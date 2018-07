Prognose im Online-Handel bestätigt sich / Steigerung von 11,1 Prozent im 1 Halbjahr 2018 gegenüber Vorjahr

Berlin (ots) - Die aktuellen Zahlen für das 2. Quartal 2018 dergroßen Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce undVersandhandel Deutschland e.V. (bevh) bestätigen weiterhin einennachhaltigen Wachstumskurs im Interaktiven Handel. Der Online-Handelbleibt Wachstumstreiber im 1 Halbjahr 2018 und legt insgesamt miteinem Plus um 11,1 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2017 zu.Im Zeitraum April und Juni 2018 brachten die Verbraucher demOnline-Handel 2018 15.600 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 13.972 Mio.EUR inkl. USt) Brutto-Umsatz. Im gesamten Interaktiven Handel(Online- und klassischer Versandhandel) im 2. Quartal 2018 kauftendie deutschen Verbraucher Waren für 16.369 Mio. EUR inkl. Ust (2. Q.2017: 15.011 Mio. EUR inkl. USt). Demnach hat der Onlinehandel einenAnteil von 95,3 Prozent am Gesamtumsatz des Interaktiven Handels. Diedigitalen Dienstleistungen wie elektronische Tickets, Downloads,Hotelbuchungen etc. verzeichnen einen Umsatz von 4.608 Mio. EUR inkl.USt (2. Q. 2017: 4.153 Mio. EUR inkl. USt) und damit ein Umsatzplusvon 10,9 Prozent.Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY/Blumen, Spielwaren,Auto/Motorrad/Zubehör, Hob-by/Freizeitartikel)Der gesamte Online-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg im 2.Quartal 2018 auf 1.979 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 1.812 Mio. EURinkl. USt) um 9,3 Prozent. Der Bereich DIY und Blumen bescherte dem2. Quartal 2018 einen Online-Umsatz von 632 Mio. EUR inkl. USt (2. Q.2017: 532 Mio. EUR inkl. USt) und einen Anstieg um 18,8 Prozent.Warengruppen-Cluster "Einrichtung" (Möbel/Lampen/Deko, Haus-/Heimtextilien, Haushaltswaren/-geräte)In der Kategorie Haushaltswaren und -geräte zeigte sich weiterhinhohes Wachstumspotential. Hier stieg der Umsatz online im 2. Quartal2018 um 23,0 Prozent auf 957 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 778 Mio.EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe"Die Kategorie Bekleidung ist bei deutschen Verbrauchern einDauerbrenner. 9,0 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr belegendies. Der entsprechende Umsatz erhöhte sich auf 2.818 Mio. EUR inkl.USt (2. Q. 2017: 2.586 Mio. EUR inkl. USt). Im 2. Quartal 2018 lagdas Wachstum für den Bereich Schuhe bei 6,6 Prozent gegenüber demVorjahr und erwirtschaftete einen Online-Umsatz von 926 Mio. EURinkl. USt (2. Q. 2017: 868 Mio. EUR inkl. USt).Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf" (Lebensmittel, Drogerie,Tierbedarf)Verbraucher beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema "TäglicherBedarf" im Online-Handel. Daher stieg das Gesamtvolumen desWarengruppen-Cluster um insgesamt 15,4 Prozent mit einem Gesamtumsatzvon 1.094 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 948 Mio. EUR inkl. USt).Die steigende Akzeptanz für das Warensegment Lebensmittel beschertedem 2. Quartal 2018 einen Online-Umsatz von 346 Mio. EUR inkl. USt(2. Q. 2017: 272 Mio. EUR inkl. USt) und stieg um 26,9 Prozent.Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Bücher/Ebooks/Hörbücher,Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads,Elektronikartikel/Telekommunikation)Die Warengruppe Computer, Zubehör und Spiele verzeichnete im 2.Quartal 2018 Umsätze von 1.376 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 1.191Mio. EUR inkl. USt) und stieg um 15,5 Prozent. Der BereichElektronikartikel und Telekommunikation wuchs online um auf 16,6Prozent und verzeichnete einen Umsatz von 3.044 Mio. EUR inkl. USt(2. Q. 2017: 2.612 Mio. EUR inkl. USt). Die Online-Umsätze beiBüchern und E-Books stiegen um 4,5 Prozent und lagen bei 863 Mio. EURinkl. USt (2. Q. 2017: 826 Mio. EUR inkl. USt).Versendertypen im Interaktiven Handel: Multichannel-Versenderholen wieder aufMit einem weiteren Wachstum von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahrund einem Umsatz von 7.279 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 6.633 Mio.EUR inkl. USt) besetzten die Online-Marktplätze fast wieder dieHälfte der Gesamtumsätze. Im 2. Quartal zogen allerdings dieMultichannel-Versender weiterhin nach. Diese Kategorie wuchs imVergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent und erreichte einen Umsatz von6.008 Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 5.664 Mio. EUR inkl. USt).Darunter verzeichneten die Versender mit Herkunft aus dem stationärenGeschäft ein über Plus von 10,5 Prozent. Die Umsätze lagen bei 2.612Mio. EUR inkl. USt (2. Q. 2017: 2.363 Mio. EUR)."Wir freuen uns, dass E-Commerce immer stärker seinen Beitrag zurGrundversorgung der Bevölkerung leistet. Vor allem dort, wo dieGleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufgrund der demografischenEntwicklung anders nur mehr schwer gewährleistet werden kann. Anfangdes Jahres haben wir prognostiziert, dass wir auch dieses Jahr einzweistelliges Wachstum im E-Commerce haben werden. Die gesamteBranche und ihre Dienstleister müssen gemeinsam mit Hochdruck daranarbeiten, dass dieses Wachstum auch in diesem Jahr, aufgrund dervermehrten Bestellungen insbesondere im Weihnachtsgeschäft,realisiert werden kann", so Christoph Wenk-Fischer,Hauptgeschäftsführer des bevh.Die Branche setzte online im Jahr 2017 im Privatkundengeschäftallein mit Waren über 58,4 Milliarden Euro um. Auf Basis der gutenGeschäftsergebnisse des Jahres 2017 erwartet der bevh in diesem Jahrfür den E-Commerce einen weiteren Zuwachs um 9,3 Prozent auf rund63,9 Mrd. Euro.Über die StudieDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) führt zum sechsten Mal in Folge die Verbraucherbefragung"Interaktiver Handel in Deutschland" durch. Ab diesem Jahr mit demneuen Partner BEYONDATA GmbH. In der Studie werden von Januar bisDezember 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahrenzu ihrem Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihremKonsum von digitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Reisen oderTicketing) befragt. Das Endergebnis der Studie wird Anfang 2019 nachAbschluss der Umfrage veröffentlicht. Die heute vorgestellten Zahlenbasieren auf der Auswertung der Monate April bis Juni 2018.Über den bevhDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. derOnline- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auchnamhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit demBundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband derDeutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen undgroßen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressenaller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen ausPolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehören die Information derMitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisationdes gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratungzu den Aufgaben des Verbands.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Friedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinSusan SaßTel.: 030 20 61 385 16Mobil: 0162 252 52 68susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell