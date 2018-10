Programmdirektoren Weber und Schönenborn wiedergewählt

Köln (ots) -Der WDR-Rundfunkrat hat in seiner heutigen SitzungWDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber (52) und Fernsehdirektor JörgSchönenborn (54) für jeweils fünf weitere Jahre wiedergewählt.Valerie Weber erhielt von 54 abgegeben Stimmen 44 Ja-Stimmen. JörgSchönenborn erhielt von 53 abgegebenen Stimmen 41 Ja-Stimmen."Die Wahlergebnisse zeigen den großen Rückhalt derProgrammverantwortlichen im WDR-Rundfunkrat", sagte der VorsitzendeAndreas Meyer-Lauber. Daran knüpfe das Gremium allerdings auch hoheErwartungen: "Frau Weber und Herr Schönenborn werden dafür sorgen,dass der WDR als öffentlich-rechtlicher Sender qualitativ hochwertigeInformation, Bildung, Kultur und Unterhaltung für alleBevölkerungsgruppen bietet. Das Programm des WDR soll dazu beitragen,den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und unsere Demokratiezu stärken. Diese inhaltlichen und journalistischen Ziele stehen auchfür den Rundfunkrat an erster Stelle."Mit der Wahl von Valerie Weber und Jörg Schönenborn folgte derRundfunkrat den Personalvorschlägen von Intendant Tom Buhrow. Dieneuen Verträge gelten - vorbehaltlich der Zustimmung desVerwaltungsrats - vom 1. Mai 2019 bis 30. April 2024.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ich freue mich, dass Valerie Weber undJörg Schönenborn ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. Beidehaben in den vergangenen Jahren ihre Programme strategisch neuausgerichtet und so mehr Publikum und neue Zielgruppen erreicht.Diesen Kurs werden sie ausbauen und die crossmediale Zusammenarbeitim Haus stärken. So schaffen wir Raum für neue lineare und digitaleProgrammideen, um mehr Menschen auf mehr Wegen zu bereichern."Valerie Weber ist seit 1. Mai 2014 Hörfunkdirektorin des WDR undverantwortet acht analoge und digitale Radioprogramme sowie diebeiden Orchester, die Big Band und den Chor. Im Rahmen einerFlottenstrategie hat sie die Radiowellen von 1LIVE bis WDR COSMO neuausgerichtet, nach Mediennutzertypen aufeinander abgestimmt undorganisatorisch neu aufgestellt. Bei den Musikensembles des WDRtreibt Valerie Weber die digitale Erneuerung voran und fördertinnovative Formatexperimente, zuletzt "Musik im Dialog" zwischenPolitikern, Schriftstellern und dem WDR Sinfonieorchester. In der ARDsetzt sie sich für den Ausbau von Kooperationen ein, wie jüngst diegemeinsame Produktion der Hörspielserie "Der nasse Fisch - BabylonBerlin". Zudem veranstaltet der WDR seit diesem Sommer einegemeinsame junge Nacht der ARD, die von 1LIVE aus Köln für allejungen Wellen ausgestrahlt wird.Für den WDR ist Valerie Weber Mitglied im Beirat des DeutschenRadiopreises sowie in den Aufsichtsräten von KölnMusik, der Service-und Betriebsgesellschaft der Kölner Philharmonie, und des Festivals"Acht Brücken" für zeitgenössische Musik.Jörg Schönenborn ist seit 1. Mai 2014 Fernsehdirektor des WDR undverantwortlich für das WDR Fernsehen, den Sender One und zahlreicheARD-Sendungen. Er hat das WDR Fernsehen durch Modernisierung undVerjüngung des Programms strategisch neu ausgerichtet und InformationundInvestigatives gestärkt, unter anderem mit seiner Initiative für eineDoku-Reihe zur Primetime im Ersten und dem Ausbau derNachrichtenschienen im Dritten.In den kommenden Jahren verantwortet er den Auf- und Ausbau descrossmedialen Newsroom. Dort wird ab 2019 die aktuelleBerichterstattung des WDR zentral gebündelt und redaktionell linearsowie digital aufbereitet werden. Auch wird er den Ausbau derdigitalen Angebote künftig strategisch steuern und vorantreiben. AlsFernsehfilmkoordinator der ARD ist Jörg Schönenborn Wegbereiter fürhochwertige Fiktion, insbesondere für mehr Miniserien und starkeMehrteiler. Diese Entwicklung will er fortführen, etwa mitmehrteiligen Fernsehfilmen von besonderer Qualität, die sichzeitgeschichtlichen Erzählungen widmen.Vitae:Valerie Weber, Jahrgang 1965, hat drei Jahrzehnte Erfahrung alsRadiomacherin. Sie war Programmdirektorin und Geschäftsführerin beimehreren lokalen und landesweiten Radiosendern in Baden-Württemberg,Mecklenburg-Vorpommern und zuletzt bei Antenne Bayern und RockAntenne in München. Sie studierte Germanistik, Theaterwissenschaftund Kunstgeschichte an der Universität Erlangen. Ihre Magisterarbeitwidmete Valerie Weber dem Thema "Kulturprogramme im Fernsehen unterdem Druck der Einschaltquoten - Chancen eines differenziertenProgrammangebotes im dualen Rundfunksystem".Geboren 1964 in Solingen studierte Jörg Schönenborn Journalistik undPolitikwissenschaft. Nach seinem Volontariat arbeitete er alsHörfunk- und Fernsehredakteur beim WDR sowie alsInlands-Korrespondent für Tagesschau und Tagesthemen. Von 1997 bis2002 leitete er die WDR-Fernsehredaktionsgruppe Zeitgeschehenaktuell. Von 2002 bis 2014 war er WDR-Chefredakteur Fernsehen undLeiter des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen und fürerfolgreiche und teils preisgekrönte Informationsformateverantwortlich, darunter "hart aber fair", "Markencheck", "Wahlarena"und "Sport inside". Er moderiert regelmäßig Wahlsendungen im Erstenund den ARD-Presseclub.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de