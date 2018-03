Mainz (ots) -Der katholische Gottesdienst aus der Kirche St. Joseph inHildesheim an Palmsonntag, 25. März 2018, 9.30 Uhr, eröffnet daschristliche Osterprogramm im ZDF. Geleitet wird derFernsehgottesdienst von Domvikar Baule, dem Leiter des FachbereichesLiturgie im Bistum Hildesheim. Die Gläubigen erinnern an Palmsonntagmit einer Prozession und Palmzweigen an den Einzug Jesu in Jerusalem.Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes wird die LeidensgeschichteJesu, die Passion, von verschiedenen Sprechern gelesen.Dietrich Grönemeyer trifft in seiner Sendung "Dietrich Grönemeyer- Leben ist mehr!" an Karfreitag, 30. März 2018, 13.05 Uhr, Menschen,die Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten. Er erfährt bei seinenBegegnungen, wie wichtig, wie hilfreich und wie gewinnbringend essein kann, den Tod als Teil des Lebens zu erfahren und zuakzeptieren.Das Ei ist das zentrale Symbol von Ostern und Thema der Sendung"sonntags" an Ostersonntag, 1. April 2018, 9.03 Uhr. ModeratorinAndrea Ballschuh fragt nach Osterbräuchen und der Biologie desWerdens. Die Sendung zeigt auch, wie Hennen unter artgerechtenBedingungen Eier legen und Küken besser aufwachsen können.Die Kunde von der Auferstehung Jesu war eine überwältigendeNachricht für seine Anhänger. Dies ist Thema des anschließendenevangelischen Ostergottesdienstes um 9.30 Uhr aus der Christuskirchein Detmold. Christen singen zu Ostern ihre fröhlichsten Lieder,zugleich erzählt die Bibel aber auch von Zweifeln und Misstrauenunter den ersten Osterzeugen. Pfarrerin Rieke-Kochsiek wägt in ihrerPredigt mit Jugendlichen beide Stimmen ab und lädt die Gemeindeanschließend zur Tauferinnerung ein.Zehn Fakten zum Christentum präsentiert Petra Gerster in derFeiertagsdokumentation an Ostermontag, 2. April 2018, 18.15 Uhr. Ineiner Zeit, in der sich immer mehr Europäer von der Kirche abwendenund immer weniger über die christlich geprägte Geschichte wissen,blickt die Journalistin auf 2000 Jahre Christentum. Wer hat sichnicht schon mal gefragt, wo die Kirche eigentlich herkommt, seit wannes einen Papst in Rom gibt, worauf das Kreuz als Symbol für dieChristen zurückgeht oder warum der Gott der Christen als "HeiligeDreifaltigkeit" auftritt? Die Dokumentation "10 Fakten zumChristentum" beantwortet zehn Kernfragen zum Christentum.https://presseportal.zdf.de/pm/10-fakten-zum-christentum/https://gottesdienste.zdf.de/http://zdf.fernsehgottesdienst.dehttps://sonntags.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFFernsehgottesdienstAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/osterprogrammPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell