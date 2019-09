Programmhinweis

Mainz (ots) -Woche 38/19Dienstag, 17.09.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:5.35 Trumps Russland-ConnectionDas FBI, Mueller und die Wahrheit"Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" um 5.45 Uhr entfällt6.35 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 20167.20 Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor GerichtUSA 20198.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Menschenhandel und AusbeutungZwangsprostitution in AmerikaUSA 2019"Tödliches Spiel - Amerikas Waffen in Kinderhand" um 8.00 Uhrentfällt8.55 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst9.25 200 Jahre KriminalgeschichteDie Sechziger und Siebziger JahreDeutschland 201110.10 200 Jahre KriminalgeschichteDie Fünfziger und Sechziger JahreDeutschland 201110.55 Escaping the Rock - AlcatrazFlucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis11.40 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201512.25 Geheimnisse der GeschichteWer ermordete das Lindbergh-Baby?13.10 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 201613.40 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in WashingtonUSA 201714.25 Krieg um AmerikaBull Run - Aufstand für die SklavereiKanada 201615.10 Krieg um AmerikaAntietam - Der blutigste TagKanada 201615.50 Krieg um AmerikaFredericksburg - Die größte SchlachtKanada 201616.35 Krieg um AmerikaGettysburg - Der WendepunktKanada 201617.20 Krieg um AmerikaNashville - Kampf um den SüdenKanada 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeiten beachten:22.25 Die Kanada-SagaPioniere und AbenteurerKanada 201723.05 Die Kanada-SagaKrieg gegen die USAKanada 201723.45 Die Kanada-SagaLokomotiven und TelegrafenKanada 20170.30 heute journal0.55 Die Kanada-SagaEigene WegeKanada 20171.40 Die Kanada-SagaErster WeltkriegKanada 20172.25 Die Kanada-SagaAufschwung und KriseKanada 20173.05 Die Kanada-SagaZweiter WeltkriegKanada 20173.50 Die Kanada-SagaKampf um EinheitKanada 20174.30 Die Kanada-SagaErbe und ZukunftKanada 2017Woche 38/19Mittwoch, 18.09.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:5.10 Krieg um AmerikaBull Run - Aufstand für die SklavereiKanada 20165.50 Krieg um AmerikaAntietam - Der blutigste TagKanada 20166.35 Krieg um AmerikaFredericksburg - Die größte SchlachtKanada 20167.15 Krieg um AmerikaGettysburg - Der WendepunktKanada 20168.00 Krieg um AmerikaNashville - Kampf um den SüdenKanada 20168.40 200 Jahre KriminalgeschichteDie Achtziger JahreDeutschland 20119.25 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 201710.10 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Nitribitt (1957)Deutschland 201611.00 Mördern auf der SpurDer SerienkillerDeutschland 201611.25 Mördern auf der SpurIndizien und falsche AlibisDeutschland 2016Mörderjagd - Rasende Wut - um 11.30 Uhr - entfällt!11.55 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 201612.25 ZDF-HistoryDeutschland 1945 von obenDeutschland 2015Missbrauch im Indianerreservat - Ein Kinderarzt vor Gericht - um13.00 Uhr - entfällt!13.10 ZDF-HistoryDie geheimste Unterwelt der SSDeutschland 2019Menschenhandel und Ausbeutung - Zwangsprostitution in Amerika - um13.45 Uhr - entfällt!13.55 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans KammlersDeutschland 2019Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USA um 14.30 Uhr -entfällt!14.40 ZDF-HistoryOktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderteDeutschland 2017Lebenslang im Abseits - Sexualstraftäter in den USA um 15.15 Uhr -entfällt!15.25 ZDF-HistoryPekinger Frühling '89 - Chinas Kampf um die FreiheitDeutschland 2019Kim Dotcom - Caught in the Web um 16.00 Uhr - entfällt!16.10 ZDF-HistoryDamenwahl! Frauen im Kampf um die StimmeDeutschland 201916.55 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 201617.40 Leschs KosmosDigitale Stimmenfänger - Meinungsmache im NetzDeutschland 2017(weiter im Ablauf)Woche 38/19Freitag, 20.09.Bitte Programmänderung beachten:12.15 Die empörte RepublikJakob Augstein unterwegs in Debatten-DeutschlandFilm von Jakob Augstein und Tim KlimesDeutschland 2019"ZDFzeit: 70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt?"entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 39/19Samstag, 21.09.Bitte Programmänderung beachten:10.15 ZDFzeit70 Jahre Grundgesetz - Die beste Verfassung der Welt?Deutschland 2019"ZDFzoom: Im Namen des Volkes - Justiz vor dem Kollaps?" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.15 MörderjagdRasende Wut"Mördern auf der Spur: Ermittler an ihren Grenzen" um 4.15 Uhr"Mördern auf der Spur: Leiche gesucht" um 4.30 Uhr entfallenMontag, 23.09.Bitte Programmergänzung beachten:8.30 Ermittler!Wenn aus Liebe Hass wird( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 24.09.Bitte Programmänderung beachten:8.30 MörderjagdDie Frage der Schuld"Ermittler! - Grenzfälle" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 25.09.Bitte Programmänderung beachten:8.30 ZDFzeitKlimawandel - Die Fakten mit Harald LeschDeutschland 2019"Leschs Kosmos: Wirbelstürme - Monster auf Abwegen" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )