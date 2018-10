Programmatic Advertising in E-Mails: Opel macht's mit Passendo / Dänischer Spezialist für Programmatic E-Mail Advertising mit Opel-Kampagne für den Native Advertising Award 2018 nominiert

Kopenhagen/ Berlin (ots) - Passendo, Spezialist für ProgrammaticE-Mail Advertising (PEA), ist beim Native Advertising Award mitseiner programmatischen Kampagne für Opel Dänemark erfolgreich insRennen gegangen. Dank der programmatischen Native Ads von Passendo indänischen Business-Newslettern konnte Opel seine Zielgruppe besondersintensiv für ein frisch prämiertes Modell begeistern. Fünf Minutenund 54 Sekunden verbrachten Besucher durchschnittlich auf derZielseite, bei einer CTR von 0,3 Prozent. Das Native AdvertisingInstitute honorierte die Kampagne prompt mit der Nominierung in derKategorie 'Best Use of Native Advertising in E-Mail',http://bit.ly/passendo_blog. Die Native Advertising Awards prämierenweltweit die beste native Werbung und werden dieses Jahr zum drittenMal auf den Native Advertising DAYS 2018 in Berlin am 6. Novemberverliehen.Anders Juul Olesen, CRM- und Digitalmarketingspezialist bei OpelDänemark, ist begeistert: "Ich freue mich sehr über dieseNominierung. Opel hat in den vergangenen zehn Monaten über zehnnative Kampagnen mit Passendo durchgeführt. Es ist doch interessantzu sehen, wie ein 'alter' Medienkanal wie E-Mail bei den meistenParametern neue moderne Medienkanäle übertreffen kann.""Mit unserem engagierten und experimentierfreudigen Kunden Opelhaben wir glücklicherweise an sämtlichen Stellschrauben drehenkönnen, die passendo zu bieten hat, um die Ergebnisse immer weiter zuoptimieren", kommentiert Anders Rasmussen, Chief Commercial Officer &Founder von Passendo. "Als Spezialist für programmatisches NativeAdvertising in E-Mails freuen wir uns natürlich sehr, dass das NativeAdvertising Institute die für uns so wertvolle Werbungsumgebung'E-Mail' mit seinem Award aktiv in den Vordergrund stellt.Hoffentlich gewinnen wir!" Mit seiner innovativen Technologie, dieauf dem maschinellen Lernen basiert, gehört Passendo weltweit zu denPionieren im Bereich programmatischer Werbung in E-Mails.Die in die engere Auswahl gekommenen Unternehmen wurden von einerJury aus der gesamten Branche aufgrund ihrer Arbeit in Kategorienausgewählt, die die wichtigsten Aspekte nativer Werbung wieStrategie, Organisation, Formate und Kanäle abdecken. SämtlicheJurymitglieder und mehr Informationen über die Auszeichnungen bei denNative Advertising Awards finden sich hier: http://bit.ly/NAIAwardDas Native Advertising Institute unterstützt Publisher undVermarkter dabei, mit nativer Werbung erfolgreich zu werden. Durchdie Bereitstellung von Erkenntnissen und Tools wie Fallstudien, BestPractices, Anleitungen und Analysen von Insidern aus der Industriesowie von Forschungs- und E-Books. Native Advertising Awards istweltweit das erste Award-Programm, das sich ausschließlich demBereich native Werbung widmet.Über passendopassendo ist ein international tätiger Technologie-Spezialist fürProgrammatic Email Advertising (PEA). passendo adressiert mit seinemgleichnamigen Software vorwiegend Verlagshäuser und Werbetreibende.Die Software überträgt sämtliche Vorteile von Cookie-basiertenWerbekampagnen auf eine wesentlich zielorientiertere und sicherereUmgebung: die traditionelle E-Mail. Damit funktioniertprogrammatische Werbung plattformübergreifend. Verlagen verhilft dieTechnologie dazu, Anzeigen in digitalen Newslettern zu einer neuenEinnahmequelle zu machen. Werbetreibende profitieren in dieserqualitativ hochwertigen redaktionellen Umgebung von erhöhterMarkenwahrnehmung durch hohe Viewtime und niedrige Bounce Rate.passendo-Vorteile für Verlage: http://bit.ly/passendo4publisherspassendo-Vorteile für Werbetreibende:http://bit.ly/passendo4advertiserspassendo wurde 2016 von Anders R. Rasmussen und Andreas K.Jürgensen gegründet, zwei Unternehmer mit langjähriger Erfolgs- undErfahrungsgeschichte im Online-Marketing. Mit seiner innovativenTechnologie, die auf dem maschinellen Lernen basiert, gehört passendoweltweit zu den Pionieren im Bereich programmatischer Werbung inE-Mails. Von Anfang an erfuhr das Startup Unterstützung durch einenBusiness Angel und später durch The Danish Growth Fund. Heute sorgen18 Mitarbeiter dafür, dass internationale Kunden in mittlerweile achtLändern weltweit von passendo profitieren. Der Hauptsitz desSpezialisten für PEA ist in Kopenhagen, Dänemark, eine weitereFiliale befindet sich in Dubai, VAE.www.passendo.comPressekontakt Deutschland:Katja GaesingE: kg@katgazing.comT: +49 89 5000 1340Kontakt passendo, Dänemark:Anders Rantzau RasmussenCCO & FounderE: ar@passendo.comT: +45 2968 0833Original-Content von: Passendo, übermittelt durch news aktuell