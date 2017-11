Programmänderung am Mittwoch 22. November 2017 im Ersten

München (ots) - Beide Teile des Fernsehfilms "Brüder" werden amMittwoch, 22. November 2017, im Ersten gezeigt.Am Mittwoch, 22. November 2017, um 20:15 Uhr, zeigt Das Erste denzweiteiligen Fernsehfilm "Brüder" (SWR) um 20: 15 Uhr (Teil 1) um21:45 Uhr folgt Teil 2Der zweiteilige Fernsehfilm "Brüder" erzählt von dem deutschenStudenten Jan, der sich in einer Phase der Orientierungslosigkeiteiner Gruppe von Salafisten um den Prediger Abadin Hasanovicanschließt und dort Gemeinschaft und Sinn findet. Als seine neuen"Brüder" in den syrischen Krieg ziehen, reist Jan mit ihnen.Regie führte Zuli Aladag und nach dem Drehbuch von Kristin Derflerund Zuli Aladag nach einer Buchvorlage von Kristin Derfler. DieRedaktion haben Martina Zollner und Jan Berning (SWR). "Brüder" isteine Produktion des Südwestrundfunks.Nach den "Tagesthemen" folgt am 22. November 2017 um 23:45 Uhr diehalbstündige Dokumentation "Sebastian wird Salafist¬ Wie sich einjunger Deutscher zum Islamisten entwickelt - und wieder zurück" (SWR)Ein Film von Ghafoor Zamani Zum Inhalt: Wie aus demdurchschnittlichen deutschen Jugendlichen Sebastian (21) ein Islamistwird: Seit 2015 begleitet Filmemacher Ghafoor Zamani dieRadikalisierung des jungen Mannes, seinen Weg in die deutscheSalafisten-Szene, dann seine Zweifel und am Ende seine Absage an dieradikalen Glaubensbrüder. Die 30-minutige Dokumentation gibt einenungewöhnlichen Einblick in diese völlig verschlossene Szene, zeigt,was Sebastian daran anziehend findet und was ihn schließlich abstößt.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/ Der Zweiteiler sowie die Dokumentationstehen im Vorführraum des Ersten.Pressekontakt:Annette Gilcher SüdwestrundfunkTelefon: 07221 929 24016E-Mail: annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell