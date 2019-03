Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) - Dienstag, 26. März 2019 (Woche 13)/26.03.201920.15 MarktcheckModeration Hendrike BrenninkmeyerPremium-Produkte - was macht den Unterschied aus? Küchenpapier,Zahnbürste oder Farbroller - von zahlreichen Produkten gibt es eineStandard- und eine Premiumvariante im Handel. Lohnt sich der höherePreis der Premiumprodukte? Worin liegt der Unterschied der beidenVarianten? Stuttgarter Passanten testen verschiedene Ausführungen,außerdem prüfen Experten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg dieQualität der Produkte. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin"Marktcheck" klärt auf am Dienstag, 26. März 2019, 20:15 Uhr, im SWRFernsehen.Weitere geplante Themen der Sendung:Gleitsichtbrillen - mangelhafte Qualität bei derOnline-Bestellung: Brillen, insbesondere mit modernenGleitsichtgläsern, sind teuer. Günstige Online-Angebote sind daherfür viele interessant. "Marktcheck" bestellt vier Gleitsichtbrillenbei unterschiedlichen Online-Anbietern und Experten prüfen dieQualität - keine der Brillen kann überzeugen.Wildkräuter - wie sich Speisen verfeinern lassen: Die erstenWochen im Frühling eignen sich am besten, um schmackhafte und gesundeKräuter in der Natur zu sammeln. Manche sind allerdings giftig,wieder andere stehen unter Naturschutz. "Marktcheck" ist bei einerWildkräuter-Wanderung in Sindelfingen dabei und befragt Passanten inLudwigsburg, inwieweit sie sich mit Wildkräutern auskennen.Ernährungsexpertin Sabine Schütze gibt Tipps zur Anwendung.Gewinnspiel - wenn die Auszahlung auf sich warten lässt: Ein"Marktcheck"-Zuschauer aus dem badischen Denzlingen gewinnt mit einemRubbellos mehr als eintausend Euro. Doch der Veranstalter will nichtzahlen, er schreibt von einem Druckfehler und bietet eine minimaleEntschädigung an. Nachfragen bleiben erfolglos. "Marktcheck"-ReporterAxel Sonneborn hakt nach.Kleidungsflecken - Entfernen leicht gemacht? Harz- oder Ölfleckenauf der Kleidung sind hartnäckig. Eine WG aus Kirchheim unter Tecktestet Internettipps zur Entfernung.Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Sendungenund Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheckund auf Youtube unter youtube.com/marktcheck zu sehen.Mittwoch, 24. April 2019 (Woche 17)/26.03.201913.30 Sport extra: 42. Porsche Tennis Grand Prix2019 haben für den 42. Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart alleaktuellen Grand-Slam-Siegerinnen zugesagt, auch die neueWeltranglistenerste und zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka(US-Open 18 und Australian Open 19).Ebenfalls dabei sind Simona Halep (French Open 18) undDeutschlands Nummer eins, Angelique Kerber (Wimbledon 18). Zudem hatsich FedCup-Spielerin Julia Görges, die 2011 das Turnier gewann,angemeldet. Das SWR Fernsehen überträgt das traditionsreicheDamen-Tennis-Turnier ab Mittwoch live. Außerdem sind die Spiele alsLivestream online sowie über Facebook zu sehen. Dort werden sie auchfortgesetzt, falls die TV-Sendezeit überschritten wird. Auch in derSWR Mediathek können sie bis zum Schluss verfolgt werden.Der Porsche Tennis Grand Prix, der alljährlich stattfindet, istdas bestbesetzte Damen-Tennis-Turnier in Deutschland. Seit mehr als40 Jahren weist dieses Turnier stets eine erstklassige Besetzung mitGrand-Slam-Niveau auf. Es kommentiert Andreas Köstler, MichaelAntwerpes ist der Moderator.Montag, 06. Mai 2019 (Woche 19)/26.03.201920.15 Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin des SWR FernsehensSpuren der Gewalt - wie Rechtsmediziner bei Verletzten wichtigeBeweise sichern: Bei "Rechtsmediziner" denken die meisten Menschen andie Obduktion von Verbrechensopfern, wie man es aus Fernsehkrimiskennt. Aber Rechtsmediziner untersuchen nicht nur Tote. Auchverletzte Gewaltopfer können zu ihnen kommen, um Verletzungenprofessionell als Beweismittel gegen die Täter zu dokumentieren. InHeidelberg übernimmt diese wichtige Arbeit die Gewaltambulanz amUniversitätsklinikum.Eine junge Frau entrinnt nur knapp dem Tod. Ihr Lebensgefährtehatte sie bei einem Streit bis zur Bewusstlosikkeit gewürgt. KathrinYen erinnert sich noch gut an die Patientin: "Das war ein Fall, dermir sehr nahe ging, weil es um eine junge Frau ging, die das ersteMal so etwas erlebt hat. Sie war sehr schockiert, nachdem sie daserleben musste, und in einem schlechten Zustand." Kathrin Yen leitetdie Gewaltambulanz am Universitätsklinikum Heidelberg. Klinikärzte,Gynäkologen oder auch Hausärzte rufen sie und ihre Kollegen, wenn sieGewaltopfer behandeln, deren Verletzungen zur Beweissicherungdokumentiert werden müssen. Viele Spuren verschwinden schnell, daherist es wichtig, sie so zeitnah als möglich zu dokumentieren. ZumBeispiel geplatzte Äderchen im Augeder der gewürgten jungen Frau alsBeweis für die Lebensgefahr, in der sie schwebte. Ein Beweis, der vorGericht gegen den Lebensgefährten verwendet wird."Kriminalreport Südwest": Das Fahndungs- und Präventionsmagazindes SWR beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrugoder Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die 45-minütigen Magazinsendungen imSWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt,die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einen realitätsnahenEindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunkte für eineerfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei die Verortungim Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschaltete Expertinnenund Experten vertiefen die Themen. 