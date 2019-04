Prognosen: Selenskyj gewinnt Präsidentschaftswahl in Ukraine

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Präsidenten-Stichwahl in der Ukraine liegt der Herausforderer Wolodymyr Selenskyj ersten Prognosen zufolge klar vor Amtsinhaber Petro Poroschenko. Laut Zahlen des Fernsehsenders "112 Ukraine" kam Selenskyj in der Stichwahl auf 73,7 Prozent der Stimmen, Poroschenko auf 26,3 Prozent. Insgesamt waren knapp 30 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen.

Selenskyj hatte bereits in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen klar vor Poroschenko gelegen. Der Schauspieler und Komiker war ursprünglich als politisch unerfahrener Außenseiter in das Rennen um die Präsidentschaft gestartet, hatte sich aber relativ schnell zu einem Favoriten entwickelt. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die weit verbreitete Korruption im Land sowie der anhaltende Konflikt in der Ostukraine.

Foto: über dts Nachrichtenagentur