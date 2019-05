Prognose: Grüne in Irland bei Europawahl stark

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Grünen gehören nach einer ersten Prognose zu den Gewinnern der Europawahl in Irland.



Das teilte die Rundfunkanstalt RTÉ am Freitagabend nach Schließung der Wahllokale mit. In Dublin scheint ihnen ein Mandat der Umfrage zufolge bereits sicher. Auch in den beiden anderen Wahlbezirken könnten sich die Grünen demnach möglicherweise ebenfalls jeweils einen Abgeordnetensitz sichern.

Die liberal-konservative Regierungspartei Fine Gael hat demnach bereits zwei und die konservative Fianna Fáil mindestens einen Platz im EU-Parlament sicher. Irland stellt 11 der 751 Abgeordneten des Europaparlaments. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens soll sich diese Zahl auf 13 erhöhen.

Wahlberechtigt sind in dem Land nach Angaben des EU-Parlaments rund 3,7 Millionen Menschen. Die Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in der EU bekanntgegeben. Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte mitentscheiden. Den Auftakt hatten am Donnerstag die Niederlande sowie Großbritannien gemacht - obwohl die Briten die Europäische Union Ende Oktober verlassen wollen./cmy/DP/zb