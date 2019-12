Programmatic Video Joint Venture d-force nimmt operativen Betrieb auf / Geschäftsführung mit Ralf Hammerath, Alen Nazarian und Jens Pöppelmann besetzt/Unternehmenssitz in Freiburg im Breisgau (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Freiburg (ots) - Freiburg, 5. Dezember 2019. Das im Juni 2019 von ProSiebenSat.1und der Mediengruppe RTL Deutschland gegründete Joint Venture d-force nimmt denoperativen Betrieb auf. Dafür wurden Ralf Hammerath, Alen Nazarian und JensPöppelmann in die Geschäftsführung der in Freiburg im Breisgau ansässigend-force GmbH berufen. Die drei Manager verantworten gemeinsam dieUnternehmensstrategie und treiben im Tagesgeschäft den Ausbau der Servicesvoran. Der Programmatic Video Spezialist, der mit zehn Mitarbeitern amFirmensitz im "Silicon Schwarzwald" startet und über den bereits erste Kampagnenumgesetzt wurden, hat sich für die kommenden Monate ehrgeizige Ziele gesteckt.So plant das Unternehmen u.a. den Ausbau der Addressable TV- undOnline-Video-Inventare, die über die von d-force genutzte Demand-Side-Plattform(DSP) Active Agent programmatisch gebucht werden können. Darüber hinaus solleninventar- und vermarkterübergreifende Cross-Device-Lösungen entwickelt und demMarkt zur Verfügung gestellt sowie die Expansion auf den europäischen Marktvorbereitet werden.Mit Ralf Hammerath, Alen Nazarian und Jens Pöppelmann stehen versierte Digital-und Technologieexperten an der Spitze von d-force. Alle drei verfügen überlangjährige Expertise im TV- und Digitalbereich, umfassendes Adtech Know-howsowie internationale Marktkenntnisse und sind in der Branche exzellent vernetzt.Ralf Hammerath (43), seit 2017 Vorstand der zur virtual minds Gruppe gehörendenAdtech-Anbieter Active Agent (DSP) und ADITION (Adserver), startete seineberufliche Laufbahn als Leiter Vertrieb beim Adserver-Anbieter Falk eSolutions(heute Google-DoubleClick). Nachdem er 2002 den PremiumSpecial-Interest-Vermarkter ADselect gegründet hatte, besetzte er in denfolgenden Jahren weitere digitale Marketingthemen und -geschäftsfelder mitUnternehmensgründungen wie Brand Europe (Performance-Marketing-Network) undClipSolution (Videocontentprovider und Bewegtbildvermarkter). Nach derVerschmelzung von ADselect mit der Business Advertising GmbH (Ströer DigitalGroup) in 2015 verantwortete er dort als geschäftsführender Gesellschafter diegesamten Vermarktungsaktivitäten im Special-Interest-Bereich. In derGeschäftsführung von d-force übernimmt Hammerath das kaufmännische Ressort,insbesondere Beratung und Support, Personal und Finanzen. Alen Nazarian zeichnetin der d-force Geschäftsführung für den Bereich Produkt und Technologieverantwortlich. Der 46-Jährige ist seit 2016 CTO des ProSiebenSat.1-VermarktersSevenOne Media und der ProSiebenSat.1 Advertising Platform Solutions. In seinerVerantwortung als technischer Leiter liegen unter anderem die Technologien fürdas Online-Ad-Business der ProSiebenSat.1-Gruppe, der Aufbau und Betrieb derprogrammatischen Plattformen sowie die Video-AdDelivery-Lösungen im BereichAddressable TV. Seit 2019 ist er außerdem Mitglied des Aufsichtsrats derAdtech-Holding virtual minds. Von 2010 bis 2016 leitete der ausgebildete NetworkApplication Engineer den Bereich Adtechnology bei SevenOne Media. Zuvor warNazarian in verschiedenen Unternehmen im Bereich Adtechnology, unter anderem beiAOL, tätig.Jens Pöppelmann (50) ist seit 2015 Direktor Media Operations bei IP Deutschland,dem Vermarkter der Mediengruppe RTL. In dieser Funktion verantwortet er dietechnische Entwicklung von Cross-Device-Werbemöglichkeiten und programmatischenPlattformlösungen sowie die Infrastruktur der Buchungssysteme, Tools und derAdserver. Pöppelmann engagiert sich in Branchenverbänden wie dem BVDW, wo eru.a. für die inhaltliche Ausgestaltung und Organisation des Online Ad Summitverantwortlich ist. Seine berufliche Laufbahn startete Pöppelmann 1998 alsInternationaler Projektmanager Software Lokalisierung bei der L&H Deutschland.2001 wechselte er zu RTL interactive ins Projektmanagement und war dortmaßgeblich am Aus- und Aufbau der Prozessstrukturen für die Websites des RTLNetzwerks beteiligt. Seit 2006 verantwortete er bei IP Deutschland das Projekt-und Ad-Management. Pöppelmann leitet in der d-force Geschäftsführung dieBereiche Marketing und PR sowie das Business Development mit Fokus auf Europa.Mit d-force reagieren die beteiligten TV-Häuser und Addressable-TV- undVideo-Anbieter auf die Anforderungen der Werbetreibenden, großeVideo-Reichweiten mit hochwertigen Zielgruppen über eine zentrale Plattformprogrammatisch buchbar und adressierbar anzubieten. Das in Deutschland undEuropa einzigartige "Total-Video"-Angebot versteht sich als leistungsstarkeAlternative zu den Video-Angeboten US-amerikanischer Anbieter und willinsbesondere die Entwicklung des Zukunftsmarkts Addressable TV im Sinn derwerbetreibenden Industrie vorantreiben.Ralf Hammerath erklärt: "d-force versteht sich als Treiber einerkunden-orientierten Weiterentwicklung von digitaler und programmatischerBewegtbildwerbung. Als Angebot aus dem europäischen Markt für den europäischenMarkt mit hochperformanter, technologie- und medianeutraler Buchungsplattformund hochwertigen Beratungs- und Support-Services werden wir unsere Position alsder zentrale Aggregator für 'Total Video'-Advertising kontinuierlich weiterausbauen. Damit erschließen wir Addressable TV entscheidende und nachhaltigeWachstumspotenziale."Alen Nazarian unterstreicht: "Programmatic Video Advertising zählt zu denleistungsstärksten Media-Angeboten im digitalen Werbemarkt. Vor allem, wennMedia-Reichweite gebündelt und systematisch über alle TV- undOnline-Bewegtbildmedien hinweg optimiert werden kann. Mit innovativen undintelligenten Lösungen wie einer inventarübergreifenden Kontaktklassensteuerung,einer effizienten Zielgruppenansprache über die Cross-Device-Bridge sowie denAddressable-TV-Spots wird d-force neue Benchmarks setzen. Dabei haben wir einklares Ziel: Wir werden den Mehrwert für Nutzer und Kunden kontinuierlichsteigern."Und Jens Pöppelmann erklärt: "d-force hat ambitionierte Pläne. Neben Freiburgwerden wir im kommenden Jahr mindestens einen weiteren Standort in Deutschlanderöffnen und in den Ausbau unserer Ressourcen investieren. Wir haben von Anfangan betont, dass wir für weitere Partner offen sind, wir wollen von Deutschlandund der DACH-Region ausgehend zügig ins europäische Ausland expandieren."Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung zur kostenfreien Verwendung findenMedienvertreter unter https://www.d-force.tvÜber d-forced-force ist das Joint Venture von ProSiebenSat.1 und der Mediengruppe RTLDeutschland, das Addressable-TV- und Online-Video-Inventare der beidenMedienhäuser sowie weiterer Partner über eine von beiden Partnern genutzteBuchungsplattform für den programmatischen Mediaeinkauf zugänglich macht. Zieldes Joint Ventures ist es, Werbetreibenden zu ermöglichen, Zielgruppen inattraktiven digitalen Bewegtbildumfeldern in hohen Reichweiten und mitgarantierter Brand Safety einfach, direkt und effizient zu adressieren. Damitwird der wachsenden Nachfrage des Markts nach digitalen "Total Video"-KampagnenRechnung getragen. Für eine optimale Umsetzung medien- und kanalübergreifenderprograa-tischer Video-Kampagnen berät d-force werbetreibende Unternehmen undAgenturen und bietet einen umfassenden First-Level-Support. Technische Basis fürdieses "One-stop-Shopping"-Angebot ist die Multichannel-Demand-Side-PlattformActive Agent, die Teil des digitalen Werbetechnologie¬angebots der zuProSiebenSat.1 gehörenden virtual minds Gruppe ist.