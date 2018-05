Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen Freitag, 04. Mai 2018 (Woche 18) bis Freitag, 08. Juni 2018 (Woche 23)Auch zum Tode von W. Völz

Baden-Baden (ots) - Presseinformation4. Mai 2018An die Programmredaktionen Fernsehen Programmhinweise/-änderungenfür das SWR FernsehenFreitag, 04. Mai 2018 (Woche 18)/04.05.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wahnsinn LiebeSie folgt keinen rationalen Regeln, ist unberechenbar und führtmanchmal auch zu großen Dummheiten: Die Liebe geht oft ihre ganzeigenen Wege. Unvernünftig, kopflos, unmöglich. Während das Umfelddas Scheitern einer ungleichen Liebe bereits voraussieht, ist sichdas verliebte Paar sicher: Für diese unermesslichen Gefühle lohnt essich, gegen alle Widerstände zu kämpfen. Liebe gegen Konventionenkann aber auch langjährige Freundschaften, Karrieren, manchmal auchdie Selbstachtung zerstören. Es sind Gefühle, die zwar fürAußenstehende verrückt, aber so leidenschaftlich sind, dass dieBeteiligten dabei nicht voneinander loskommen - allen Vorurteilen undjeglicher Vernunft zum Trotz. Der Lehrer, der sich in seineminderjährige Schülerin verliebt, der Freier, der eine Prostituierteheiratet, oder die Rentnerin, die aus Liebe zu einem Indianerauswandert und nochmal neu durchstartet. Liebe kennt keine Grenzen,sie kann krank vor Eifersucht machen, mutig und auch blauäugig.Niemand kann sich gezielt aussuchen, in wen er sich verliebt - espassiert einfach. Ob extremer Altersunterschied oder Bildungsstand -solche Beziehungen sind heutzutage nur noch selten richtige Aufreger.Doch gibt es auch Neigungen, die fast ausnahmslos entsetztesKopfschütteln auslösen: Objektophile beispielsweise fühlen sich zuGegenständen oder Gebäuden hingezogen. Wer so außergewöhnlich liebt,spricht nicht in der Öffentlichkeit über seine intensivenEmpfindungen zu einer Dampflok, einer Orgel oder dem Eifelturm. DennVorverurteilung, Spott und Anfeindungen sind ihnen sicher.Sie sind seit mehr als 40 Jahren ein Paar, dabei gab es für ihreLiebe erst mal keine guten Startbedingungen. Denn der neue Kollege,in den sich Martina Meuth damals verliebte, war nicht nur in festenHänden, Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer stand auch kurz davor, zumersten Mal Vater zu werden: "Der Verstand sagte ganz klar Nein, dasHerz aber eindeutig Ja." Heute sind Martina & Moritz nicht nur privatein eingespieltes Duo, sondern auch beruflich: Seit 1988 stehen sievor laufender Kamera gemeinsam am Herd und zählen damit zu dendienstältesten Fernsehköchen.Die ersten Jahre glaubte auch Jessica Schulte am Hülse, die Liebeihres Lebens gefunden zu haben. Zuerst trug sie der vermeintlicheTraummann auf Händen, es folgten aber Lügen, Affären und ständigeErniedrigungen. Statt die Reißleine zu ziehen, geriet die Autorinjedoch in eine Hörigkeitsspirale, aus der sie erst nach vielen Jahrenwieder herausfand: "Es gibt keinen größeren Schmerz als dieErkenntnis, dass man eine Liebe verloren hat. Deshalb habe ichverdrängt, weggesehen und festgehalten, statt loszulassen."Für Außenstehende ist oft schwer nachvollziehbar, was Paarezusammenhält. Unfassbares Kopfschütteln lösen manchmal aber auch dieungewöhnlichen Umstände aus, die zwei Menschen zusammenführen. So wiebei Christina Förster. Vor sieben Jahren gönnte sie sich alsGeburtstagsgeschenk einen Callboy. Aus dieser bezahlten Liebe wurdeeine feste Beziehung. Bis heute blieb er dennoch seinem Job imEscort-Service treu: "Ich denke, als Frau muss man schon wahnsinnigsein, um mit so jemandem zusammen zu sein.""Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt". OliverJoachim fühlte sich emotional bereits in jungen Jahren zuGegenständen hingezogen. Lange hat er versucht, seine Zuneigung zuDingen zu verstecken - zu groß war die Angst, auf Unverständnis zustoßen, sollte er offen über seine Gefühlswelt und erotischenBedürfnisse sprechen. Jahrelang schlug sein Herz für eineMuseumslokomotive, mit der er eine Art Fernbeziehung führte. Dochauch Oliver Joachim kennt die Schattenseite großer Gefühle wieEifersucht und Liebeskummer. Vor drei Jahren hat er sich neu verliebt- in ein Musikinstrument."Liebe hat viele Facetten. Und kennt oft keine Grenzen", so Dr.Wolfgang Krüger. Als Psychotherapeut mit eigener Praxis ist ihm indieser Hinsicht nichts fremd. Er kennt die Auswirkungen, wenn imEifer der Verliebtheit die Hormone tanzen, und weiß, warum Liebenicht nur blind macht, sondern manchmal auch den Verstand raubenkann. Durch seine Arbeit mit Klienten weiß der Tiefenpsychologe, wozuLiebende alles fähig sind, welche Rolle dabei Eifersucht undAbhängigkeit spielen und wohin Machtspiele und Psychoterror in einerPartnerschaft führen können.Sonntag, 06. Mai 2018 (Woche 19)/04.05.2018ab 14.30 h: Geänderten Programmablauf beachten (anlässlich desTodes von Wolfgang Völz), ab 16.30h wie geplant14.30 (VPS 14.29) Zum Tode von Wolfgang Völz (bis 15.45 Uhr)Graf Yoster gibt sich die Ehre Die Kunst, und wie man sie machtFernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 30.01.1968 in Das ErsteAutor: Werner BardiliRollen und Darsteller:Graf Yoster ____Lukas Ammann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzDr. Stagel____Heinz Leo Fischer Nafziger ____Rudi SchippelProfessor____Anton Reimer und andere Kamera: Kurt HasseSzenenbild: Helmut Gassner Schnitt: Dorothée Maass Folge 1In der Galerie Nafziger in Wien sind so ausgezeichnet gefälschtevan-Gogh-Gemälde aufgetaucht, dass sich selbst Experten über ihreEchtheit streiten. Graf Yoster, der eine solche Fälschung erwerbenmöchte, fährt also zu einer Auktion dorthin, wird aber enttäuscht,denn der angebotene van Gogh wird auf sein Erscheinen hin plötzlichzurückgezogen. Yoster kauft dann eine Skizze des jungen MalersKrailing, der in der Nervenklinik des Kunstsammlers Dr. Stagel liegt.Als der Graf ihn dort besucht, kommt ihm einiges verdächtig vor, undbei einem zweiten, heimlichen Besuch findet er in der Kliniktatsächlich eine komplette Fälscherwerkstatt. Dr. Stagel hat inKrailing mit Hilfe von Medikamenten und Suggestion den Wahn erzeugt,van Gogh zu sein.14.55 Graf Yoster gibt sich die EhreGangstermemoiren Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung:12.02.1968 in Das Erste Autor: Wolfgang MühlbauerRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzGérard Blasseur____Rainer Basedow Carlo Rigotti____Ulrich BeigerLeroy____Claude Nicot Louis____Wolfried Lier und andere Kamera:Kurt Hasse Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt: Dorothée MaassFolge 2Graf Yoster hatte vor 20 Jahren mit einem Buch über Rigotto einengroßen Erfolg. Der ehemalige Rauschgifthändler nennt sich jetztBlisca und hat es zu einer der führenden Persönlichkeiten der PariserModewelt gebracht. Yoster tritt nun an Blisca mit dem Wunsch heran,seine Biographie schreiben zu dürfen, wird aber von diesem schroffabgewiesen. Unverhofft bietet sich dem Grafen doch noch eineMöglichkeit, detailiertes Material über Blisca in die Hände zubekommen: Leroi, ein langjähriger Mitarbeiter Bliscas, bietet ihmseine Aufzeichnungen an. Yoster kauft ihm den chiffrierten Text ab.Aber zum zweiten Treffen, bei dem Yoster den Code erhalten soll,erscheint Leroi nicht mehr. Blisca hat von Lerois Verrat Windbekommen und ihn samt Code entführen lassen.15.20 Graf Yoster gibt sich die EhreCosmos Oil 128 Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung:27.02.1968 in Das Erste Autor: G. Althammer, K.H. WillschreiRollen und Darsteller:Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang VölzProf. Kybenek____Wolf Ackva und andere Kamera: Kurt Hasse Ton:Walter Rühland Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt. Dorothée MaassFolge 3Der Aufsichtsrat der Cosmos-Oil AG hat eine außerordentlicheSitzung einberufen. Es sieht schlecht aus für die Gesellschaft, nurdie Erschließung neuer Ölquellen im Pazifik kann sie noch vor demZusammenbruch retten. Einen der Aktionäre trifft dieser Schlagbesonders schwer: Er hat erst kürzlich sehr große Verluste mitanderen Aktien erlitten und mit ihm einige prominente Börsenjobber.Der Nutznießer all dieser Transaktionen ist ein gewisser Herr Bösig.Yoster wittert ein unsauberes Manöver, kann dem aalglatten Bösig abernichts nachweisen - bis Johann herausfindet, dass ein gewisserProfessor Kybenek, Modezahnarzt der Pariser High-Society, einedubiose Rolle bei der Sache spielt.Geänderten Programmablauf bis Ende des Programmtages beachten!23.00 (VPS 22.59) Zum Tode von Wolfgang Völz (bis 01.15 Uhr)Graf Yoster gibt sich die Ehre (WH) Die Kunst, und wie man sie machtFernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 30.01.1968 in Das ErsteFolge 123.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre (WH) GangstermemoirenFernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 12.02.1968 in Das ErsteFolge 223.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre (WH) Cosmos Oil 128Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 27.02.1968 in Das ErsteFolge 300.15 RaumpatrouilleDie phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion InvasionErstsendung: 10.12.1966 in Das Erste01.15 (VPS 23.00) Die Spionin Spielfilm Deutschland 2012Erstsendung: 27.12.2013 in Das Erste Autor: Annette Hess03.00 (VPS 02.05) Brandmal Spielfilm Deutschland 2015Erstsendung: 19.09.2015 in Das Erste Autor: Nils Willbrandt undNils-Morten Osburg04.30 (VPS 04.15) Julia - Eine ungewöhnliche Frau Blind DateErstsendung: 12.03.2017 in SWR/SR05.15 (VPS 05.00)Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH)Deutschland 2018VollernterAutor: Ralph Ströhle, Michael SchulzMit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 97305.45 Reisetipp SüdwestHochrhein - Natur purSamstag, 12. Mai 2018 (Woche 20)/04.05.2018Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageMopsfidel in Bad Kreuznach Klaus Fertigs tierische PartySamstag, 26. Mai 2018 (Woche 22)/04.05.201818.45 BW+RP: Stadt - Land - QuizDas Städteduell im SüdwestenWetter ist oft das Thema Nummer eins. Ob es um die Planung fürdas Wochenende oder den Urlaub geht, alle können mitreden. Das Wetterlässt niemanden kalt. Wie gut sich die Menschen in Kirn und inFreudenstadt mit diesem Thema auskennen, testet Moderator JensHübschen mit spannenden Fragen. In beiden Städten gibt esinteressante Wetterstationen. Und auch die Zuschauer erfahren vielWissenswertes dazu.Freitag, 08. Juni 2018 (Woche 23)/04.05.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher AlptraumPflegeheim - wo bleibt die Würde?