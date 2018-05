Programm-änderungen und Textergänzungen für das SWR-Fernsehen von Dienstag, 15. Mai 2018 (Woche 20) bis Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDienstag, 15. Mai 2018 (Woche 20)/09.05.201820.15 MarktcheckHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Blitzer-Abzocke - warum Betroffene sich bei Fehlmessungen kaumwehren könnenZu beweisen, dass man zu Unrecht geblitzt wurde, ist bei neuerenLasermessgeräten kaum noch möglich. Hersteller und Behörden haltendie Daten meist geheim. So haben Sachverständige und Anwälte keineMöglichkeit, den tatsächlichen Messwert technisch zu überprüfen.Falsche Herkunftsangabe - wenn deutsche Karotten ausGroßbritannien stammenDie Beschilderung an Obst- und Gemüseregalen ist für Kundinnen undKunden eine wichtige Orientierung. "Marktcheck"-Recherchen inStuttgart, Worms, Hemsbach und Lautenbach zeigen, dass diese Angabenhäufig falsch sind. Salat und Möhren, laut Beschilderung ausDeutschland, stammen laut Verpackung aus Spanien und Großbritannien.Die Ananas aus Costa Rica kommt in Wahrheit aus Afrika. Alles nur einVersehen?Eine Frage der Aufbewahrung - so bleibt Brot lange frischFrisch gebacken schmeckt Brot für viele Menschen am besten.Richtig gelagert, ist es auch nach einigen Tagen noch schmackhaft undsaftig. Worauf sollte man bei der Lagerung achten? WelcherAufbewahrungsort ist ideal und welche Brotsorten halten am längsten?Günstige Drahtesel im Test - was taugen die Räder von Baumärktenund Discountern?"Marktcheck" testet Qualität und Sicherheit von Fahrrädern, diefür weniger als 200 Euro mit Alufelgen, Markenschaltung undKomfortsattel in Baumärkten, Discountern oder Online angebotenwerden. Mit erschreckendem Ergebnis.Gelenkschmerzen wie tausend Nadelstiche - Gicht erkennen undbehandelnVon Gicht sind häufig Zehen-, Knie- oder Fingergelenke betroffen.Die Symptome sind schwer zu deuten. "Marktcheck"-GesundheitsexperteDr. Lothar Zimmermann erklärt, wie man Gicht erkennen und wie dieKrankheit richtig behandelt werden kann.Tipp der Woche - Kampf gegen Schweißgeruch in Schuhen"Marktcheck" testet Tipps gegen unangenehmen Schweißgeruch inSchuhen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheckSendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.Mittwoch, 16. Mai 2018 (Woche 20)/09.05.201809.30h: Ausstieg aus der Sendung nach 20 Minuten, 9.55h:zusätzlicher Beitrag, ab 10.25h wie geplant09.35 Seehund, Puma & Co.Zoogeschichten von der Küste Erstsendung: 11.12.2014 in DasErste Folge 183/21509.55 Bundesverfassungsgericht live - Der RundfunkbeitragModeration: Frank Bräutigam10.25 Panda, Gorilla & Co.Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark BerlinErstsendung: 02.08.2013 in Das Erste Folge 245/277Donnerstag, 17. Mai 2018 (Woche 20)/09.05.201822.45 Kunscht! Kultur im SüdwestenModeration: Denis ScheckGeplante Themen:Der männliche Körper in der Feministischen Kunst - "In the Cut" -jetzt in der Städtischen Galerie Saarbrücken!Was ist eine Revolution und wie revolutionär bin ich? Ein etwasanderer Rundgang durch die Schau "Revolution" im BadischenLandesmuseum Karlsruhe!Mit Pauken und Trompeten - "Brassed Off" - das Theater Lindenhofund die Melchinger Lauchertmusikanten bespielen die Pausa-Bogenhallein Mössingen!Real, surreal oder virtuell? Eintauchen in digitale Fantasieräume- "Mixed Realities" im Kunstmuseum Stuttgart!Sanierung oder Neubau ? Der Streit um das Stuttgarter Opernhausnimmt an Schärfe zu!Sonntag, 27. Mai 2018 (Woche 22)/09.05.2018Für SR geändertes Programm beachten! (Angabe fehlte bei dervorherigen Änderung)14.00 SR: sportarena extra: Aufstiegsrunde Dritte Liga - dasRückspiel TSV 1860 München - 1. FC SaarbrückenSonntag, 10. Juni 2018 (Woche 24)/09.05.201816.00 Landesgartenschau LahrModeration: Sonja Schrecklein und Michael Antwerpes"O la Lahr" - mit diesem Motto startet Lahr in die Gartensaison.Die Stadt in der Ortenau hat sich viel vorgenommen, denn dieLandesgartenschau soll ein Treffpunkt für "Inspirationssuchende"werden. Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und MichaelAntwerpes nehmen die Zuschauer durch die neugestalteten Parkanlagenmit und stellen Schwerpunkte der Gartenausstellung vor. Die beidenpräsentieren mit Gästen die neuesten Trends für das sommerliche Lebenauf Terrasse und Balkon. SWR Gartenexpertin Heike Boomgaarden gibtTipps für Gartenfreunde und stellt sich live den Fragen derZuschauer. Kreative Ideen für die florale Deko gibt es vom SWRFloristikexperten Stefan Göttle. Stefano Esposito, Grillmeister ausMüllheim im Markgräfler Land, zaubert ein ungewöhnliches BBQ-Menü.Musikalische Gäste sind u. a. die Sängerin Laura Wilde und die Band"Marquess" mit ihren aktuellsten Songs.Sonntag, 17. Juni 2018 (Woche 25)/09.05.2018Tagestipp21.45 BW+RP: Heinrich del Core "Ganz arg wichtig" Folge 2/2Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibtHeinrich del Core in seinem neuen Programm "Ganz arg wichtig" diealltäglichen Kuriositäten. Normale Alttagsgeschichten werden durchihn zu kuriosen, teils absurden Begebenheiten - ein Mix ausSituationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich del Coretreffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett. DerKabarettist kämpft mit einem angeblich innovativen Dusch-WC, gewährtEinblicke in die Abiturzeitschrift seiner Tochter und scheitertkläglich bei dem Versuch, männlich emanzipiert mit seiner Frau essenzu gehen. Vor ihm sind weder moderne Medien wie Facebook noch Männerab 50 auf E-Bikes sicher. Denn eins ist Heinrich del Core ganz argwichtig - mit wahren Begebenheiten des Alltags sein Publikum einenganzen Abend lang gut zu unterhalten.Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche 25)/09.05.2018Für SR geändertes Programm beachten! (Angabe fehlte bei dervorherigen Änderung)04.30 SR: Reiseziel: KampanienErstsendung: 26.06.2010 in SWR/SR04.40 SR: SAARTHEMABaustelle Bildung (WH)05.25 SR: aktueller bericht