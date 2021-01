Prognose von Börsenexperte Felix Haupt / DAX bietet Anlegern 2021 attraktive Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Berlin (ots) - Nach einem bewegten Börsenjahr im Zeichen der Corona-Pandemie wird sich der DAX im Jahr 2021 deutlich erholen, so Trading-Experte Felix Haupt. Wie der erfahrene Investor erklärt, tut man aktuell gut daran, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen. Dafür spreche nicht nur der voraussichtliche Aufschwung der Weltwirtschaft. Auch eine deutlich vorhersehbarere und gemäßigtere US-Außen- und Wirtschaftspolitik unter Joe Biden sowie die Zuschüsse aus der Europäischen Wiederaufbaufazilität werden zu einer stärkeren Performance vieler Anlagewerte beitragen.Dabei hält Felix Haupt Anleger an, sich auf einzelne Sektoren und Titel zu konzentrieren. Vor allem in zyklischen Märkten aktive Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise Einbußen hinnehmen mussten, könnten sich im Jahr 2021 überdurchschnittlich gut entwickeln. Große Potenziale biete beispielsweise der Tourismussektor, der zu den großen Verlierern der Pandemie zählte. Doch auch Aktien von Banken, Automobilunternehmen und Industrie werden im Jahr 2021 eine gute Performance zeigen, so Felix Haupt. Dennoch sei auch mit zwischenzeitlichen Rücksetzern in den verschiedenen Segmenten zu rechnen, weshalb ein aktives Management eine zentrale Rolle beim Thema Investment spielen wird.Einen großen Stellenwert bei der Entwicklung aussichtsreicher Werte werden neben der starken Entwicklung von Technologiewerten infolge der anziehenden Impfstoffentwicklung auch die nach wie vor niedrigen Zinsen haben. "Investitionsmöglichkeiten wie Anleihen bleiben aufgrund der niedrigen Renditen weiterhin unattraktiv, weshalb für ernsthafte Anleger kein Weg an Aktien vorbeiführt. Auch wenn viele Aktien nicht mehr stark unterbewertet sind, bieten sie im Vergleich doch die größten Chancen", so Felix Haupt.Klassische Wachstumswerte dürften nach Ansicht des Experten trotz langfristig stabiler Perspektiven nicht zu den größten Gewinnern des neuen Jahres zählen. Hier haben die Kurse zuletzt stark angezogen und die Bewertungen sind deutlich angestiegen. Ebenso sind bei Versorgern wie Nahrungsmittel- und Telekommunikationsaktien keine allzu großen Sprünge mehr zu erwarten.Breit aufgestellte Anleger profitieren im Jahr 2021 von einer allgemeinen Konjunkturerholung. Ist der Zeitpunkt einer umfassenden Durchimpfung der Bevölkerung auch noch nicht absehbar, so stimmen die Fortschritte bei der Impfstoffproduktion doch zuversichtlich, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen infolge der Pandemiebekämpfung in den kommenden Monaten langsam, aber sicher auslaufen werden.Über Felix HauptFelix Haupt von der BeJoCo Finanzinformationen GmbH ist Trading- und Börsenexperte. Er verfügt über langjährige Erfahrung mit unterschiedlichsten Anlageklassen und teilt sein Know-how unter anderem mit seinem erfolgreichen Börsenbrief. Darin kann jeder Interessierte nachvollziehen, wie man durch den Kauf von Aktien und Hebelscheinen ein erfolgreiches Depot aufbaut. Neben seiner Arbeit an der Börse verfügt Felix Haupt auch über umfangreiche Erfahrungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung.Pressekontakt:BeJoCo Finanzinformationen GmbHFelix HauptMotzstraße 6110777 BerlinWebseite: https://felix-haupt.comE-Mail: info@bejoco.deOriginal-Content von: BeJoCo Finanzinformationen GmbH, übermittelt durch news aktuell