielen sie die erste Single "Royals & Kings" -wie immer in der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" live.Freitag, 18. Mai 2018 (Woche 20)/09.05.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Traumwelt Adel -zwischen Faszination und FassadeSie werden gefeiert wie Popstars, von Paparazzi gnadenlos gejagt,jeder Schluckauf aus dem Königshaus wird von der Boulevardpressekommentiert: Adelsfamilien versprühen bis heute nicht nur Glanz undGloria, sie liefern drehbuchreifen Seifenopfern-Stoff und werdenteilweise wie Heilige verehrt. Am 19. Mai steht wieder ein absoluterStraßenfeger auf dem Programm, dann läuten wieder königlicheHochzeitsglocken: Drehort und Schauplatz ist diesmal die St. Georg'sKapelle von Schloss Windsor mit den Hauptdarstellern Prinz Harry undSchauspielerin Meghan Markle. Die halbe Welt ist an diesemdenkwürdigen Tag aus dem Häuschen. Für die einen ist es einefaszinierende Traumhochzeit, für die anderen eine lächerlicheTrivialschmonzette. Das gigantische Medienereignis des Ja-Wortes undder anschließenden Kutschfahrt durch die Stadt werden MillionenRoyal-Fans weltweit verfolgen. Es herrscht Ausnahmezustand - in jederHinsicht. Die Erwartungen an Adelsfamilien sind hoch, doch auch hierist nicht immer alles Gold, was glänzt. Oft spielt sich hinterverschlossener Tür ein Leben ab zwischen strenger Etikette,Einsamkeit und Intrigen. Was fasziniert an dieser Welt, die ihre ganzeigenen Regeln pflegt? Ist der eigene Alltag so grau oder warumfühlen man sich von der blaublütigen Glitzerwelt so angezogen? Adelverpflichtet, aber wozu?Samstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/09.05.2018Geänderten Beitrag beachten!21.50 (VPS 21.49) Die größten Schlager-Kulthits der 70er03.45 (VPS 03.44) Die größten Schlager-Kulthits der 70er (WH)Erstsendung: 19.05.2018Dienstag, 22. Mai 2018 (Woche 21)/09.05.201823.00 SWR3 Comedy Festivalmit Ingo Appelt, Markus Krebs und Michael HatziusSWR3 Comedy Festival 2018 - mit Ingo Appelt, Markus Krebs undMichael HatziusIngo Appelt: Der Bad Boy unter den Comedians ist schon seit 15Jahren erfolgreich unterwegs, sein aktuelles Programm trägt denselbstbewussten Titel "Besser...ist besser". Appelt spricht aus, wasdie meisten Männer (und Frauen) nur zu denken wagen und klärtcharmant-böse auf über die kleinen und großen Unterschiede zwischenden Geschlechtern.Markus Krebs: Einen hat er noch - bei Markus Krebs jagt ein Gagden nächsten. Mit Sonnenbrille und Mütze erzählt der Ruhrpottler beiseinen Shows Witze am laufenden Band. Lachflash garantiert.Michael Hatzius: Er ist der Mann mit der Echse. Michael Hatziusist Comedian mit Puppenspieler-Diplom und natürlich hat der Berlinerauch in Bad Dürkheim seine vorlaute Echse dabei - abwechslungsreich,unvorhersehbar und urkomisch.Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim inRheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival tretenComedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, IngoAppelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. DasSWR-Fernsehen zeigt Highlights des diesjährigen Festivals.Sonntag, 27. Mai 2018 (Woche 22)/09.05.2018Ab 13 Uhr geänderten Programmablauf beachten! "Hausbau mitHindernissen, + "Das Baskenland in Frankreich" entfallen / "Entlangder Ill" wird auf 24.6. verschoben. Ab 16:30 Uhr wie geplant.13.00 (VPS 12.59) Eisenbahn-Romantik Als die Eisenbahn in denSüdwesten kam Erstsendung: 03.05.2015 in SWR/SR14.00 BW+RP: Sport extra: Aufstieg in die 3. Liga - das Rückspiel16.00 (VPS 15.15) Der Südwesten von oben Unsere FlüsseErstsendung: 29.12.2016 in SWR/SRTagestipp16.30 Thomas Anders - Einer von hierMontag, 28. Mai 2018 (Woche 22)/09.05.201815:15 Uhr Keine Wiederholung von SO, da Entfall am SO.15.15 Länder - Menschen - AbenteuerDas Baskenland in Frankreich Erstsendung: 31.07.2016 in SWR/SRDienstag, 29. Mai 2018 (Woche 22)/09.05.201822.55 SWR3 Comedy Festivalmit Chris Tall und Best Of New ComedySWR3 Comedy Festival 2018 - mit Chris Tall und Best Of New Comedy.Chris Tall: Chris Tall ist der Senkrechtstarter unter dendeutschen Comedians. 2016 noch als "Bester Newcomer" mit demDeutschen Comedypreis ausgezeichnet, moderierte er die Show imFolgejahr bereits. Jetzt spielt er in ausverkauften Hallen und machtzum Glück auch Station beim SWR3 Comedy Festival in Bad Dürkheim.Das SWR3 Comedy Festival ist auch Bühne für die besten Newcomerder Comedy-Szene. Hier treten die Stars von morgen auf, wir zeigendie Highlights der New Comedy.Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim inRheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival tretenComedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, IngoAppelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWRFernsehen zeigt die besten Auftritte des diesjährigen Festivals.Montag, 04. Juni 2018 (Woche 23)/09.05.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!Tagestipp18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Walretter in schwerer SeeKorrigiertes Erstsendedatum beachten!02.25 strassen starsErstsendung: 22.04.2018 in HR Folge 467Samstag, 09. Juni 2018 (Woche 24)/09.05.2018Tagestipp15.45 Eisenbahn-Romantik Vikingtrain - Auf der EisernenSeidenstraße bis zur Ostsee Folge 934Es ist ein kompletter Widerspruch: Da ziehen zwei Dieselveteranenaus der Sowjetzeit die Zukunft des Welthandels über die Schienen vomSchwarzmeerhafen Odessa. Zukunft? Welthandel? Wöchentlich zwei bisdrei Mal rollt dieser Zug vom Schwarzen Meer an die Ostsee und zurück- 1734 km einfach, in der Rekordzeit von 51 bis 54 Stunden. DerFrachtzug hat nur Container auf den Waggons und braucht für dasPassieren von zwei Grenzen jeweils nur etwa 30 Minuten. Der Zug heißtWikingerzug und hat an allen Bahnhöfen und Grenzen absolute Prioritätin der Abfertigung. Das Projekt heißt Viking Project und wurde Anfangdes Jahrtausends vom EU-Staat Litauen, dem Russland-VerbündetenWeißrussland und dem Russland-Gegner Ukraine - immer noch im Kriegmit Russland - geplant und schnell in die Realität umgesetzt.Das Wikinger-Projekt ist der letzte Teil der Transportkette vonChina bis nach Nord- und Mitteleuropa - und es funktioniert allenpolitischen Misstönen zum Trotz reibungslos. In der geplanten Zukunftdes Welthandels wird Fracht in Containern auf der Neuen Seidenstraßein wenigen Tagen aus dem Fernen Osten auf den Märkten Europas landen.Der Film zeigt das bereits funktionierende Teilstück der gigantischenFrachtroute zwischen Odessa über Kiew und Vilnius bis zum OsteehafenKlaipeda.Montag, 11. Juni 2018 (Woche 24)/09.05.2018Nachgelieferte Folgen-Nr. beachten!02.30 strassen starsErstsendung: 29.04.2018 in HR Folge 472Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/09.05.201822:00 h und 05:15 h BW+RP Geänderten Beitrag beachten! (Urspr.Beitrag auf 20.12. verschoben)22.00 (VPS 21.59) odysso - Wissen im SWR Unsere BödenErstsendung: 12.10.2017 in SWRModeration: Dennis WilmsJeden Tag wird in Deutschland eine Fläche von rund 100Fußballfeldern überbaut, versiegelt und unbrauchbar gemacht.Wertvolle Böden sind für immer verloren. Hinzu kommen Abwaschungendurch Bodenerosion, weil der landwirtschaftlich intensiv genutzteBoden auf den Äckern keinen Halt mehr hat. Wissenschaftler warnen vordieser Zerstörung, denn es dauert tausende Jahre, bis ein natürlicherBoden entsteht. Unser Boden ist ohne Lobby, niemand schützt aktivseinen Erhalt oder kontrolliert seine Qualität."Odysso" zeigt, am badischen Bodenskandal, wie die größte deutscheGiftverseuchung mit der Chemikalie PFC in ihrem ganzen Ausmaß ansLicht kommt. Und fragt nach, wie sich solche Desaster verhindern undsich unsere Böden besser schützen lassen. Außerdem in der Sendung:der "Odysso-Bodencheck"! Wie gut ist der Boden im eigenen Garten? Undein Visionär, der mit Boden-Pilzen den Einsatz von Düngemittelnreduzieren will.05.15 (VPS 05.14) BW+RP: odysso - Wissen im SWR (WH) UnsereBöden Erstsendung: 12.10.2017 in SWRModeration: Dennis WilmsPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell