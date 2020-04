Programmaktion am 1. Mai: Die jungen Radio-Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova unterstützen Deutschlands musikalische Newcomer

Köln (ots) - Max Giesinger: "Geile Aktion, die ihr da am 1. Mai durchzieht! Ich find's super, dass ihr neue Künstler unterstützt, die es ja gerade aufgrund der aktuellen Situation gar nicht easy haben. Man kann keine Konzerte spielen, aber immerhin finden sie so ein bisschen Gehör."Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Kulturszene, wie wir sie kannten, liegt wegen der Corona-Pandemie brach. Bars und Clubs sind geschlossen, Tourneen und Festivals sind abgesagt. Notwendige Schritte, wegen denen aber Deutschlands Kulturschaffende vor dem finanziellen Aus stehen. Besonders betroffen: junge Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen.Die jungen Radio-Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova unterstützen Deutschlands musikalische Newcomer. Wenn auf Tour gehen nicht geht, laufen ihre Lieder eben im Radio. Einen ganzen Tag lang. Deutschlandweit. Die Sender wollen ihre Musik spielen und ihre Songs feiern.Deswegen wird sich am 1. Mai bei 1LIVE, BREMEN NEXT, DASDING, FRITZ, MDR SPUTNIK, N-JOY, PULS, UNSERDING, YOU FM und DEUTSCHLANDFUNK NOVA alles um Acts aus dem deutschsprachigen Raum drehen.Da die Krise ganz besonders die Künstlerinnen und Künstler trifft, die sich mit großen Plattendeals oder Touren bisher noch keine finanziellen Rücklagen schaffen konnten, wollen die Radiowellen diese in besonderem Maße unterstützen - mithilfe der größten deutschen Acts. Den ganzen Tag über empfehlen Chart-Größen die aus ihrer Sicht spannendsten Neuentdeckungen aus Deutschland und ihre persönlichen Lieblings-Newcomer. Max Giesinger unterstützt zum Beispiel Singer-Songwriter Haller, Alle Farben supportet Elektro-Produzent Lahos, Lena setzt sich für Rapperin Céline ein, Felix Jaehn empfiehlt DJ Tobi Romeo, Trettmann supportet Skinnyblackboy.Der 1. Mai steht somit ganz im Fokus der Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Es wird an dem Tag mehr Musik denn je von heimischen Acts und von Newcomern in den jungen ARD-Programmen laufen. Zusätzlich zu den Empfehlungen der deutschen Musikgrößen spielen sie die 16 Acts aus der Hotlist des New Music Awards 2020. Der New Music Award ist eine Institution der jungen Radio-Programme der ARD, der seit einigen Jahren die besten Newcomer des Jahres ehrt.Der 1.Mai wird zeigen, wie kreativ und vielfältig die deutsche Musikszene ist und nicht zuletzt, wie sie jetzt zusammenhält.Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Sabine KrebsTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: http://www.ard-foto.deTwitter: @ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://bit.ly/2TjkYwFWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4583818OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell