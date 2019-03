Programmänderungen im WDR Fernsehen und beim ARD-Digitalkanal ONE infolge der Zugverschiebung in Düsseldorf

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Das WDR Fernsehen und der ARD-Digitalkanal ONE ändernaufgrund der Verschiebung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges ihreProgramme.Das WDR Fernsehen zeigt den Düsseldorfer Rosenmontagszug ab 15.00Uhr bis 17.30 Uhr. Im Anschluss folgt der erste Teil der ursprünglichgeplanten Sendung über den Düsseldorfer Umzug und seineBesonderheiten (17.30 bis 18.00 Uhr). Darin dreht sich alles um dielegendären Mottowagen des Bildhauers Jacques Tilly, beauftragt vomComitee Düsseldorfer Carneval e.V. Daran schließen sich "WDR Aktuell"und eine Kurzausgabe der Lokalzeit an. Von 18.15 bis 18.45 Uhr folgtder zweite Teil der vorproduzierten Sendung über die DüsseldorferMottowagen von Jacques Tilly. Um 18.45 Uhr geht es dann planmäßig mitder Aktuellen Stunde weiter.Die Änderungen noch einmal im Überblick:15.00-17.30 Uhr Rosenmontagszug aus Düsseldorf17.30-18.00 Uhr Rosenmontagszug aus Düsseldorf - Die Höhepunkte (Teil1)18.00-18.10 Uhr WDR aktuell18.10-18.15 Uhr Lokalzeit18.15-18.45 Uhr Rosenmontagszug aus Düsseldorf - Die Höhepunkte (Teil2)18.45-19.30 Aktuelle StundeDurch die Änderungen entfällt im WDR Fernsehen die ursprünglichgeplante Sendung "Partytime in den WDR-Arkaden" (Teil 1 und Teil 2).Im ARD-Digitalkanal ONE ist der Düsseldorfer Rosenmontagszug wiegeplant live zu sehen. Die Live-Übertragung beginnt jetzt um 14.45Uhr; Ende ist voraussichtlich gegen 17.15 Uhr. Auf dem ursprünglichgeplanten Sendeplatz (13.00 Uhr) zeigt ONE stattdessen zwei Folgenvon "Sturm der Liebe" (Folgen 1269 und 1270) vom vergangenen Freitagsowie ein 15-minütiges Ersatzprogramm.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an den WDR Pressedesk, 0221 220 7100,wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell