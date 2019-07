Programmbedingungen im ERP-Digitalisierung- und Innovationskredit verbessert

Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Juli 2019 werden dieZugangsbedingungen im ERP-Digitalisierungs- und Innovationskrediterleichtert. Insbesondere können künftig auch Vorhaben von Gründernund jungen Unternehmen mit einer Marktpräsenz unter 2 Jahren mit demInstrument refinanziert werden. Damit werden technologieaffineGründer bereits vom ersten Tag an bei ihrer Digitalisierung undInnovationstätigkeit unterstützt. Diese Ausweitung unterstreicht dieGründungsoffensive "GO!" des Bundesministeriums für Wirtschaft undEnergie, deren Ziel es u.a. ist, passgenaue Finanzierungsinstrumentefür Gründer anzubieten.Zudem ist das Programm für innovative Unternehmen zugänglich. Alsinnovativ werden Unternehmen dann anerkannt, wenn sie bestimmteKriterien erfüllen. Hierzu zählt unter anderem eine vorherigeVenture-Capital Finanzierung oder überdurchschnittliche Investitionenin Forschung und Entwicklung in der Vergangenheit.Dr. Ingrid Hengster, Vorstandmitglied der KfW, sagt: "DieDigitalisierung wartet nicht. Wer ihre Chancen nutzen will, brauchtKapital. Das gilt für alte und junge Unternehmen gleichermaßen.Gründern stehen für Investitionen in Digitalisierung und Innovationennicht die Ressourcen zur Verfügung wie etablierten Firmen. Darumöffnen wir den ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit auch fürGründer und junge Unternehmen und erleichtern ihnen damit denKapitalzugang."Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit ist zurFinanzierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben breiteinsetzbar. Gefördert wird z.B. die Digitalisierung von Produkten,Produktionsprozessen und Verfahren - etwa die Vernetzung derProduktionssysteme unter dem Stichwort Industrie 4.0. Auch Maßnahmenzur Ausrichtung der Unternehmensstrategie bzw.Unternehmensorganisation auf die Digitalisierung können begleitetwerden. Darüber hinaus werden Innovationsvorhaben finanziert, beidenen Unternehmen neue oder substantiell verbesserte Produkte,Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM)Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell