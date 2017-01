Programmänderung heute im Ersten / Brennpunkt: Paukenschlag bei der SPD - Gabriel lässt Schulz den Vortritt

München (ots) - Sondersendung heute, 24. Januar 2017, 20:15 Uhr imErstenModeration: Tina HasselStühlerücken bei den Sozialdemokraten: Überraschend hat SPD-ChefSigmar Gabriel seinen Rücktritt als Parteivorsitzender angekündigtund mitgeteilt, nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung zu stehen.Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird stattdessen MartinSchulz die Partei in den Wahlkampf führen und als Kandidat gegenAngela Merkel antreten. Zu den aktuellen Entwicklungen sendet DasErste im Anschluss an die "Tagesschau" einen 15-minütigen Brennpunkt.Moderiert wird die Sondersendung von Tina Hassel, Studioleiterin undChefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Sie befragt in derSendung ein Mitglied des SPD-Präsidiums, das am Abend tagte.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD-Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Die nachfolgendenSendungen verschieben sich um 15 Minuten.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030/22 88-11 00, Fax: 030/22 88-11 09,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell