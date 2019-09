Programmausschuss und Geschäftsführung von RTL II zu Gast beim Zentralrat der Juden in Deutschland (FOTO)

München (ots) -Der Programmausschuss von RTL II ist beim Zentralrat der Juden inDeutschland in Berlin zusammengekommen. Im Rahmen der Sitzung desGremiums am vergangenen Donnerstag sprach auch Dr. Felix Klein,Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschlandund den Kampf gegen Antisemitismus. In seinem Gastvortrag analysierteer die Israel-Berichterstattung der Medien und den gestiegenenAntisemitismus.Dr. Felix Klein: "Ich freue mich, dass RTL II mit dem Zentralratder Juden im regelmäßigen Austausch steht. Es ist wichtig, dassinsbesondere das junge Publikum des Senders für die Themen Judentumund Antisemitismus in Deutschland sensibilisiert werden. Das Treffenin Berlin hat hierzu viele spannende Ansätze geliefert."Auf das Programm von RTL II bezogen hebt Dr. Klein das Format"Zeit für Helden - Und was machst Du?" hervor, eine achtteiligeDoku-Reihe über Zivilcourage in Deutschland, die mit freundlicherUnterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung entstand:"Ich beglückwünsche RTL II zu dem Mut und dem Engagement, diesesFormat realisiert zu haben. Und ich hoffe, dass auch andere Medienähnlich kreative Ideen haben und Formate entwickeln, die einenwertvollen Beitrag im Kampf gegen Antisemitismus leisten."Mark Dainow, Vizepräsident des Zentralrats der Juden inDeutschland: "Als Mitglied des Programmausschusses von RTL II habeich seit vielen Jahren die Gelegenheit, den Sender beratend zubegleiten. Ich freue mich deshalb, dass der Zentralrat der JudenGastgeber dieses Gremiums sein konnte. Der Vortrag von Dr. FelixKlein lieferte spannende Einblicke zu der Frage, in welcher Weise dieMedien zu dem Bild beitragen, das die Menschen in diesem Land zuIsrael und den deutschen Juden haben."Der ebenfalls anwesende Geschäftsführer von RTL II Andreas Bartlerklärt: "Die Gesellschaft polarisiert sich zusehends, ein Dialogüber weltanschauliche Gräben hinweg findet immer weniger statt.TV-Sender erreichen nach wie vor ein Massenpublikum. Über Formate wie'Zeit für Helden - Und was machst Du?', unsere Sozialreportagen, aberauch in unterhaltenden Programmen sind wir bemüht für Toleranz,Vielfalt und ein respektvolles Miteinander zu werben. Wir freuen unsüber den regelmäßigen Austausch mit dem Zentralrat der Juden und denweiteren in unserem Programmausschuss vertretenen gesellschaftlichenGruppen und die wertvollen Impulse, die wir auch heute wiedererhalten haben."Der Programmausschuss von RTL II berät den Sender inProgrammfragen und tritt hierzu zweimal jährlich zusammen. Mitgliedersind derzeit:-Prof. Dr. Achim Barsch, Institut der Germanistik der UniversitätKassel (Vorsitzender des Programmausschusses)-Markus Bräuer, Oberkirchenrat, Medienbeauftragter des Rates der EKD-Mark Dainow, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland-Dr. Jan Holze, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend (DOSB)-Marion Knappe, Pressesprecherin beim DGB-Bundesvorstand-Dr. Ute Stenert, Leitung Strategische Entwicklung/Personal,medienhaus GmbH (Katholisches Medienhaus)Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Hier erleben die Zuschauer das Leben in all seinen Facetten.RTL II ist der deutschsprachige Reality-Sender Nr. 1:Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Die "RTL II News" bieten jungeNachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mitunverwechselbaren Shows und den besten Serien und Spielfilmen. DasMünchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an -überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen undEndgeräten.Pressekontakt:RTL IIUnternehmenskommunikationLothar Derichs089 - 64185 6904lothar.derichs@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.detwitter.com/rtl2corporateOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell